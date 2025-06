Caterina Balivo fuori di sé a La Volta Buona: “Vostra madre non vi ha educato in questo modo”

Fonte: IPA Caterina Balivo

Nel corso della puntata odierna di La Volta Buona, Caterina Balivo ha affrontato in diretta uno dei momenti più delicati del suo programma. Con diversi ospiti presenti in studio, la conduttrice ha aperto un collegamento con Lara Orfei, figlia della celebre Moira Orfei, per commentare le tensioni nate attorno all’asta degli oggetti personali della madre, iniziativa curata dal fratello Stefano Orfei e poi annullata.

L’asta degli oggetti di Moira Orfei che ha acceso la miccia

Tutto ruota intorno a un evento a Palazzo Cenci, a Roma: oltre 200 articoli appartenuti a Moira Orfei, tra cui gioielli, abiti di scena, occhiali iconici, e oggetti molto personali come il celebre “tuppo” e una statuetta di Padre Pio, erano pronti per essere messi in vendita.

Stefano Orfei e sua moglie Brigitta Boccoli avevano pensato all’asta come mezzo per finanziare un nuovo circo Orfei, senza animali. Ma la decisione non ha incontrato l’accordo della sorella Lara, che si è dissociata con una nota pubblica.

Il collegamento in diretta con Lara Orfei: “Non ero d’accordo”

E così, Lara Orfei ha avuto modo di spiegare la sua posizione. Ha chiarito di non aver interrotto lei l’asta, ma di aver voluto prendere le distanze, trovando inaccettabile la vendita di oggetti che per lei appartengono alla memoria familiare.

Ha proposto un’alternativa mai discussa davvero in famiglia: creare un museo itinerante per rendere omaggio alla figura della madre senza separarsi dai suoi ricordi più intimi.

La distanza con il fratello Stefano

Lara ha raccontato di aver scoperto l’asta dai social e di non aver voluto chiamare direttamente Stefano per evitare uno scontro. Ha preferito parlare con la cognata, sperando in un confronto pacato. Stefano, intervenuto nella trasmissione pochi giorni prima, aveva ammesso di non averla informata, riconoscendo una mancanza, ma precisando di aver agito come ha sempre fatto, prendendo decisioni in autonomia.

Caterina Balivo reagisce in studio alle frasi di Lara Orfei

Con il confronto che diventava sempre più acceso, Caterina Balivo a un certo punto prende la parola. Dopo aver ascoltato tutto, ha guardato Lara con gli occhi pieni di amarezza e ha detto: “Vostra madre non vi ha cresciuti per arrivare a questo, io da madre mi sento male”.

Un commento diretto, carico di disappunto, rivolto non solo ai due fratelli ma anche a chi segue con attenzione la vicenda da casa. Caterina Balivo ha veramente manifestato un disagio sincero nel vedere una famiglia divisa pubblicamente intorno a una figura tanto amata.

L’invito a recuperare il dialogo

La conduttrice ha invitato Lara e Stefano a risolvere la questione lontano dalle telecamere. Ha suggerito che un confronto privato potrebbe riportare un po’ di equilibrio e rispetto attorno alla memoria di Moira Orfei. La frase conclusiva è arrivata come un invito a mettere da parte le tensioni.

A quel punto è intervenuta anche Samantha De Grenet, presente in studio, con un invito semplice e diretto: “Chi ha più maturità, lo dimostri. Non si può restare fermi nelle proprie posizioni quando è in gioco il ricordo di una madre che vi ha voluto bene entrambi”.