Tu Sì Que Vales, anticipazioni del 4 ottobre: il gesto inaspettato di Maria De Filippi

Maria De Filippi torna con Tu Sì Que Vales e, tra una risata e l'altra, in questa seconda puntata cede all'emozione e compie un gesto per una concorrente

Sabato sera è di nuovo tempo di talento, adrenalina ma, soprattutto, di una giuria scatenata. La seconda puntata di Tu Sì Que Vales va in onda stasera in prima serata su Canale 5 e le anticipazioni parlano chiaro: Paolo Bonolis è pronto ancora una volta a coinvolgere pubblico e che potrebbe diventare subito virale, spiazzando persino la padrona di casa, Maria De Filippi. E lei, intanto, si emoziona per una performance in particolare, compiendo un gesto inatteso.

Anticipazioni Tu sì Que Vales, il gesto di Maria De Filippi

Il vero spettacolo a Tu Sì Que Vales si consuma spesso al tavolo dei giudici e stasera la dinamica si preannuncia esplosiva. Il pubblico è ormai abituato ai “litigi bonari” e ai commenti taglienti tra Maria De Filippi e la squadra formata da Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e l’immancabile regina del popolo, Sabrina Ferilli, che presiede la giuria popolare.

Ma l’arrivo di Paolo Bonolis in questa edizione 2025 ha alzato l’asticella dell’imprevedibilità. Si dice che Bonolis sarà l’artefice di un momento tanto inatteso da provocare una vera e propria “esplosione” tra i giudici, lasciando la De Filippi letteralmente incredula. Come sempre, la sua satira trasformerà il palcoscenico in un campo minato di risate e reazioni.

Mentre il dibattito in giuria promette scintille, il palco di TSQV sarà invaso da una parata di talenti internazionali e “outsider” destinati a diventare i prossimi meme del web. La seconda puntata è pronta a stupire con performance di comici emergenti, pronti a strappare un sorriso, ma anche acrobati e illusionisti internazionali, capaci di sfidare le leggi della fisica e dell’immaginazione.

Tra questi ultimi, c’è una piccola incredibile artista che riuscirà a colpire dritto al cuore la padrona di casa. Le clip di anteprima mostrano una Maria De Filippi molto colpita dal suo talento, tanto da salire sul palco per darle un caloroso abbraccio. Lo steso vale per Luciana Littizzetto, folgorata da un’altra artista: “Per me vale molto, anche perché ti sei misurata in un pezzo molto complicato”.

Tu sì Que Vales, un nuovo cast per una formula vincente

Il programma è giunto alla sua 12esima edizione e si conferma, ancora una volta, un grande successo. Queen Mary è imbattibile nella gara degli ascolti e se queste vittorie, di anno in anno, sono possibili è anche grazie alla squadra che la affianca.

Oltre alla giuria stellare con la new entry Bonolis, la conduzione è affidata ancora una volta al collaudato trio composto da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, la cui presenza garantisce l’energia necessaria a gestire un programma che celebra ogni forma di talento.

Il pubblico è pronto per una nuova serata ricca di sorprese, con la clessidra sempre in agguato e la giuria più “sgangherata” della TV. L’appuntamento è per sabato 4 ottobre, su Canale 5, a partire dalle 21:20.