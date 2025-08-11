Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli si sposano dopo 28 anni insieme

Il loro rapporto è da sempre basato sulla libertà e la stima reciproca e l'attrice non ha esitato a definire il compagno il suo "faro"

IPA Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli

Fiori d’arancio in vista per Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli. Dopo un fidanzamento lungo ben 28 anni la coppia di attori ha finalmente deciso di compiere il grande passo. Solo due anni fa, nel salotto di Verissimo, la sorella di Brigitta Boccoli parlava della scelta di non sposarsi come del segreto del loro rapporto di lunga data ma ora pare abbia cambiato idea. E dopo così tanti anni insieme entrambi sono pronti a giurarsi amore eterno, fino a che morte non li separi.

Il matrimonio di Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli

La notizia del matrimonio di Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli è stata data in anteprima da Giuseppe Candela su Chi.

“L’attrice, 58 anni, sposerà nei prossimi mesi il collega, 78 anni. Un amore nato ventotto anni fa e vissuto per anni in case separate”, ha fatto sapere il giornalista. Per il momento nessuna dichiarazione da parte dei diretti interessati.

Solo due anni fa, in un’intervista con Silvia Toffanin, Benedicta Boccoli aveva dichiarato: “Maurizio per me è casa, è stato il mio faro. Il nostro segreto è stato non sposarci. Abbiamo due case. Quando ci vediamo per andare a cena parliamo, abbiamo ancora cose da dirci”. A quanto pare anche la scelta di dividersi tra due appartamenti diversi si è rivelata vincente.

La coppia, poi, non ha avuto figli. “A un certo punto io avrei voluto un figlio, ma lui no. Mi sono chiesta a quel punto se il mio fosse un desiderio autentico e mi sono resa conto che non lo volevo davvero”, ha spiegato l’attrice, che negli anni non si è mai pentita della sua scelta: “Sono innamorata dei miei nipoti. Quando sono nati non ho provato alcun tipo di invidia, ma solo felicità”.

Il matrimonio con Benedicta Boccoli sarà il secondo per Maurizio Micheli, che in passato è stato sposato con l’attrice Daniela Nobili, dalla quale ha avuto un figlio di nome Guido, oggi impegnato come direttore di doppiaggio.

La carriera di Benedicta Boccoli

Benedicta Boccoli ha esordito nel mondo dello spettacolo a soli 20 anni. Il suo debutto è stato con Pronto, chi gioca? e il suo percorso è andato avanti con diversi programmi importanti. Ha partecipato a Domenica In, Unomattina, Reality Circus e più recentemente a The Couple in coppia con la sorella Brigitta Boccoli. Come attrice, ha lavorato in diverse fiction italiane.

Benedicta è stata, ad esempio, nel cast di Una donna per amico, La squadra, Incantesimo e Il Paradiso delle Signore. Al cinema ha lavorato ne Gli angeli di Borsellino, Valzer, Dolce di latte, Ciao Brother, Colpevole al cinema. Ha recitato pure in due cortometraggi diretti da lei stessa, ossia La confessione e Come un fiore.

Nel mentre, la Boccoli ha lavorato a vari programmi radiofonici (da RTL 102.5 a Rai Radio1, passando per Radio Domani); la sua carriera, però, si è sviluppata maggiormente a teatro. Dal 1992 al 2025, ha preso parte a oltre trenta opere. E proprio grazie al palcoscenico Brigitta Boccoli ha incontrato l’amore della sua vita, Maurizio Micheli, con cui è finalmente pronta a convolare a nozze.