Affari Tuoi non va in onda stasera 22 febbraio: De Martino sostituito

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Chi è abituato a chiudere la giornata con pacchi, regioni e trattative al cardiopalma dovrà cambiare abitudini, almeno per una sera. Domenica 22 febbraio Affari Tuoi non va in onda e il pubblico di Rai1 resta senza il suo appuntamento fisso dell’access prime time.

Una pausa che arriva in un momento d’oro del format considerando la centralità conquistata negli ultimi mesi nel palinsesto della rete. Senza Stefano De Martino, il preserale cambia volto e ritmo per lasciare spazio a un evento internazionale.

“Affari Tuoi” non va in onda il 22 febbraio: i motivi

Domenica 22 febbraio niente pacchi, niente regioni e niente balletti: Affari Tuoi si ferma. Stefano De Martino, Herbert Ballerina e il cast del game show di access prime time di Rai1 non vanno in onda questa sera, lasciando orfano il pubblico dell’appuntamento quotidiano che è ormai diventato un piccolo rito collettivo davanti alla tv.

La pausa, però, ha una motivazione più che speciale. Al posto del programma arriva infatti la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, trasmessa in diretta dall’Arena di Verona a partire dalle 20:00 circa. Un evento di portata internazionale che anticipa di qualche minuto l’orario abituale del gioco dei pacchi e si prende l’intera fascia, sconfinando anche in prima serata: una scelta inevitabile di palinsesto che, almeno per questa sera, mette in stand-by il format guidato dal conduttore napoletano.

Una scelta che, in realtà, non sorprende più di tanto. Nelle ultime settimane le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si sono ritagliate uno spazio enorme nel palinsesto Rai catalizzando l’attenzione del pubblico e trasformandosi in un appuntamento collettivo in grado di unire spettatori e spettatrici davanti alle imprese degli atleti azzurri, protagonisti in casa propria.

La cerimonia di chiusura, proprio come quella di apertura, promette uno spettacolo ad alto tasso di emozione: una cornice suggestiva e simbolica, pensata per celebrare non solo i risultati sportivi ma anche il racconto di queste settimane. E, come da tradizione, non mancheranno i grandi nomi dello spettacolo, chiamati a trasformare l’evento in uno show emozionante.

Quando torna “Affari Tuoi”

Il salto di Affari Tuoi si inserisce in una domenica televisiva un po’ anomala segnata da diversi cambi di palinsesto. Non è l’unico programma a fermarsi: anche Chi vuol essere milionario? – Il Torneo ha scelto di fare un passo indietro, con Gerry Scotti che ha preferito non sfidare un evento televisivo di portata internazionale. Una scelta quasi inevitabile, considerando la forza catalizzatrice della cerimonia e la difficoltà, per qualsiasi format, di reggere il confronto in termini di ascolti.

In questi casi, più che una resa, si tratta di una pausa strategica: lasciare campo libero a un grande evento condiviso, evitando sovrapposizioni e preservando il ritorno alla normalità nei giorni successivi.

Per chi si sta chiedendo quando tornerà Stefano De Martino, però, c’è una buona notizia. Salvo ulteriori variazioni dell’ultimo minuto, Affari Tuoi dovrebbe tornare regolarmente in onda già lunedì 23 febbraio, riprendendo il suo posto nell’access prime time di Rai1 e riportando in tv il consueto rituale fatto di pacchi, divertimento, trattative e colpi di scena.