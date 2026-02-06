Mariah Carey e Laura Pausini: è gara di acuti (e glitter) alle Olimpiadi di Milano Cortina

Tra le protagoniste della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina ci sono Mariah Carey e Laura Pausini, entrambe ricoperti di cristalli

In diretta da San Siro, ma anche da Cortina, Livigno e Predazzo in quella che è la prima cerimonia d’apertura diffusa della storia, si aprono ufficialmente le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Un grande show che, all’insegna della pace e dell’armonia tra culture diverse, porta sul palco artisti in arrivo da tutto il mondo. Dagli Stati Uniti giunge Mariah Carey, mentre è italianissima Laura Pausini. Due cantanti diverse ma egualmente amate, anche loro in gara questa sera: la sfida è sull’acuto più intenso e sul vestito più luccicante.

Mariah Carey in bianco omaggia Modugno

L’ospite più atteso della Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 era senza dubbio Mariah Carey. E la cantante non si è fatta attendere: la sua esibizione è arrivata a meno di mezz’ora dall’inizio del grande show in mondovisione. Esibizione sonora, e questo era scontato, mentre ha stupito la canzone scelta dall’artista statunitense. In un dolce omaggio alla cultura italiana, Carey ha intonato – in un perfetto italiano – Volare di Domenico Modugno, tra i brani che hanno fatto la storia della musica tricolore, simbolo dell’italianità nel mondo intero.

Mariah si è esibita su un palco color del cielo, proprio in tema con le parole di “nel blu, dipinto di blu”, al centro di una magica coreografia di luci. La sua versione del capolavoro di Modugno è più pacifica dell’originale, meno ritmo, più atmosfera. E non manca un tocco del tutto personale: tra una strofa e l’altra, l’ugola d’oro di ogni Natale inserisce un acuto che, ne siamo certi, si è sentito anche ben fuori dal quartiere di San Siro. La performance si conclude con la canzone Nothing is impossibile, vero simbolo del coraggio e della forza degli atleti olimpici.

Non riesce a distogliere l’attenzione dalla voce d’oro, ma quasi, lo scintillante look scelto da Mariah Carey per la prestigiosa occasione. Anche qui, torna l’omaggio al made in Italy: l’abito total white della cantante è firmato dallo stilista Fausto Puglisi per Roberto Cavalli. Si tratta di un lungo vestito a sirena, con scollatura a cuore, interamente ricamato da luminosissime applicazioni Swaroski coloro cristallo e con lunga coda in raso.

Vezzi da vera diva la lunga stola in piume di struzzo bianco e la lussuosa parure composta da collana, bracciale e orecchini in platino, per un totale di oltre 306 carati disposti su eccezionali diamanti naturali in taglio smeraldo.

Laura Pausini canta l’inno in Armani

Dopo Mariah Carey, icona della musica mondiale, arriva la donna testimone della musica italiana nel mondo. Il momento più importante della serata, quello in cui si intona l’inno di Mameli, è stato affidato a Laura Pausini, che ha offerto una versione più dolce e armoniosa del canto nazionale. Nessun urlo, nessun ritmo militaresco: Pausini tira fuori tutta l’eleganza di cui la sua voce è capace, accompagnata da un vasto coro di fresche voci di montagna.

A pochi mesi dalla morte del Re, Laura Pausini ha scelto di indossare uno degli ultimi capolavori di Giorgio Armani. Si tratta di una preziosa creazione della collezione Privé. Un lungo abito in velluto di seta nera, che si muove con la luce e avvolge il corpo in una morbidezza dai tratti scultorei. Un pezzo classico, ma reso modernissimo dai tagli cut out sulle spalle, arricchiti, così come girocollo e bordo maniche, da magnifici ricami di perle e cristalli.

Bianco o nero? Laura o Mariah? Chi vince questa gara di bel canto e splendidi look? Noi non siamo proprio in grado di scegliere. Entrambe splendide, seppur alle Olimpiadi non è solitamente concesso, decretiamo eccezionalmente un pareggio.