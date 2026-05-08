Fiorello a La Pennicanza, la videochiamata dell’uomo del momento

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello e Biggio a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio concludono la settimana con la puntata di venerdì 8 maggio de La Pennicanza. Come sempre il duo si concentra sulle notizie del giorno, a partire dalla visita di Marco Rubio a Papa Leone XIV. E ritorna anche su David di Donatello con l’intervento di Sergio Romano che finalmente può dire quello che non è riuscito a dire durante la serata, mentre ritirava il premio. L’emozione l’ha sopraffatto al punto da non trovare più il foglietto su cui si era preparato un breve discorso di ringraziamento.

Fiorello, l’ironia su Rubio e l’incontro in Vaticano

L’apertura di Fiorello è dedicata all’attualità e alla visita di Marco Rubio a Roma: “Era in Vaticano e poi ha incontrato anche la Meloni. Pensate, ha visto le foto in lingerie e pensava fossero vere! Non sapeva fossero generate dall’intelligenza artificiale. Per questo pare le abbia portato in regalo un perizoma di Stato! Dopo l’incontro poi c’è stato un altro scambio di doni: Meloni indossava il cappellino MAGA, Rubio uno con la scritta ‘TE POSSINO’!”.

Sull’argomento non poteva mancare l’irresistibile incursione dal Vaticano. A parlare è il Camerlengo: “Rubio? Si è presentato con un regalo, una palla di rugby fatta di vetro… sicuramente l’ha comprata in aeroporto prima di venire, c’era ancora scritto ‘made in China’ dietro! E noi? Gli ho confezionato con la mia manina una penna di legno di ulivo… con un mortaretto dentro! Così quando la darà a Trump, esplode! Un piccolo attentato, niente di che, al massimo si brucia un polpastrello! Poi si è presentato a Roma con 48 macchine: quando la prima stava in Vaticano, l’ultima stava ancora all’aeroporto! Un traffico impazzito, tanto che Nostro Signore, proprio Lui, ci ha detto: ‘Cosa sono tutte queste imprecazioni che arrivano dal Raccordo Anulare?’”.

Fiorello, la videochiamata in diretta di Sergio Romano

In chiusura, dopo aver commentato il flop negli ascolti, Fiorello torna sui David di Donatello con una videochiamata speciale in diretta: quella con Sergio Romano, fresco vincitore del premio come miglior attore protagonista.

“Come mi sento? Frastornato – racconta l’attore -. Se c’è qualcosa che avrei voluto dire sul palco e che non ho detto? Avevo scritto un biglietto, ma non l’ho trovato in quel momento sul palco. E così mi sono dimenticato di salutare Pierpaolo Capovilla e Filippo Scotti, miei compagni di viaggio, siamo stati insieme mesi e mesi. Pierpaolo è un artista strepitoso, vero, un rocker puro, e Filippo un attore sensibilissimo, una persona meravigliosa. Volevo condividere questa cosa anche con loro”.

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza lunedì 11 maggio alle 13.45 su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre. E alle 7.10 su Rai 2 con La Mattinanza.