Mariah Carey e Andrea Bocelli, cosa cantano alla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026

Milano si prepara ad accendere i riflettori sui Giochi Olimpici Invernali e l’attenzione, ovviamente, non è solo sugli atleti, sulle piste o sulle medaglie, ma anche sul grande spettacolo che accompagnerà l’evento. Si parte il 6 febbraio e, tra le tante sorprese annunciate, ce n’è una che ha già fatto vibrare il cuore dei fan di tutto il mondo: Mariah Carey salirà sul palco di San Siro per aprire la cerimonia con un omaggio inaspettato all’Italia.

Oltre alla cantante americana, l’altro grande protagonista musicale di Milano-Cortina 2026 sarà uno degli orgogli italiani nel mondo, ovvero Andrea Bocelli. I due artisti saranno tra le punte di diamante di questa edizione e cresce l’attesa per sapere cosa interpreteranno.

Mariah Carey, l’omaggio all’Italia alle Olimpiadi Invernali

I Giochi Olimpici Invernali sono ai nastri di partenza: venerdì 6 febbraio si terrà l’attesa cerimonia d’apertura di Milano-Cortina 2026 e, pronti a salire sul palco, ci sono anche loro: Mariah Carey e Andrea Bocelli.

Mentre gli atleti continuano ad allenarsi e le città di Milano e Cortina si preparano ad accogliere milioni di spettatori, il mondo dello spettacolo già pregusta questo momento magico: non sarà solo l’inizio ufficiale dei giochi, ma un vero e proprio evento mediatico, destinato a rimanere impresso nella memoria collettiva.

La regina del pop internazionale si esibirà con un inedito omaggio all’Italia cantando la celebre Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno: a testimoniarlo sono alcuni video rubati dalle prove generali che hanno iniziato a circolare sui social. Le immagini mostrano Mariah avvolta in un’atmosfera scintillante, con la sua voce potente che si intreccia alle note di Volare, trasformando un classico della musica italiana in una performance assolutamente unica.

Il fatto che Mariah Carey abbia scelto di omaggiare l’Italia con una canzone così identitaria è stato letto come un gesto di grande rispetto culturale. Nel contesto delle Olimpiadi, dove il mondo intero si riunisce sotto un’unica bandiera di pace e competizione sana, questo momento assume un valore ancora più potente.

Andrea Bocelli protagonista della cerimonia d’apertura di Milano-Cortina 2026

Andrea Bocelli sarà l’altro grande protagonista dei Giochi Olimpici invernali: il tenore italiano, celebre in tutto il mondo per brani iconici ed emotivamente travolgenti come Time to Say Goodbye, The Prayer e Because We Believe, sarà tra i protagonisti assoluti della cerimonia.

La sua partecipazione a Milano-Cortina 2026 avrà però un significato ancora più intenso e personale. Non sarà infatti la sua prima volta sotto i cinque cerchi: il tenore tornerà sul palco olimpico quasi vent’anni dopo la sua memorabile performance di Because We Believe alla Cerimonia di Chiusura dei Giochi Invernali di Torino 2006, momento che rimane scolpito nella storia dello spettacolo olimpico italiano.

E ovviamente cresce l’attesa per sapere quali canzoni intonerà questa volta. “Cantare alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici è un grande onore e un’esperienza profondamente emozionante”, ha dichiarato infatti il tenore, promettendo di combinare spettacolo e valori olimpici.

Oltre a Mariah Carey e Andrea Bocelli, altre figure di spicco della musica italiana dal respiro internazionale sono pronte ad esibirsi sul palco dell’evento: da Laura Pausini a Dardust. Il produttore musicale ha firmato la colonna sonora dei Giochi il cui tema è Armonia e il titolo della sua opera è infatti Fantasia Italiana.

Le altre star della musica attese per l’evento sono Ghali, Snopp Dogg (che però sarà a Milano in veste di commentatore) e si mormora Dua Lipa, presenza al momento non confermata.