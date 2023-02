Mal compie 79 anni (non 80): che fine ha fatto il cantante di “Pensiero d’amore”

Fonte: IPA Mal, il cantante simbolo degli anni '60

All’anagrafe si chiama Paul Bradley Couling, in Italia è per tutti Mal, la voce di indimenticabili successi come Furia il cavallo del West e Pensiero d’amore. Oggi, il cantante sex symbol degli anni ’60, che il 28 febbraio compie 79 anni, è un uomo di casa (in campagna) e dedica il suo tempo alla famiglia, senza rinunciare a qualche saltuario ritorno sugli schermi.

Mal, oggi

Oggi Mal vive in Friuli, a pochi chilometri da Pordenone, assieme alla famiglia. “Faccio il padre di famiglia a tempo pieno – aveva raccontato a Il Piccolo qualche tempo fa – Da qualche anno gioco a golf, perché mi piacere stare in mezzo alla natura. Ma la musica rimane la mia passione. D’estate faccio molte serate, ogni tanto incido un disco nuovo, ma è difficile trovare chi non ti chieda solo revival. Il sogno è quello di tornare ancora una volta, come nella mia carriera mi è già successo”.

Tra le ultime apparizioni televisive di Mal, la presenza come ospite nel programma Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone, nel dicembre 2021. In precedenza, lo si era visto partecipare allo show Rai L’ultimo Valzer, con Fabio Fazio e Claudio Baglioni e, nel 2005, come concorrente nel reality show La Talpa, nell’edizione che fu vinta da Raffaello Tonon. La sua ultima avventura musicale risale al 2019, anni di pubblicazione di Grazie Piper!, brano dedicato proprio al locale famoso che gli diede il successo (e che accolse, tra gli altri, una giovanissima Patty Pravo). Il videoclip del brano fu girato interamente all’intero del club della capitale e diretto dal regista Michele Vitiello.

Mal, il successo degli anni ‘60

Figlio di un muratore, gallese naturalizzato italiano, Paul Bradley Couling in gioventù svolge diversi lavori, nessuno dei quali ha a che fare con la musica. Il microfono lo prende in mano per la prima volta al matrimonio della sorella e, da quella volta, non lo ha più lasciato. In quel periodo, ad inizio anni ’60, inizia la sua carriera di cantante in Inghilterra, assieme al gruppo The Meteors. Qualche anno dopo arriva in Italia, dove inizia a farsi notare al Piper di Roma, la discoteca più in voga del tempo, dove nascevano le future stelle della musica italiana.

Inizialmente, assieme a lui c’erano i Primitives che poi divennero Mal e i Primitives e, in seguito, semplicemente Mal: era lui ad aizzare le folle (in particolare quelle femminili). In quel periodo si fa notare con indimenticabili canzoni d’amore come Pensiero d’amore e Occhi neri. Dopo un periodo di silenzio, torna al successo alla fine degli anni ’70, grazie all’incisione del brano Furia, sigla dell’omonimo telefilm Furia cavallo del West, che vende oltre un milione e mezzo di copie in pochissime settimane. In seguito, prosegue la propria carriera al teatro, interpretando la versione italiana del musical Grease, ma il successo non sarà più quello di un tempo.

Mal, la famiglia al centro

Bello e impossibile, nel corso della sua carriera Mal conquistò molti nomi noti nel mondo dello spettacolo. Nella seconda metà degli anni Sessanta frequentò l’attrice Linda Veras, in seguito intrattenne una relazione con la modella Patrizia Viotti e, ancora, con Dori Ghezzi, Pascale Petit e Dorit Henke. Per ben 13 anni, fu stabilmente legato alla cantante Marina Marfoglia. Fino al 1989, quando durante uno spettacolo a Treviso, conobbe l’allora diciottenne Renata, che pose fine alla sua carriera da latin lover. I due sono insieme ancora oggi e, dal loro amore, sono nati due figli: Kevin Paul nel 1998 e Karen Art nel 2001.