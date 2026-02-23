Affari Tuoi cambia orario stasera 23 febbraio: la decisione di Rai1

Stefano De Martino si sposta di qualche minuto prima di prendersi una lunga pausa con l'inizio di Sanremo 2026. Perché si sposta il 23 febbraio

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Stefano De Martino

Il palinsesto televisivo di Rai1 si prepara a una piccola ma significativa variazione che coinvolge uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico italiano. Stasera, lunedì 23 febbraio 2026, l’appuntamento con Affari Tuoi, il celebre “gioco dei pacchi” condotto con successo da Stefano De Martino, subisce un leggero slittamento d’orario. Una decisione che non deve allarmare gli appassionati, ma che si inserisce in una strategia di programmazione ben precisa adottata dalla Rete ammiraglia nella settimana dedicata a Sanremo 2026.

Il motivo della variazione, l’ombra lunga di Sanremo

Dopo la parentesi dedicata alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, che si sono concluse ufficialmente ieri sera con una spettacolare cerimonia di chiusura, la televisione pubblica entra in una fase di transizione fondamentale. Il motivo del cambio d’orario odierno è legato all’imminente inizio del Festival di Sanremo 2026.

Per introdurre il pubblico all’atmosfera della kermesse canora, Rai1 ha deciso di dare ufficialmente il via alle strisce quotidiane dedicate all’evento. La messa in onda di PrimaFestival, l’appendice preserale che svela retroscena e curiosità sulla kermesse, comporta una riorganizzazione dei tempi dell’access prime time. Di conseguenza, la puntata di Affari Tuoi inizierà con circa 15 minuti di ritardo rispetto al consueto orario delle 20,40, posizionandosi intorno alle 20,55.

Un ritorno atteso dopo lo stop olimpico

La puntata di stasera segna il ritorno di Stefano De Martino su Rai1 dopo la pausa forzata della domenica sera. Ieri, 22 febbraio, il game show ha infatti lasciato spazio alla diretta della chiusura dei Giochi Olimpici. I telespettatori, ormai abituati alla conduzione dinamica e ironica di De Martino, ritrovano stasera la consueta sfida tra il concorrente di turno e il misterioso “Dottore”, ma devono pazientare qualche minuto in più prima di vedere in azione i pacchi azzurri.

Questa variazione non è che l’inizio di una settimana particolare: con l’avvicinarsi della prima serata del Festival, il palinsesto continuerà a subire adattamenti per garantire la massima copertura mediatica alla manifestazione guidata da Carlo Conti. Affari Tuoi rimane comunque un pilastro fondamentale degli ascolti Rai, che traghetta milioni di spettatori verso la prima serata, nonostante le brevi incursioni sanremesi.

Cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

Nonostante il cambio di orario, la formula del programma resta invariata. Al centro della scena ci saranno le 20 Regioni italiane, rappresentate da altrettanti concorrenti pronti a sfidare la sorte e le tentazioni economiche del Dottore. Stefano De Martino, che ha saputo raccogliere un’eredità importante confermando il programma ai vertici dello share, guida come sempre la partita con il suo stile inconfondibile, accompagnato dalla sua immancabile spalla Herbert Ballerina.

Per tutti i fan del programma, il consiglio è di sintonizzarsi su Rai1 leggermente più tardi del solito. Dopo il TG1 e la breve parentesi dedicata alle news dal Festival, la caccia al pacco più ricco ricomincerà regolarmente, confermando la centralità di questo format nel cuore della serata degli italiani. Da martedì 24 febbraio, Affari Tuoi si prende una lunga pausa per lasciare spazio alle serate di Sanremo 2026. Come ogni anno, la manifestazione si concluderà nella serata di sabato con l’incoronazione del vincitore assoluto di quest’edizione.