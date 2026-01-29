La Volta Buona, le pagelle del 29 gennaio: Balivo commossa (8), Lecciso inedita su Al Bano (6), novità sui duetti a Sanremo (8)

IPA Caterina Balivo si commuove a La Volta Buona

Si è iniziato parlando di coppie celebri, di quelle che, più di altre, hanno fatto discutere in un momento storico in cui anche solo immaginare una sostanziosa differenza d’età tra partner generava scalpore. Non che adesso questo sentiment sia svanito del tutto, s’intende. E chi meglio degli ospiti di Caterina Balivo a La Volta Buona avrebbero potuto parlare di questo argomento? Da Benedicta Boccoli a Morena Zapparoli, vedova di Gianfranco Funari, fino a Catena Fiorello e, dulcis in fundo, Loredana Lecciso, storica compagna di Al Bano. Lecciso che, tra le varie, ha raccontato per la prima volta un aneddoto legato proprio alla prima gravidanza col cantante. Questo e altro in una puntata frizzantina (con buona pace degli ingegneri).

Benedicta Boccoli e gli ingegneri. Voto: 4

Come anticipato, tra le ospiti del salotto di Caterina Balivo figura nella puntata del 29 gennaio Benedicta Boccoli che, come sapranno i più attenti al mondo del gossip, ha sposato in gran segreto lo storico compagno Maurizio Micheli lo scorso 28 agosto. Un matrimonio inaspettato, dato che i due stavano insieme già da ben 28 anni.

A separarli 20 anni di differenza, a unirli un amore vissuto in modo del tutto particolare: “Non abbiamo mai convissuto – ha spiegato la Boccoli -. Questo è un po’ il segreto del nostro rapporto, perché non ci annoiamo. Facciamo lo stesso mestiere e lavoriamo spesso insieme, non posso stare con qualcuno che fa un altro lavoro”.

Poi un commento che ha spiazzato la stessa padrona di casa: “Non potrei mai stare con uno che fa l’ingegnere… al terzo ponte che mi racconta io mi addormento…”. “Già mi vedo una class action degli ingegneri oggi…”, ha ironizzato (ma non troppo) la Balivo. Cosa che, dopo le ire dei tifosi juventini sui social, sarebbe decisamente meglio evitare.

Le lacrime di Caterina Balivo. Voto: 8

Si ride e anche tanto a La Volta Buona, ma ci sono momenti in cui è inevitabile lasciarsi andare alle emozioni più intime e profonde. È quanto successo a Renata Couling, in studio mano nella mano con il marito Mal. Tra i due c’è una differenza d’età evidente, ancor più agli inizi di un amore a cui probabilmente in pochi avrebbero dato qualche speranza.

Ma, anche in questo caso, il sentimento ha vinto e ha superato alla grande la prova del tempo. La coppia ha due figli ormai adulti ed è affiatata come il primo giorno, nonostante le critiche, anche quelle di chi si sente autorizzato a dire la propria solo per il fatto di avere a disposizione un profilo social.

Gli occhi di Renata si sono tinti di malinconia e tristezza quando ha pensato al futuro: non poter invecchiare al fianco del marito è un pensiero che la distrugge. E su questa scia la Balivo è intervenuta, riuscendo a malapena a trattenere le lacrime: “Che poi la vita, sai, è imprevedibile. Ci sono coppie di coetanei dove la vita si interrompe all’improvviso e io ne ho conosciute. Adesso mi commuovo pensando a delle mie amiche”.

Loredana Lecciso, Al Bano e la gravidanza “segreta”. Voto: 6

Venticinque anni insieme e non sentirli. Loredana Lecciso è approdata a La Volta Buona con ogni buona intenzione. Ha parlato in primis delle possibili (ma ancora improbabili) nozze con l’ugola di Cellino San Marco. Del resto era stato proprio lui ad prendere l’argomento nel salotto di Caterina Balivo, dando una risposta che per la prima volta era sembrata più improntata a un “Sì”. “Il matrimonio cambierebbe davvero molto poco però, come ha detto Al Bano, nella vita non si sa mai. Sarebbe la bella conclusione di un cerchio, di un percorso di vita”, ha detto la Lecciso.

IPA

Poi ha ripercorso gli inizi di questo amore, a partire da quella primissima fase “magica” che era solo per loro due. Nessuno sapeva della relazione, finché non sono stati i diretti interessati a svelarla al pubblico. “Chiaramente, col passare del tempo, sono subentrate varie problematiche, come in tutti i rapporti, e abbiamo avuto bisogno di tempo per trovare il giusto equilibrio. Qualche turbolenza l’abbiamo percorsa, ma anche superata”, ha aggiunto.

Fin qui tutto nella norma, cose già dette e sentite. Finché con un colpo di scena e in un flusso di coscienza che andava da sé, la bella Loredana ha raccontato per la prima volta un retroscena di quel periodo. “Al Bano mi aveva suggerito di partorire all’estero, di farla nascere fuori [era incinta di Jasmine, ndr], di mantenere il segreto. Non l’avevo mai detto prima, non so perché lo sto raccontando. Forse, per certi versi, sarebbe stato anche meglio”.

Anticipazioni succose sui duetti di Sanremo. Voto: 8

Dulcis in fundo, le succose anticipazioni sul Festival di Sanremo 2026. Si avvicina la fatidica data e, come di consueto, la padrona di casa non perde occasione per accaparrarsi qualche scoop.

Stavolta è toccato ai duetti, che poi sono tra i momenti più attesi di ogni edizione della kermesse. Foglietto alla mano, il giornalista Andrea Laffranchi ha fornito del materiale decisamente interessante, a cominciare da una brutta notizia: i Ricchi e Poveri a quanto pare non torneranno sul palco dell’Ariston, come si era detto in coppia con Dargen D’Amico.

Un’ottima notizia arriva, invece, da Luchè che avrebbe scelto Gianluca Grignani per duettare nella serata delle cover. Sembra che i The Kolors siano ancora indecisi sul da farsi (andranno con Leo Gassmann o con Raf?), intanto ad avere le idee chiare sono altri tre grandi nomi di questa edizione: Sal Da Vinci dovrebbe duettare con Michele Zarrillo, Enrico Nigiotti starebbe preparando la cover di En e Xanax, storico brano di Samuele Bersani, con il giovane Alfa e, in ultimo, Tommaso Paradiso starebbe preparando un emozionante omaggio a Lucio Dalla riportando all’Ariston gli Stadio.

Altre anticipazioni sui duetti? Sempre stando a Laffranchi, Maria Antonietta e Colombre porteranno a Sanremo Brunori Sas, con una versione inedita de Il Mondo di Jimmy Fontana e, infine, la mitica Patty Pravo omaggerà Ornella Vanoni, sua amica e compagna di mille avventure, scomparsa di recente.