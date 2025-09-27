Tu Sì Que Vales, anticipazioni del 27 settembre: primi battibecchi tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Si accendono i riflettori sulla 12esima stagione di Tu Sì Que Vales: riparte stasera, 27 settembre 2025, la nuova edizione dell’amatissimo talent show di Canale5, che torna con nuove performance che coinvolgeranno ed emozioneranno il pubblico in studio e gli spettatori a casa.

Come sempre sul palco si alterneranno artisti capaci di dimostrare tutto il loro talento, tra cantanti, ballerini, acrobati, ma anche sportivi, maghi e mentalisti, pronti a stupire con le loro abilità e far emozionare.

Tu Sì Que Vales, le anticipazioni della prima puntata

Maghi, mentalisti, ballerini, acrobati, cantanti, attori, sportivi, giocolieri, ma non solo: è tutto pronto per la prima puntata della 12esima edizione di Tu Sì Que Vales, che come sempre andrà in onda in prima serata su Canale5. L’amatissimo talent show di casa Mediaset si sfiderà con il diretto concorrente del sabato sera di mamma Rai, ovvero Ballando con le stelle, e non mancheranno i colpi di scena.

Gli artisti infatti si esibiranno di fronte a una giuria attenta e preparata che quest’anno vanta una new entry: oltre ai volti già conosciuti di Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi, e Sabrina Ferilli – che come di consueto rappresenterà la giuria popolare – ci sarà anche Paolo Bonolis. “Sarò un giudice attento e seduto comodo”, aveva commentato con la sua proverbiale ironia.

Il conduttore sostituirà Gerry Scotti, che dopo 14 anni ha lasciato il suo posto come giudice del programma: “Adesso sono stato chiamato a fare talmente tante cose che devo pensare alla mia estate, alla mia salute e ai miei nipoti. A farmi un po’ di vacanza! La ragione è stata semplicemente questa”, aveva dichiarato qualche mese fa. Del resto il successo con La Ruota della Fortuna, che prosegue ininterrotto dall’inizio dell’estate, la dice lunga sul suo valore come conduttore: Gerry è riuscito a riportare alla ribalta il game show dando filo da torcere ad Affari tuoi, e si conferma uno dei volti di punta di Mediaset.

A condurre il programma, per il terzo anno consecutivo, saranno Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, terzetto ormai rodato che accompagnerà il pubblico tra le storie degli artisti in gara.

Gli artisti in gara e i momenti esilaranti

Come in ogni stagione non mancheranno i momenti di riflessione ma anche quelli più leggeri ed esilaranti. La giuria è pronta a valutare le performance dei nuovi artisti in gara, pronti a stupire con esibizioni uniche, in numeri che spaziano dal canto al ballo, dalla magia all’acrobazia, fino alle performance più estreme e sorprendenti. Cantanti, ballerini, illusionisti, mentalisti, sportivi e cabarettisti si alterneranno con un unico obiettivo: farsi amare dal pubblico, e soprattutto, ottenere il favore dei giudici.

Saranno tanti gli spunti di riflessione: gli artisti porteranno in scena temi profondi, delicati e commoventi, che toccano nel profondo il pubblico. E ovviamente non mancheranno i soliti battibecchi tra De Filippi e Ferilli e le incursioni di Giovannino, pronto a prendersi gioco dell’attrice, suo bersaglio prediletto.

Come già accaduto nelle ultime edizioni, anche quest’anno ci sarà la clessidra personale, un’opzione speciale che i giudici possono assegnare a un artista particolarmente meritevole, per concedergli la possibilità di riesibirsi e accedere alla finale se ottiene il 100% dei voti della giuria popolare.

Dove e quando vedere la puntata di Tu Sì Que Vales

L’appuntamento è fissato per il 27 settembre alle 21.20 su Canale5, ma per chi non vuole perdersi nulla anche lontano dalla tv, la prima puntata sarà visibile in streaming su Mediaset Infinity, live e on demand.