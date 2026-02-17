Olimpiadi invernali 2026, cerimonia di chiusura: data, programma e dove vederla in tv

Musica e spettacolo all’Arena di Verona per la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici 2026: Achille Lauro e Gabry Ponte protagonisti dello show

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Olimpiadi Invernali 2026

Sembra ieri che sono iniziate le attese Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, e invece i Giochi sono nel pieno del loro svolgimento e stanno regalando all’Italia tante emozioni, soprattutto con le medaglie d’oro vinte finora, come quelle di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità e lo storico doppio oro di Federica Brignone nello sci alpino e nel Super G. femminile. E mentre lo sport continua a scrivere pagine memorabili, cresce anche l’attesa per l’evento che chiuderà tutto in grande stile e che si terrà il prossimo 22 febbraio con la partecipazione di ospiti speciali pronti ad emozionare. Ecco quando si terrà la chiusura dei giochi olimpici, chi vedremo sul palco e dove seguire l’evento.

Cerimonia chiusura Giochi Olimpici: quando si terrà

Lo scorso 6 febbraio si sono aperte ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, un evento super atteso che finora non ha deluso le aspettative degli amanti dello sport e degli appassionati di discipline invernali: la spettacolare cerimonia d’apertura si è tenuta sul San Siro Olympic Stadium e ha visto esibirsi numerose eccellenze del mondo della musica e dello spettacolo.

Oltre a Mariah Carey, Andrea Bocelli e Laura Pausini, le voci che hanno incantato e dato il là ai Giochi, tante altri vip hanno impreziosito l’inizio delle Olimpiadi con la loro presenza, da Sabrina Impacciatore a Snoop Dog, da Vittoria Ceretti a Ghali, Pierfrancesco Favino e Matilda De Angelis.

Ora però, a metà del percorso delle Olimpiadi Invernali, lo sguardo va già alla Cerimonia di Chiusura che promette altrettante sorprese: il sipario calerà il 22 febbraio nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona, uno dei luoghi più iconici del nostro patrimonio culturale e il tema della cerimonia ruoterà attorno all’idea di una bellezza in movimento, viva e contemporanea, una bellezza che non è solo estetica ma anche creativa, fatta di talento, emozioni e contaminazioni tra linguaggi diversi, dal classico al pop.

Realizzata in collaborazione con Filmmaster e intitolata Beauty in Action, la Cerimonia di chiusura è stata pensata come momento simbolico in cui Milano Cortina diventa memoria collettiva e rende onore allo spirito delle Olimpiadi e al valore degli atleti che hanno partecipato ciascuno nella propria disciplina.

Ovviamente non mancheranno presenze destinate a far parlare il pubblico anche fuori dal contesto sportivo visto che tra gli artisti coinvolti ci sono Achille Lauro, che si è detto “Profondamente onorato” e Gabry Ponte.

Milano-Cortina 2026, alla cerimonia di chiusura Achille Lauro e Gabry Ponte

Proprio come accaduto alla cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici invernali, anche la cerimonia di chiusura promette sorprese e grandi ospiti tra cui Achille Lauro e Gabry Ponte.

Achille Lauro torna con quel mix di teatralità, glamour e performance che negli anni lo ha reso uno dei personaggi più imprevedibili dello spettacolo italiano, capace di trasformare ogni esibizione in un racconto visivo.

Lauro sarà anche protagonista del Festival di Sanremo e questa volta non come big in gara bensì nell’inedita veste di co-conduttore visto che è stato chiamato sul palco dell’Ariston proprio da Carlo Conti. Il cantante si aggiunge così alla schiera di presenza vip che impreziosiranno il Festival 2026 insieme a Laura Pausini, Irina Shyak e tanti altri.

Accanto ad Achille Lauro, a dare ritmo e respiro internazionale alla serata, ci sarà Gabry Ponte, nome storico della musica dance italiana, pronto a trasformare l’Arena in una grande pista a cielo aperto e a regalare un finale energico, capace di unire generazioni diverse sotto lo stesso beat.

L’obiettivo della cerimonia, infatti, non è soltanto chiudere i Giochi, ma raccontare un’Italia dinamica, sofisticata e spettacolare, capace di dialogare con il mondo attraverso cultura, intrattenimento e stile.

Come spiegato dagli organizzatori, infatti, l’evento “fonderà musica, arte e puro spirito sportivo, celebrando l’unità e la fratellanza tra atlete, atleti e nazioni. Sarà l’occasione per rendere omaggio a tutti i partecipanti, prima del tradizionale passaggio di consegne che celebra i successi e i legami creati durante l’evento, proiettando al contempo lo sguardo verso il futuro del movimento Olimpico”.

Con loro anche l’attrice Benedetta Porcaroli, tra le figure di spicco della cerimonia.

Cerimonia Chiusura Giochi Olimpici: dove vederla

Chi non potrà recarsi a Verona per vedere dal vivo la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici potrà seguirla in diretta televisiva domenica 22 febbraio dalle ore 20.20 su Rai1 oppure vederla in streaming sull’app RaiPlay.