Benedicta, chi è e perché è famosa la sorella di Brigitta Boccoli

Benedicta e Brigitta Boccoli sono legatissime: un rapporto profondo, reso forte non solo dalla parentela, ma anche dalle difficoltà e dai successi condivisi. Insieme hanno mosso i loro passi nel mondo dello spettacolo, ma tra loro non sono mancate neanche le liti e le discussioni. E a raccontarlo sono state proprio loro, intervistate da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno.

Benedicta è la sorella minore tra le Boccoli, ma ha sempre dimostrato grande determinazione. Ne ha dato prova fin da giovanissima quando, per decisione di Gianni Boncompagni, ha iniziato a lavorare insieme alla sorella a Domenica In. Era il 1986, ed è stata lei a convincere la maggiore a cogliere l’opportunità.

Un’occasione preziosa, che ha permesso ad entrambe di sfruttare la grande popolarità di un contenitore seguito come Domenica In, con milioni di telespettatori, e di farsi spazio nel mondo dello spettacolo. Brigitta e Benedicta, spinte poi anche dalla madre che ha sempre creduto in loro e gli ha trasmesso la passione per il buon cinema, hanno poi iniziato a recitare. La minore delle due, soprattutto nei teatri.

Nonostante la carriera in comune, tra le due non c’è mai stata grande rivalità. Anzi, si vogliono bene e, ognuna a modo suo, se lo dicono senza nasconderselo. Benedicta, durante l’intervista della Bortone, ha riservato alla sorella parole bellissime “È una donna intelligente di grande lucidità, questa cosa gliela invidio”.

La loro vita, però, non è stata sempre tutta rose e fiori. Tante le difficoltà che hanno dovuto affrontare. Entrambe, infatti, hanno confessato di non avere avuto un’infanzia facilissima. Per superare i momenti più difficili si sono unite ancora di più, facendo squadra.

Eravamo noi due contro il mondo – hanno ammesso -, abbiamo avuto un infanzia non facilissima. Eravamo unite anche per questo.

Uno dei periodi più brutti, probabilmente, è stato quando Benedicta Boccoli ha scoperto di avere una spaventosa malattia, un tumore al seno aggressivo, che è riuscita fortunatamente a sconfiggere.

Tra le due, per un paio di anni, c’è stato anche un forte allontanamento. Le Boccoli non hanno mai confessato il motivo che le ha tenute distanti, ma entrambe non hanno dubbi: non parlarsi e non frequentarsi è stato veramente doloroso. Con il tempo, però, sono riuscite a superare tutte le incomprensioni, perché, insegna Benedicta, “se c’è un amore di base poi si supera”.