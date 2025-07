Gerry Scotti e Biagio Antonacci dati malati, quasi in fin di vita sul web, ma è una scusa per fare clic

IPA Gerry Scotti

Chi lavora sul web lo sa, le views, i clic sono tutto. Ogni parola è pensata per catturare l’attenzione, tra migliaia di titoli, di chi naviga. L’obiettivo ultimo e primario è quello di apparire così accattivanti, convincenti e unici da convincere l’utente a fare clic sul tuo titolo e aprire l’articolo. Per raggiungere il risultato c’è chi è disposto a tutto, persino a inventare notizie campate per aria, persino a scherzare sulla salute di qualcun altro. Vittime di tale triste giochetto sono stati negli ultimi giorni Gerry Scotti e Biagio Antonacci.

Gerry Scotti dato in fin di vita

Se si inserisce il nome di Gerry Scotti su un motore di ricerca, il risultato offrirà come suggerimenti quelli relativi a una sua gravissima malattia. Scotti, però, sta benissimo. Il (dis)merito è l’articolo pubblicato da una testata web che, in toni decisamente allarmistici, annunciava il ricovero del conduttore. “Ricovero Gerry Scotti, il quadro clinico è disperato. – si legge – Fegato, reni e pancreas coinvolti. Terapia intensiva e corsa contro il tempo”.

Se però si sbirciano i profili social di uno dei pilastri del prossimo palinsesto Mediaset, lo si vede sorridente e in forma, intento a cavalcare una Vespa d’epoca per le vie di Milano. Il ricovero è tutto inventato? Non proprio. Più che di una vera fake news, si tratta di un rimaneggiamento del tempo. Gerry è davvero finito in ospedale e le sue condizioni erano gravi, ma si tratta di un episodio risalente ad anni fa, durante il periodo del Covid, quando il virus costrinse il conduttore a un ricovero. Nonostante la notizia sia velocemente diventata virale, Scotti ha scelto di non rispondere e di preferire che il tempo, e la verità, facciano il suo corso, smentendo le bufale senza il bisogno di sprecarci fiato.

Anche Biagio Antonacci in ospedale (per finta)

Poche ore prima del finto ricovero di Gerry Scotti, anche Biagio Antonacci era stato dato come ospedalizzato e, anche lui, gravemente a rischio. Sul web si è diffusa la notizia che, durante una cena a poche ore prima del concerto, al cantautore si sia conficcata in gola una lisca di pesce, provocando una “gravi crisi respiratoria”. Si è scritto che Antonacci è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove i medici hanno abilmente rimosso la spina ridando ossigeno al cantante. Anche stavolta è tutto clamorosamente falso.

Nessuna cena, nessuna lisca e, soprattutto, nessun ricovero. Biagio Antonacci ha tutto l’ossigeno che gli serve e lo usa per cantare amabilmente. Il cantante ha smentito in prima persona la fake new postando sul proprio profilo Instagram un video che lo mostra sano e vegeto, intento a suonare la chitarra. “Come vedete sto molto bene…” ha scritto e sulle fake news afferma: “Tossiche per l’anima e fastidiose per tutti in un tempo dove la verità è determinante per tutto e tutti”.

Le fake news sulla salute dei vip

Biagio Antonacci e Gerry Scotti sono soltanto le ultime vittime di questa folle rincorsa ai clic, che spinge a speculare sulla vita dei più famosi. Basta navigare per qualche ora sul web per imbattersi, un giorno sì e l’altro pure, in notizie che annunciano gravi incidenti e spesso persino la morte dei personaggi più noti. Lino Banfi è uno dei bersagli più frequenti, lui risponde “facendo le corna” e con l’ironia che lo contraddistingue: “Per fortuna, ogni volta che qualcuno annuncia la mia morte, mi allunga la vita”.