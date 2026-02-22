Cristiano De André si commuove a Domenica In: “Ogni sera canto mio padre e lo sento vicino”

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Nello sguardo di Cristiano De André c’è tanto affetto e fierezza quando parla di Alice. La figlia più piccola del cantautore genovese è stata ospite del salotto di Mara Venier insieme al padre per una delle rarissime apparizioni televisive condivise. Un’intervista a due fatta di sorrisi, ricordi e momenti teneri in cui è emersa la bellezza del legame tra loro.

Tra aneddoti familiari e battute dolcissime, il pensiero torna sempre a una presenza che, anche se non c’è più, continua a fare da colonna sonora alle loro vite: Fabrizio De André.

Cristiano De André a “Domenica In” con la figlia Alice

Seduto nello studio di Domenica In, Cristiano De André racconta subito di non aver mai amato molto presenziare in televisione. Il suo mondo resta il palco, il contatto diretto con il pubblico, la musica suonata dal vivo. Eppure da Mara, che conosce da tantissimi anni, si sente a casa, tanto da lasciarsi andare a un racconto intensissimo sulla sua vita personale.

Diverso è invece per Alice. La più piccola di casa porta un cognome importante, ma non ha mai voluto usarlo come scorciatoia. Anzi, ha scelto una strada tutta sua. Ama il teatro, studia recitazione, si esibisce, ma ha deciso di non cantare. Una scelta consapevole che racconta alla conduttrice mentre il padre la osserva con uno sguardo pieno di orgoglio.

Cristiano parla dei suoi studi, dei progetti futuri, dei sogni che piano piano stanno prendendo forma e in studio traspare tutta la fierezza di un padre che accompagna senza invadere, che osserva e sostiene.

Quando Mara chiede ad Alice che tipo di rapporto hanno, lei non ha dubbi: “Il nostro è un rapporto vero”. Si supportano, si prendono in giro, condividono tanto anche fuori dal palco. E Cristiano, con ironia, ammette di aver imparato, dopo tanti anni, ad accettare anche il fidanzato di Alice, ormai parte della famiglia.

Ma i due regalano anche un momento più leggero e legato al gossip. Mara chiede a Cristiano se nella sua vita ci sia una persona speciale, ma a rispondere è subito la figlia: “Ora è sulla piazza”. Lui ride e conferma: “Sono single”.

Cristiano De André si commuove pensando al padre Fabrizio

Si sa, quando si è ospiti di Mara Venier non è mai solo festa. E davanti a una coppia così intensa, è impossibile non evocare un’altra presenza fondamentale: Fabrizio De André.

Alice non lo ha mai conosciuto: è nata pochi mesi dopo la sua scomparsa. Eppure il legame è forte, quasi tangibile. Cristiano racconta che il padre l’ha accarezzata una volta, quando era ancora nella pancia della mamma. Un ricordo minuscolo ma che sembra bastare a tenere insieme le generazioni.

Alice lo sente vicino in un modo tutto suo. Non cerca di imitarlo, non rincorre paragoni impossibili. Piuttosto lo celebra, lo custodisce, lo porta con sé con discrezione. Nella vita di tutti i giorni, ma anche sul palco, dove il suo cognome inevitabilmente risuona più forte.

E quando in studio parte un video in cui Alice dedica parole piene d’amore al nonno, l’emozione prende il sopravvento. Cristiano si commuove, si ferma, si lascia attraversare dai ricordi.

“Ogni sera, quando canto mio padre, lo sento vicino a me. Mi emoziono davvero ogni volta, cantando canzoni che mi toccano nel profondo”. E forse è proprio lì che si nasconde il momento più bello della domenica: quando le parole lasciano spazio alla musica. Perché al di là delle interviste, dei racconti e dei ricordi, il regalo più grande resta sempre lo stesso. Vedere Cristiano sedersi al piano e cantare una canzone di Fabrizio.