Il Circo Orfei dice addio agli animali, l’annuncio di Stefano e Brigitta Boccoli

Stefano Orfei e Brigitta Boccoli

Dopo oltre trentacinque anni di spettacoli che hanno incantato generazioni, la famiglia circense più celebre d’Italia scrive un nuovo capitolo. Stefano Nones Orfei e Brigitta Boccoli hanno annunciato una decisione storica: non ci saranno più animali negli spettacoli. Una scelta che segna una svolta importante, ponendo finalmente al centro della scena il loro benessere.

Addio animali nel Circo Orfei, Stefano lascia il lavoro di domatore

“Una scelta doverosa, dettata dai tempi oramai cambiati e che segna la fine di un’era: quella di Moira degli elefanti”, ha spiegato al Corriere della Sera Stefano Orfei Nones. A sostenerlo la moglie Brigitta Boccoli che ha aggiunto: “Se i miei suoceri fossero vivi sarebbero orgogliosi. Hanno sempre inseguito il progresso”.

L’erede di Moira Orfei ha definitivamente archiviato i panni da domatore indossati per oltre 35 anni. “Sono entrato nella gabbia con le tigri per l’ultima volta – ha detto -. Ero ospite di un circo a Roma, ho svolto il mio consueto spettacolo e quando è finito mia moglie, con tutta la famiglia, ha dato l’annuncio. É stata una scelta sofferta, maturata negli anni, ma oramai necessaria: i tempi sono cambiati e con essi anche la sensibilità verso gli animali”.

Orfei, che nel corso degli anni è stato protagonista anche di alcuni reality show come L’Isola dei Famosi, ha aggiunto:

“Noi circensi siamo criticati aspramente per le esibizioni con loro, c’è addirittura chi ci vieta di affiggere anche solo la pubblicità. Quindi credo sia giusto adeguarsi, ma ci tengo a specificare che non rinnego il mio passato: le tigri, gli elefanti e tutte le altre specie che negli anni hanno fatto parte della nostra grande famiglia sono stati fratelli per me e figli per mia madre. Li abbiamo amati e continueremo a farlo per sempre”

Un legame intenso di cui ha parlato anche Brigitta Boccoli, che ha conosciuto Stefano durante il programma di Barbara D’Urso Reality Circus:

“Quando nel 2006 conobbi Stefano non ero mai stata al circo e come molte persone avevo un gran pregiudizio verso questi spettacoli. Poi, però, entrando nella famiglia Orfei ho capito quanta passione e dedizione ci fosse dietro. Il benessere degli animali è sempre stata una prerogativa di mia suocera, tramandata poi a mio marito. Quando nel 2023 è stata male Katia, l’ultima elefantessa di Moira, ho visto Stefano dormire una settimana nella scuderia abbracciato a lei. E quando è morta la sua disperazione era incontenibile, piangeva e mi diceva: “É come se avessi perso di nuovo mia madre“. Chi ci critica forse non sa l’amore che ci lega a loro”

Negli ultimi anni, il circo con animali è finito spesso sotto i riflettori per polemiche, divieti comunali e campagne di sensibilizzazione. La percezione pubblica è mutata, così come la legislazione e la pressione dei movimenti animalisti. Stefano Orfei, pur riconoscendo il legame affettivo con le creature con cui ha lavorato, ha ammesso che continuare a esibirsi con animali sarebbe stato un anacronismo.

“Il tema del benessere animale non è più personale, ma collettivo”, hanno ribadito Stefano e Brigitta. La scelta nasce dall’ascolto della società e dall’adeguamento ai tempi: un circo che vuole restare vivo e amato non può ignorare la trasformazione dei valori e della sensibilità del pubblico.

Circo Orfei, cosa fanno oggi Stefano Nones e Brigitta Boccoli

Stefano Orfei e Brigitta Boccoli hanno inoltre annunciato che presto apriranno a Roma l’Accademia internazionale del circo di Moira Orfei “per formare giovani circensi. Ma non abbiamo abbandonato il sogno di riaprire il suo circo, chiuso durante la pandemia. Certo, non è facile far ripartire una macchina così grande, servono fondi e tanti artisti per garantire qualità, il tratto distintivo degli Orfei. Ce la faremo”.

Non mancano ovviamente le esperienze televisive. Brigitta, che è anche un’attrice, dopo aver partecipato con la sorella Benedicta Boccoli a The Couple su Canale 5, è spesso ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona.