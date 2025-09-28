Ascolti tv del 27 settembre, Ballando con le Stelle contro Tu Sì Que Vales: resa dei conti Rai 1 – Canale 5

IPA Maria De Filippi e Milly Carlucci si sfidano nella prima serata del sabato televisivo

Un sabato sera di grandi e attesi ritorni quello del 27 settembre 2025. In prima serata tornano appuntamenti imperdibili e la sfida quotidiana tra Rai 1 e Canale 5 (fino ad ora portata avanti rispettivamente da Affari Tuoi di Stefano De Martino e da La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti) smette di essere “tutta al maschile”, tingendosi dei colori di altre professioniste della televisione italiana. Su Rai 1 infatti torna Ballando con le Stelle, capitanato da Milly Carlucci. Un’edizione che promette scintille, vista soprattutto la partecipazione di Barbara D’Urso nel cast. Su Canale 5 invece torna il talento e le risate di Tu Sì Que Vales, con Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Per chi si è ormai appassionato al testa a testa dall’Access Prime Time: Affari Tuoi non va in onda alle 20:30 per lasciare spazio alla sfida a colpi di danza di Rai 1.

Rai 2 trasmette Omicidi a mystery island per gli appassionati di crime, mentre Rai 3 porta la conoscenza con Sapiens. Su Rete 4 va invece in onda Trespass. Italia 1 punta tutto sulle risate per ragazzi con L’Era Glaciale.

Ascolti tv 27 settembre, la prima serata: colpaccio di Tu Sì Que Vales

Nella serata di sabato 27 settembre su Rai 1 va in onda la prima puntata di Ballando con le Stelle che coinvolge 2.994.000 spettatori pari al 23% di share dalle 20:41 alle 1:11 (le nostre pagelle della serata). Ma su Canale 5 torna anche Tú Sí Que Vales. La prima puntata appassiona 4.024.000 spettatori con uno share del 28.5% dalle 21:31 alle 00:11. Su Rai 2 Omicidi a Mystery Island piace a 615.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia 1 L’era glaciale fa ridere 580.000 spettatori (3.6%). Su Rai 3 Sapiens – Un Solo Pianeta informa 448.000 spettatori e il 3%. Su Rete 4 Trespass totalizza un a.m. di 289.000 spettatori (1.8%). Su La7 In Altre Parole conquista 971.000 spettatori con il 5.8% e 453.000 spettatori con il 3.3% nella parte chiamata In Altre Parole… Ancora. Su Tv8 4 Ristoranti fa venire l’acquolina in bocca 291.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 340.000 spettatori con il 2.3%.

In aggiornamento