Fonte: IPA Chi è Renata Couling, la moglie di Mal 23 anni più giovane di lui

La vita privata di Mal ha visto il famoso cantante vantare numerose relazioni. Nel 1966 era al fianco dell’attrice Linda Veras e qualche anno dopo della fotomodella Patrizia Viotti. Noto anche un flirt con Dori Ghezzi e relazioni con Pascale Petit e Dorit Henke, fino ai 13 anni al fianco della cantante Marina Marfoglia. Da più di 30 anni, però, è innamorato di Renata, divenuta poi sua moglie. Una storia particolare la loro, che riportiamo di seguito.

Chi è Renata Couling

La scintilla tra Renata e Mal è scattata nel 1989. I due sono insieme da allora, precisamente da 36 anni. Il cantante al tempo aveva 41 anni e si era recato a Treviso per un concerto. Tra il pubblico c’era la 18enne Renata che, senza timidezza, gli aveva chiesto di cantare Furia.

Alla fine la giovane era salita sul palco per cantarla insieme a lui. Al ritorno dell’artista in Veneto, si sono incontrati nuovamente, dando inizio così alla loro frequentazione. Nessuno dei due poteva immaginare che tutto ciò si sarebbe tramutato in un grandissimo amore.

Una storia figlia di un’altra epoca? Certamente. Quel tipo di differenza d’età oggi pesa meno, per quanto sia comunque molto evidente. Al tempo però era inconcepibile, almeno per i nostri standard attuali.

Oggi la coppia vive serena in una villa a pochi km da Pordenone. Hanno una splendida famiglia, arricchita da Kevin Paul e Karen Art, i loro due figli. Superata la soglia dei 30 anni d’amore, inoltre, hanno deciso di sposarsi. Il tutto è avvenuto il 27 dicembre 2023. Oggi, dunque, lei è ufficialmente Renata Couling. Una cerimonia svelata soltanto in seguito, nel corso di un’intervista concessa a Silvia Toffanin. La coppia non è infatti a caccia dei riflettori e quel momento è stato vissuto privatamente.

Un amore ancora vivo

Seduti nello studio de La Volta Buona, Mal e Renata hanno dimostrato tutta la propria intesa. Ancora molto complici, nonostante i tanti anni, e pronti a prendersi in giro amorevolmente. Lei ha infatti sottolineato la vanità del marito: “Ha chiesto alle truccatrici di farlo bello o almeno, facendo prima, di invecchiare un po’ me. (…) Ci sono 23 anni di differenza ma io mi difendo bene con i miei 58, lui molto bene con i suoi 81. È ancora fresco. (…) Guarda, come le donne, ha messo un cuscino per essere alto come me (ride, ndr)”.

Il rapporto con i figli

La vita a casa vede Renata fare da intermediaria tra Mal e i loro figli. In questo l’età fa tanta differenza. Lui infatti non riesce a comprendere la musica che ascoltano Kevin e Karen. È qualcosa che gli dà molto fastidio, ma che sta imparando ad accettare.

Fa poi molta fatica con la tecnologia, ma soprattutto, ha spiegato sua moglie, sembra aver dimenticato com’era a 20 anni. Colmo di sogni giganteschi. In questo suo figlio sembra stia seguendo le sue orme. I due però si ritrovano spesso a discutere, perché il genitore vorrebbe farlo ragionare. Le loro prospettive, però, sono ben distanti. Differente invece il discorso per sua figlia, che ha trovato da tempo il suo percorso. Ha da poco preso la seconda laurea e lavora in un asilo.