Mariah Carey a sorpresa in Italia, super ospite ai Giochi di Milano Cortina 2026

Mariah Carey è stata scelta dalla Fondazione Milano Cortina 2026 come prima ospite internazionale: la sua voce è pronta a illuminare la Cerimonia di inaugurazione dei Giochi

Getty Images Mariah Carey è la prima ospite internazionale della Cerimonia d'inaugurazione di Milano Cortina 2026

Mariah Carey è la prima super ospite della Cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Di rosso vestita e con il suo grande sorriso, a dare l’annuncio è stata la stessa cantante, con un video condiviso su Instagram. Una notizia a sorpresa per l’Italia, che si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’anno, mentre la Fiamma Olimpica prosegue il suo lungo e suggestivo viaggio tra le bellezze della Penisola.

L’annuncio di Mariah Carey

Milano Cortina 2026 si apre col botto. L’artista femminile più venduta di tutti i tempi, con oltre 200 milioni di album, è una delle punte di diamante delle celebrazioni e di una cerimonia che si prepara a entrare nella storia.

Mariah Carey è solo la prima ospite internazionale annunciata, ma il suo nome già è bastato ad accendere gli entusiasmi. L’iconica popstar mondiale si prepara, dunque, a salire sul palco allestito all’interno dello Stadio San Siro di Milano, luogo sacro dello sport italiano e simbolo della città meneghina.

La performance della Carey coinciderà inoltre con il culmine del viaggio della Fiamma Olimpica, un percorso emozionante che toccherà, tra gli ultimi, luoghi straordinari come Punta Gnifetti sul Monte Rosa e il Canal Grande di Venezia, prima di fare il suo ingresso trionfale nel capoluogo lombardo.

Quando si svolge la Cerimonia di inaugurazione dei Giochi?

L’appuntamento con la Cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici invernali è fissato per il 6 febbraio, a partire dalle ore 20:00.

Realizzato da Balich Wonder Studio, lo show ha grandi ambizioni e punta a diventare uno degli eventi più grandiosi nella storia delle Olimpiadi, con l’obiettivo di “diffondere lo spirito Olimpico oltre lo stadio, rendendo il pubblico, le atlete e gli atleti, parte di questa grande festa”.

La Cerimonia segna l’inizio ufficiale dei Giochi e coinvolge attivamente atlete e atleti con la sfilata delle delegazioni. Emblematico l’emozionante momento dell’accensione del braciere Olimpico.

Mariah Carey, una voce unica

La Fondazione Milano Cortina 2026 ha scelto Mariah Carey perché “incarna pienamente l’atmosfera emozionale che accompagna il percorso verso i Giochi”. E non possiamo darle torto.

Mariah Carey non è solo una cantante, ma fenomeno musicale le cui cifre la collocano in una dimensione a parte. Riconosciuta per la sua ineguagliabile estensione vocale (cinque ottave), detiene il record per il maggior numero di singoli al primo posto nella Billboard Hot 100 per un artista solista (ben 19) e compare nella Songwriters Hall of Fame, in qualità di cantautrice.

Chi non conosce almeno uno dei suoi brani? Specialmente a ridosso del Natale, periodo in cui il classico All I want for Christmas is you risuona in lungo e in largo, praticamente ovunque. Mariah è la “Regina del Natale”, ne è consapevole e negli ultimi anni ha regalato ai suoi fan momenti iconici: i video in cui viene “scongelata” per le feste al grido di “It’s time!” sono fantastici. La storia di questa canzone incarna perfettamente il senso stesso e la potenza della sua carriera: un brano che risale al 1994, ma che ancora oggi è un simbolo riconosciuto a livello internazionale e che abbraccia più generazioni.