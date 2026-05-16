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IPA

Un po’ delusione prevedibile tra i fan di Stefano De Martino, che stasera 16 maggio non vedranno l’amato conduttore circondato dai suoi “pacchisti”. Nessun allarme, però, dal momento che l’amatissimo game show non è stato affatto cancellato dalla Rai. La pausa è momentanea e durerà soltanto una sera, così da lasciare il posto all’Eurovision.

Perché Affari Tuoi non va in onda

L’Eurovision Song Contest 2026 ha la precedenza su Affari Tuoi. Una scelta prevedibile, quella della Rai, che lascia spazio alla 70esima edizione della manifestazione canora. La diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna, però, non ha inizio così presto da giustificare il rinvio del “gioco dei pacchi”.

Il motivo è spiegato dal fatto che la copertura televisiva avrà inizio con un pre-show, che occupa la stessa fascia oraria generalmente affidata a Stefano De Martino, Herbert Ballerina e l’intera banda. Dalle 20:35 spazio all’Anteprima Eurovision Song Contest 2026, con Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Approfondimenti, interviste nel backstage e il racconto dell’atmosfera generale del maxi evento.

Sal Da Vinci in finale

Grande attesa per Sal Da Vinci, che rappresenta l’Italia all’Eurovisione dopo il successo al Festival di Sanremo. Il cantante napoletano è circondato da entusiasmo e polemiche e, di fatto, ha ottenuto forse più amore e apprezzamento all’estero rispetto al suo Paese.

Basti pensare alle parole dure di Mario Biondi, che di fatto ha definito il collega come una sorta di stereotipo, ovvero ciò che all’estero si aspettano l’Italia abbia da offrire. Inizialmente dato tra i favoriti, poi Sal ha visto calare la propria posizione nelle preferenze dei bookmakers.

Si gioca il tutto per tutto in una serata che vede in gara 25 artisti: 20 qualificati dalle due semifinali, i quattro provenienti da Italia, Francia, Germania e Regno Unito (tra i fondatori) e l’artista rappresentante l’Austria, Paese ospitante.

Quando torna Affari tuoi

Stefano De Martino e il suo amatissimo programma sono stati sospesi temporaneamente. I “pacchisti” torneranno dunque a partire da domenica 17 maggio 2026, regolarmente. Un mezzo weekend di pausa, dunque, per poi far tornare tutto al proprio posto.