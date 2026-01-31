Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali 2026, tutte le star che si esibiscono

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Il fermento per l’arrivo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si fa sempre più intenso. L’evento sportivo che a febbraio catalizzerà gran parte dell’attenzione (e del palinsesto tv) è pronto ad attirare tifosi, appassionati di sport e anche chi, almeno per una volta, sceglierà di avvicinarsi alle discipline invernali per sostenere i campioni e le campionesse azzurre.

Tra i grandi appuntamenti che ruotano attorno ai Giochi, non poteva mancare la tradizionale cerimonia di apertura che, quest’anno, promette di essere uno show a tutti gli effetti, grazie a una lineup di ospiti nazionali e internazionali molto attesi. Ecco chi salirà sul palco.

Milano-Cortina 2026, chi si esibisce alla cerimonia d’apertura

Il 6 febbraio, allo stadio San Siro, va in scena la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Una serata che, come da tradizione, mette insieme musica, performance e racconto, con artisti italiani e internazionali scelti per accompagnare l’inizio dei Giochi.

Tra i grandi nomi che potremo vedere sul palco per quest’anno c’è quello di Mariah Carey, presenza internazionale che sposta l’asse dell’evento verso il grande pop globale. Accanto a lei, due nomi che rappresentano l’Italia all’estero da decenni: Laura Pausini, che vive un febbraio 2026 denso di impegni considerando anche la presenza al Festival di Sanremo, e Andrea Bocelli, volto ormai iconico delle grandi cerimonie.

Tra i nomi annunciati c’è anche quello di Ghali, artista noto per non sottrarsi alle proprie posizioni sociali e politiche. Una scelta, quella di includerlo tra gli artisti della cerimonia, che ha già fatto discutere e che aggiunge un elemento di attenzione in più alla serata.

Accanto alla musica, trova spazio anche il cinema, con alcuni dei volti più riconoscibili del panorama italiano. Tra loro Pierfrancesco Favino, che porta con sé un percorso che lo ha reso una presenza familiare tanto al grande pubblico quanto ai festival internazionali, Sabrina Impacciatore, reduce da una rinnovata visibilità internazionale, e Matilda De Angelis, che rappresenta invece una generazione più giovane, con una carriera costruita tra cinema, serie e progetti che guardano anche oltre i confini italiani.

Milano-Cortina 2026, dove e quando vedere la cerimonia d’apertura

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 andrà in scena il 6 febbraio allo stadio Meazza di Milano. L’evento sarà trasmesso anche in tv, per permettere a tutti gli appassionati di fruirne anche da casa. La diretta è prevista su Rai 1 a partire dalle 19:50 e sarà disponibile anche in streaming su RaiNews.it e RaiPlay, permettendo di seguire la serata anche online.

Per quanto riguarda il tema della serata di apertura, gli organizzatori hanno spiegato di aver lavorato attorno al concetto di armonia, definito come “un concetto universale che diventa racconto visivo ed emozionale. Una parola per raccontare insieme un aspetto fondamentale dello sport e le bellezze dell’Italia, tra arte e innovazione, natura e città, tradizione e futuro”.

Sarà quindi l’armonia a fare da filo conduttore della serata accompagnando esibizioni, momenti narrativi e passaggi simbolici, senza concentrarsi su un unico registro ma provando a restituire una visione più ampia e stratificata del Paese che ospita i Giochi.