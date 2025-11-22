Anticipazioni Tu Sì Que Vales, gli ospiti e le esibizioni del 22 novembre

La dodicesima stagione di Tu Sì Que Vales entra nella sua fase decisiva. La puntata in onda sabato 22 novembre è, infatti, un momento cruciale, il trampolino di lancio verso la finalissima, prevista tra due settimane. Prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, lo show porta in scena i talenti pronti a contendersi il primo posto. Senza dimenticare gli ospiti speciali e i momenti più divertenti, alcuni dei quali coinvolgono in prima persona la stessa conduttrice e i giudici al suo fianco. Ma cosa ci aspetta stasera?

Gli ospiti speciali del 22 novembre

Lo show entra nel vivo e non è un caso che Maria De Filippi abbia deciso di calare un bel “poker d’assi”. La puntata del 22 novembre apre le porte a quattro ospiti d’eccezione amatissimi dal pubblico, a cominciare dagli attori Francesco Arca e Luca Argentero. Due volti simbolo delle fiction Mediaset, oltre che due tra gli uomini più affascinanti e carismatici.

Ma non solo, Tu Sì Que Vales ospita anche Emma, la cantante salentina che ha debuttato giovanissima ad Amici, sempre pronta a tornare dalla sua Maria. Le sue competenze tecniche in materia di canto, importanti in una fase del genere, e la sua simpatia daranno certamente un valore aggiunto alla puntata.

Sempre dall’armata mariana, torna ospite dello show Tina Cipollari, personaggio simbolo di Uomini e Donne dalla lingua tagliente ma anche capace di emozionarsi, all’occorrenza. Infine, l’ultima super ospite è Nathalie Guetta, attrice di origine francese che ha conquistato il cuore del pubblico grazie al ruolo di Natalina in Don Matteo.

Le performance di stasera

Come già detto, Tu Sì Que Vales stasera entra nel vivo e l’asticella si alza. Tralasciando i momenti esilaranti, con le improbabili esibizioni di “sedicenti” talenti, sul palco sono pronti ad avvicendarsi cantanti, maghi, mentalisti, acrobati e artisti di ogni disciplina e di caratura internazionale.

Non manca il “trash” genuino della Scuderia, un tempo di Gerry Scotti e oggi affidata ai commenti eruditi e pungenti del nuovo giudice Paolo Bonolis.

Centrale in questa puntata è il meccanismo della clessidra, col quale i giudici potranno regalare tempo prezioso ai concorrenti più meritevoli. L’obiettivo degli artisti in gara è ottenere il plebiscito: 4 Sì dai giudici e il 100% dalla giuria popolare. Così potrebbero accedere direttamente alla finale, che andrà in onda il 6 dicembre in diretta su Canale 5.

Giuria e conduttori, una squadra vincente

Squadra vincente non si cambia (o quasi). Maria De Filippi ha confermato anche quest’anno Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni alla conduzione di Tu Sì Que Vales, trio che piace al pubblico da casa. Unico cambiamento, l’uscita di scena di uno dei quattro giudici, Gerry Scotti.

Troppi gli impegni per il presentatore, che sta conducendo egregiamente La Ruota della Fortuna e al contempo non vuole metter da parte le sue amate vesti da nonno. Al suo posto è arrivato come un’onda Paolo Bonolis, padrone di casa ad Avanti un Altro. Una forza della natura che ha ridefinito gli equilibri dello show ed entrato in perfetta sintonia con gli altri giudici, rimasti invariati: Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e la stessa Maria De Filippi. Sabrina Ferilli continua a brillare nel ruolo di rappresentante della giuria popolare, vittima prediletta degli scherzi dell’impertinente Giovannino e voce del pubblico.

