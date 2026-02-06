Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Cortina 2026, la scaletta della serata

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Mariah Carey

Con la cerimonia d’apertura del 6 febbraio si alza ufficialmente il sipario sulle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Al Meazza, che per l’occasione è stato rinominato Milano San Siro Olympic Stadium, è tutto pronto per lo spettacolo che darà ufficialmente il via alle gare, sotto gli occhi di milioni di spettatori collegati da ogni parte del mondo.

Milano Cortina 2026, la scaletta della cerimonia d’apertura

Il 6 febbraio alle ore 20.00, il sipario si alza ufficialmente sui XXV Giochi Olimpici Invernali, e lo fa in un modo che l’Italia (e il mondo) non dimenticherà facilmente. Sotto la direzione creativa di Marco Balich, la cerimonia promette di essere un ponte tra il passato glorioso del nostro Paese e un futuro sostenibile.

Per la prima volta nella storia olimpica, l’inaugurazione si svolgerà contemporaneamente in due città, con manifestazioni e sfilate degli atleti anche a Predazzo e Livigno, dando vita a un evento diffuso e unificato allo stesso tempo. Un evento che collegherà idealmente Milano, Cortina d’Ampezzo, Livigno e Predazzo, e che culminerà in una doppia accensione del braciere olimpico: all’Arco della Pace di Milano e in Piazza Dibona a Cortina, simboli delle due anime dei Giochi.

I due bracieri, realizzati in alluminio e ispirati ai “nodi” di Leonardo da Vinci, simboleggeranno l’equilibrio tra uomo, natura e tecnologia.

Lo spettacolo ruoterà attorno al tema dell’armonia, declinata attraverso immagini, musica e performance di altissimo livello. Ci saranno le musiche dei grandi compositori italiani — Puccini, Rossini e Verdi — rielaborate in chiave contemporanea, e non mancheranno omaggi alla cultura pop italiana e soprattutto a Raffaella Carrà, molto nota a livello internazionale.

La cerimonia seguirà i suoi riti più solenni: la sfilata delle 92 delegazioni olimpiche avverrà in ordine alfabetico, con l’eccezione della Grecia che, come da tradizione, la inaugurerà. A chiuderla sarà invece, l’Italia padrona di casa, che per la prima volta schiererà quattro portabandiera: Arianna Fontana, Federico Pellegrino, Federica Brignone e Amos Mosaner. Stefania Constantini invece, compagna di Mosaner nel doppio misto di curling, leggerà il Giuramento Olimpico.

I momenti clou della cerimonia d’apertura

Non si conosce ancora la scaletta della serata, anche perché a poche ore dall’inizio delle Olimpiadi molti dettagli risultano ancora top secret. Ma sappiamo che saranno tre i momenti chiave della cerimonia d’apertura: dopo la sfilata delle delegazioni olimpiche seguirà l’accensione dei due bracieri, che segneranno l’inizio ufficiale dei Giochi.

La cerimonia sarà arricchita dalla presenza di personalità di spicco della musica e del cinema. Sul palco si alterneranno artisti di fama internazionale: ci sarà Mariah Carey, che interpreterà Nel blu dipinto di blu (volare), Laura Pausini, che canterà l’Inno nazionale, il celebre tenore italiano Andrea Bocelli, e ancora Pierfrancesco Favino, la star di The White Lotus candidata agli Emmy Sabrina Impacciatore e il rapper italiano Ghali.

Si prevede un pre-show allo stadio Meazza con animazione sul campo guidata da Marco Maccarini e dalla comica Brenda Lodigiani. E secondo le ultime indiscrezioni non sono escluse, per la musica, anche le presenze di Snoop Dogg e Dua Lipa.

Solo dopo ci sarà il momento istituzionale con l’ingresso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Cio Kirsty Coventry. Tra le guest star che si alterneranno sul palco figurano anche il pianista Lang Lang, il mezzosoprano Cecilia Bartoli, il dj Mace e Matilda De Angelis. Il gran finale porterà un messaggio conclusivo di pace e unità tra i popoli, con Andrea Bocelli in Turandot e Ghali insieme a un coro di voci bianche.

Dove vedere la cerimonia di apertura delle Olimpiadi