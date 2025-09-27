Affari Tuoi, perché non va in onda il 27 settembre

Stefano De Martino si è congedato dalla puntata di Affari Tuoi dando appuntamento a domenica. Ma perché non va in onda il 27 settembre?

Ansa Stefano De Martino

Chi accende la televisione, questa sera, aspettandosi di trovare Stefano De Martino barcamenarsi tra pacchi, offerte e Regioni fortunate, potrebbe rimanere ritrovarsi di fronte a una sorpresa inattesa. Affari Tuoi non va in onda il 27 settembre: una pausa breve che non ha nulla a che vedere con problemi di palinsesto o cali di ascolto. Al contrario, la ragione è legata a una delle trasmissioni più attese della stagione autunnale: la nuova edizione di Ballando con le stelle.

La Rai ha scelto così di inaugurare il sabato sera con il programma condotto da Milly Carlucci, che proprio oggi apre ufficialmente i battenti. Un debutto atteso, che richiede un palinsesto sgombro da sovrapposizioni per garantire alla trasmissione di danza e spettacolo la giusta centralità. Da qui la decisione di sospendere per una sola serata Affari tuoi, che torna regolarmente da domenica 28 settembre, confermando la sua collocazione abituale nell’access prime time.

Perché Affari Tuoi non va in onda

Non si tratta di un episodio inedito. Quando prende il via un grande show, la Rete tende a trattarlo come un evento televisivo che accompagni il pubblico fin dall’inizio della serata. È una strategia che mira a convogliare l’attenzione, ma anche a garantire la giusta durata a Ballando con le stelle che ogni anno si presenta sempre più ricco di contenuti. In questo caso, Stefano De Martino lascia momentaneamente il campo per cederlo a Milly Carlucci, volto storico dell’Ammiraglia di Viale Mazzini, che torna con una squadra di concorrenti pronti a misurarsi sulla pista da ballo.

Affari tuoi, forte di una fidelizzazione ormai consolidata, non corre rischi: la sua popolarità e i risultati di ascolto lo rendono un pilastro irrinunciabile per la Rai. Il pubblico è ormai abituato alla presenza quotidiana del game show, e un’assenza di 24 ore non scalfisce il rapporto costruito con lo spettatore seppure in un momento di relativa difficoltà, dato il rapido incedere nello share de La Ruota della Fortuna, in onda su Canale5 con la conduzione di Gerry Scotti.

La forza del rito televisivo

Il successo di Affari tuoi si basa proprio sulla ritualità. Ogni sera, poco dopo il telegiornale, milioni di persone si siedono davanti alla tv per seguire il percorso del concorrente di turno e le trattative con il Dottore. La leggerezza del format, unita alla conduzione trascinante di Stefano De Martino, è un momento di intrattenimento familiare, lontano dai toni eccessivi che sempre più spesso caratterizzano altre trasmissioni.

La momentanea sospensione, quindi, non è un segnale di debolezza, bensì una scelta dettata dall’equilibrio del palinsesto: lasciare spazio al lancio di un programma come Ballando con le stelle, che a sua volta vive di ritualità e appuntamenti fissi, significa dare continuità a una stagione televisiva costruita su appuntamenti riconoscibili che facciano sentire il pubblico davvero al sicuro.

Per chi non rinuncia al consueto appuntamento con i pacchi, la buona notizia è che l’attesa durerà appena un giorno. Domenica 28 settembre Affari tuoi torna puntuale con nuove storie, nuovi concorrenti e l’inconfondibile formula che lo ha reso un classico dell’intrattenimento serale.