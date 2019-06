Che fine ha fatto Dori Ghezzi

editato in: da

Lunghi capelli biondi e frangetta sbarazzina: per Dori Ghezzi il tempo sembra essersi fermato. La cantante oggi è ancora una bella donna, ma è soprattutto legata al ricordo di Fabrizio De André, il grande amore della sua vita. Classe 1947, 73 anni, ha trascorso buona parte della sua vita accanto a uno dei più grandi cantanti e poeti italiani. Dal 1990 Dori Ghezzi ha smesso di cantare a causa di un problema alle corde vocali.

Oggi si occupa del patrimonio artistico del marito e gestisce la Fondazione De André, che è stata creata con lo scopo di diffondere le opere, il pensiero e la storia della vita dell’artista, promuovendo la produzione di libri, film e album. Classe 1946, Dori Ghezzi è diventata celebre negli anni Settanta grazie alla collaborazione con Wess. Realizzando successi come Casatschok e Un corpo e un’anima.

Nel 1975 l’incontro con Fabrizio De André ha cambiato per sempre la sua vita. Il cantante, che si era da poco separato con la moglie Enrica, da cui aveva avuto Cristiano, si innamorò perdutamente di lei, riconoscendola come la sua anima gemella. Acuta, intelligente e mai eccessiva, Dori Ghezzi ha imparato a conoscere nel profondo (e a rispettare) Fabrizio De André come artista e come uomo.

Nel 1977 la coppia ha avuto Luisa Vittoria, detta Luvì, e, 15 anni dopo quel “benedetto incontro” – così come lo descrive lei – si sono sposati. Era l’11 gennaio del 1999 quando il grande Faber morì a causa di un carcinoma polmonare, un mese prima di compiere 59 anni.

Dopo aver detto addio all’amore della sua vita, Dori Ghezzi si è concentrata anima e corpo nel coltivare il ricordo di De André. Nella sua esistenza non c’è più stato spazio per nuove relazioni, perché nessuno può reggere il confronto con il poeta: “Non riesco più a provare interesse – aveva confessato qualche tempo fa a Vanity Fair -. Non è così semplice ricominciare, è più facile per una ragazza vergine che per una donna che ha avuto un amore così grande. Mi sono tolta qualcosa, a non cercare altro? Me lo chiedo a volte, forse dovrei domandarlo a un professionista ma ormai è tardi. E soprattutto per me non è un tormento, sono fatalista”.

Ospite a Che tempo che fa di Fabio Fazio, Dori Ghezzi ha parlato di Il Principe Libero, la fiction Rai con Luca Marinelli dedicata a De André. “Lui è stato bravissimo – ha detto parlando dell’attore -. L’abbiamo cercato a lungo, e quando l’abbiamo trovato è stato un colpo di fulmine”. “La scena dell’incontro è molto vera – ha detto la cantante parlando della serie tv -. La prima volta ci siamo solo guardati; poi, anni dopo, Cristiano Malgioglio fu galeotto. Fra noi è stato bellissimo sin da subito”.

Dori Ghezzi è tornata alla ribalta delle cronache in seguito al putiferio scatenato dalla nipote acquisita Francesca De André al Grande Fratello 2019. Dalla Casa Francesca ha messo in piazza la faida familiare con suo padre Cristiano De André. Il commento di Dory Ghezzi è stato: «Questa situazione non mi fa piacere, soprattutto perché Fabrizio non meritava una escalation familiare di questo tipo». Francesca ha risposto così: «Questa persona era la compagna di mio nonno, avrei voluto vederla come nonna, ma mi ha accompagnata nella casa famiglia quando, in realtà, avrebbe potuto prendermi in affidamento».

Nel settembre 2015 l’allora giovanissima Francesca aveva raccontato a Domenica Live la sua infanzia difficile. Il divorzio dei genitori quando aveva solo tre anni, l’affidamento per un breve ma difficile periodo a suo padre Cristiano De André, infine l’orfanotrofio milanese casa Nazareth: «Nessuno dei miei parenti ha fatto in modo di avere il mio affidamento, nessuno è mai venuto a trovarmi, nemmeno una chiamata per sapere come stessi».