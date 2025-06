Il contratto di Gerry Scotti con Mediaset è stato rinnovato, ma il conduttore ha scelto di lasciare il suo posto a Tu Sì Que Vales dopo 14 anni. È lui il pilastro di Mediaset, ma anche della televisione stessa: nel 2025, dopo decenni di onoratissima carriera, finalmente l’approdo a Sanremo in veste di co-conduttore al fianco di Carlo Conti e Antonella Clerici durante la prima serata. Con grande rammarico, però, ha scelto di non tornare a Tu Sì Que Vales, spiegandone i motivi in un’intervista.

Perché Gerry Scotti lascia Tu Sì Que Vales

La prossima edizione di Tu Sì Que Vales? Senza Gerry Scotti, presenza fissa da ormai anni, al fianco di Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. L'ufficialità è arrivata da tempo, ma è stato il conduttore stesso a specificare i motivi per cui non tornerà, durante un'intervista a Super Guida Tv. "Tu Sì Que Vales dopo 14 anni… Io adesso sono stato chiamato a fare talmente tante cose che devo pensare alla mia estate, alla mia salute e ai miei nipoti. A farmi un po' di vacanza! La ragione è stata semplicemente questa".

E ha aggiunto: "Quello che farò lo saprete tra poche settimane e lo annuncerò in maniera ufficiale". Quindi, è probabile che arriveranno maggiori informazioni durante la presentazione dei palinsesti di Mediaset a luglio. Nessun ritiro per Scotti, anzi: per Mediaset resta centrale la sua conduzione. E il suo valore è stato confermato dallo stesso Pier Silvio Berlusconi, dopo aver rinnovato il contratto.

"Caro Gerry, sei un grande. Artisticamente e umanamente. Insieme continueremo a fare grandi cose e nuovi prodotti. Grazie per tutto il tuo lavoro, sei un vero pilastro della nostra televisione, della nostra Mediaset". Stando alle indiscrezioni, al suo posto dovrebbe arrivare Paolo Bonolis. "Se c’è una persona al mondo che non ha bisogno di auguri, è Paolo. Per cui… divertiti". Non dovrebbero in ogni caso esserci ulteriori colpi di scena.

Paolo Bonolis al posto di Gerry Scotti

Un nome eclettico, una conduzione che sa sempre come lasciare il segno, e la sua cifra stilistica è una cultura infinita: stiamo parlando di Paolo Bonolis che, come ha detto lo stesso Scotti, non ha bisogno di auguri per la sua avventura televisiva a Tu Sì Que Vales. Per saperne di più, però - si parla di un possibile non ritorno della Littizzetto - dobbiamo attendere il mese di luglio, quando Mediaset confermerà le novità della prossima stagione televisiva.

A proposito di Paolo Bonolis, si parla tanto di un ritorno in Rai, voci mai confermate per il momento. In ogni caso, il programma del sabato sera targato Fascino acquisisce un nome in grado di solleticare l'attenzione degli spettatori: ricordiamo infatti di aver molto apprezzato la presenza di Maria De Filippi al fianco di Bonolis in una delle puntate serali di Avanti un altro. Ma, almeno per il momento, Bonolis non ha risposto alla richiesta della conduttrice di partecipare a una puntata di Uomini e Donne. "È troppo grande Mediaset, per due che come noi non sperano però si stan cercando", aveva replicato il conduttore simpaticamente.