Domenica In, Mara Venier scherza con Biagio Antonacci: Ramazzotti li “ammonisce” al telefono

IPA Mara Venier

Meravigliosa intervista di Mara Venier a Biagio Antonacci a Domenica In: nello studio del programma del pomeriggio di Rai1, Biagio ha accompagnato il pubblico tra aneddoti, risposte, momenti di vita vissuta sul palco e non solo. Tanti gli omaggi previsti per lui, come il video dedicato alla sua carriera con la presenza del grande giornalista Vincenzo Mollica, ringraziato da Mara Venier perché ogni apparizione nel programma è un dono. E poi un momento simpatico tra la Venier e Antonacci, con ammonimento (simpatico) al telefono di Eros Ramazzotti.

Biagio Antonacci ospite a Domenica In, l’amicizia con Mara Venier

Puntata inevitabilmente legata alla ricorrenza della Festa della Mamma: l’augurio a tutte le mamme è arrivato dai presenti del programma, e anche da parte di Biagio Antonacci. Commossa Mara Venier dopo le sue parole: Elsa Masci, la sua mamma, è scomparsa nel 2015. Durante l’intervista, si è presentata l’occasione di celebrare non solo la carriera di Biagio (ha parlato anche del nuovo tour, ben 40 date in 4 arene italiane), ma anche l’amicizia che li lega da diverso tempo.

Il rapporto tra Mara Venier e Biagio Antonacci è sempre stato mosso da una profonda stima e rispetto: si sono definiti amici, anche se la conduttrice non ha perso l’occasione di fare una battuta. “Non è mai successo nient’altro, purtroppo“. E Antonacci ha prontamente replicato con un “No, mai”. Meglio, però, perché “poi magari ci rimaneva male qualcuno, altrimenti non mi invitavi più”.

E ha aggiunto “Ma amici è la parola più grande che esista, è superiore all’amore. L’amore può essere anche una contaminazione, ti fa perdere la testa, non sei più tu. Gli amici siamo noi”, una bella riflessione di Antonacci, seguita dalle parole più simpatiche di Zia Mara: “Però ai tempi del Cantagiro se poco poco ce provavi… ce lo saremmo anche dimenticato.”

Eros Ramazzotti al telefono: “Ci sono i bambini”

Con la voce chiaramente impastata di sonno (l’artista ha ammesso di stare facendo un pisolino in quel momento), Eros Ramazzotti si è collegato con lo studio di Domenica In dal telefono: molto vicino a Biagio Antonacci, anche la loro è una delle amicizie più belle del mondo della musica. Alle battute di Mara Venier, Eros ha commentato al telefono con un ammonimento simpatico: “Vi ricordo che ci sono i bambini”.

E poi ha aggiunto: “Non sono tanto sicuro che non sia successo niente, conoscendo Biagio”. Entrambi condividono un percorso di “periferia”: “Veniamo dal nulla , ci siamo fatti tanto, come si può dire, “fondoschiena” per arrivare dove siamo, siamo molto simili”, le parole di Eros. I due “ragazzi” della musica sono amici di lunga data, e hanno condiviso palchi e note, oltre che momenti unici. Innamorati della musica, Eros al telefono ha detto che “finché non andrà via la voce sarò sempre su quel palco”, a testimonianza del sogno che hanno cullato e realizzato nella lunga carriera. Antonacci si è poi congedato cantando un brano di Gino Paoli, un omaggio per il cantautore scomparso il 24 marzo, emozionando i presenti in studio.