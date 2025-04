Insieme dal 2006, grazie a Reality Circus, la showgirl e il figlio dell'indimenticabile Moira Orfei non starebbero attraverso un buon momento come coppia

Fonte: IPA Stefano Orfei e Brigitta Boccoli

Un reality li ha fatti innamorare e un reality potrebbe sancire la fine del loro rapporto. Pare che il matrimonio tra Brigitta Boccoli e Stefano Orfei non stia attraversando un buon momento. Lei è attualmente reclusa nella casa di The Couple, il nuovo programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, e lui è praticamente sotto osservazione. Il figlio della mitica Moira Orfei avrebbe addirittura un detective privato alle calcagna, assoldato dalla soubrette prima della sua partecipazione alla trasmissione Mediaset.

Il marito di Brigitta Boccoli seguito da un detective

Secondo un’indiscrezione riportata da Biagio D’Anelli, Brigitta Boccoli avrebbe deciso di ingaggiare, prima del suo ingresso a The Couple con la sorella Benedicta, un detective privato per seguire il marito Stefano Orfei. L’esperto di cronaca rosa ha lanciato un appello diretto a Ilary Blasi, la conduttrice del programma, chiedendole di affrontare la questione in diretta, magari già nella prossima puntata.

“Dovrà chiedere a Brigitta Boccoli perché ha messo un detective privato per seguire il marito Stefano e per sapere dove va e con chi si vede soprattutto”. D’Anelli ha concluso con un commento pungente, insinuando che la situazione potrebbe nascondere un tradimento: “Lei gli ha messo un segugio. Tradimento in vista? Quanto mi piace questo sfascia Couple”.

Questa indiscrezione ha sollevato interrogativi e speculazioni sullo stato del matrimonio della coppia portando un po’ tutti a chiedersi se ci sia davvero un tradimento in vista. Certo, potrebbe trattarsi anche solo di una misura dettata solo da gelosia e positività e non da terze persone, anche se decisamente insolita.

Curioso tra l’altro che questa dinamica si presenti proprio nel programma di Ilary Blasi: come gli appassionati di cronaca rosa ben sanno, la conduttrice romana due anni fa ingaggiò un investigatore privato – pagando la cifra di 75mila euro – per scoprire della liaison tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, poi diventata sua compagna. Il caso Boccoli-Orfei potrebbe essere occasione per lanciare nuove frecciatine all’ex capitano della Roma?

La storia d’amore tra Brigitta Boccoli e Stefano Orfei

Brigitta Boccoli e Stefano Orfei si sono conosciuti nel 2006, al reality show Reality Circus, condotto da Barbara D’Urso. In quel format i concorrenti venivano addestrati ed allenati da alcuni veri circensi professionisti e sotto la supervisione del domatore Orfei. Brigitta era una delle partecipanti e tra maestro e allieva c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Nel 2008 la coppia ha accolto il primo figlio, Manfredi, mentre nel 2018 è arrivato il piccolo Brando.

Per avere il secondo figlio l’attrice e soubrette è dovuta ricorrere alla fecondazione assistita ed è rimasta incinta a 47 anni, dopo un difficile percorso che la coppia ha affrontato insieme. In più occasioni Brigitta e Orfei si si sono scambiati dichiarazioni e dediche dolci, dimostrando un amore profondo e solido tra i due, nonostante i tanti detrattori.

Inizialmente erano infatti in pochi a scommettere sulla durata di questa unione. È stata proprio la Boccoli, nel 2018 a Vieni da me, a raccontare che “ci davano per spacciati. Dicevano che saremmo durati sei mesi e invece stiamo insieme da undici anni”.

Tra chi non era convintissima della relazione tra i due c’era anche Moira Orfei. “Inizialmente ha avuto dei dubbi su di me perché pensava che le volessi portare via il figlio. Quando ha capito che amavo il circo e amavo suo figlio si è tranquillizzata e mi ha sempre trattata come una figlia§”, ha confidato Brigitta.

Poi però tra suocera e nuora si è instaurato un forte legame, che è durato fino alla scomparsa di Moira nel 2015. E la Boccoli ha ammesso durante la prima puntata di The Couple che in caso di vittoria dello show userà i soldi del montepremi per ridare vita al Circo Orfei, che attualmente non esiste più.