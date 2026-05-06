Fiorello a La Pennicanza: “Un minuto di silenzio per Favino. Dispiace per lui”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello a "La Pennicanza"

Fiorello e Biggio sono tornati con la puntata di mercoledì 6 maggio de La Pennicanza. Focus della trasmissione sono i David di Donatello con l’ironia su Favino senza candidatura, ma non manca la satira politica e le imperdibili rubriche, come I cinque secondi di Bruno Vespa con un’ospite improbabile, Crudelia, che deve rispondere alla domanda: “È vero che non l’hanno voluta negli Aristogatti?”. E poi non è mancata la telefonata finta al fratello di Sinner.

Fiorello e i David di Donatello

Dopo la musica con la lezione d’inglese di Sal Da Vinci, l’apertura del 6 maggio de La Pennicanza è dedicata all’attualità cinematografica con sguardo sui David di Donatello di questa sera. Fiorello scherza in primis sulla decisione del ministro Giuli di ripristinare i fondi per il cinema: “Sappiamo i titoli dei film che avranno le sovvenzioni: ‘Natale a Predappio’ di De Laurentiis, ‘Quando i treni arrivavano in orario’ di Garrone e uno di Milani, ‘Manganelli’. Poi un remake firmato Manetti Brothers: ‘Il diavolo veste camicia nera’!”.

Segue un’esilarante agenzia: “Questa sera ai David verrà osservato un minuto di silenzio perché Pierfrancesco Favino non ha ricevuto nessuna candidatura. Dispiace per lui, spero la sua carriera possa continuare anche dopo un anno così…!”.

Fiorello, sulle foto in sottoveste di Giorgia Meloni

La satira politica si sposta poi sulla denuncia di Giorgia Meloni per le sue foto in sottoveste generate dall’intelligenza artificiale: “La Schlein ha confermato: ‘Vero, in giro ci sono anche mie foto senza eskimo!’”.

“Alla Meloni è stato detto che non doveva postarla – aggiunge poi Fiorello -. Io gli ho chiesto il motivo e me l’ha spiegato: è stata insultata, le è stato detto ‘non si vergogna a fare foto così?’ e allora è dovuta intervenire. Io ho avuto lo stesso problema, girano foto mie in intimo sul web. La cosa strana? Che non sono foto fake!”, conclude scherzando lo showman.

Si passa quindi alla cronaca capitolina e alla notizia secondo la quale a Roma vengono consumate circa 2 tonnellate di cocaina al mese: “Poi dici che vediamo i cinghiali… dovremmo vedere gli unicorni! Ormai con la cocaina ci fanno pure la carbonara. Leggo ancora: ‘Chili di hashish camuffati da caffè’. Le guardie quando li fermano chiedono ‘Scusi, ma quella è droga?’. E loro: ‘What else?’”.

Fiorello, riflettori su Sinner

Chiusura sullo sport: riflettori su Sinner, che si sta preparando al debutto agli Internazionali d’Italia a Roma. Non poteva mancare la surreale telefonata al fratello Mark: “Il programma? Allenamenti? Ma quali allenamenti! Non si deve allenare… si deve allontanare dal tennis, sennò le partite durano 2 minuti! Lo stiamo tenendo fermo, anzi lo bendiamo, non deve capire nemmeno dov’è!

Per la prima partita gli toglieremo le corde dalla racchetta, poi gli abbiamo preso uno psicologo per motivarlo… a perdere! Oggi Gualtieri ci ha chiamato per dire di venire qua… Jannik ha fatto il testimone dei Vespasiani di Roma, i bagni pubblici! I VespaSinner: l’unico vespasiano a forma di Coppa Davis, perché siamo fatti della stessa goccia!”.

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza giovedì 7 maggio alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre. E alle 7.10 su Rai 2 con La Mattinanza.