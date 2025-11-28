Dua Lipa alle Olimpiadi Invernali 2026? Il messaggio in italiano fa impazzire i fan

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Dua Lipa

Dua Lipa non smette di stupire: dopo i successi globali e i look diventati iconici, la popstar britannica conquista il web con un video diventato virale in cui parla nientemeno che…in italiano! Elegante, magnetica e sempre un passo avanti, è la protagonista di uno spot che pubblicizza l’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 in partenza il prossimo febbraio e che sta facendo il giro del web. Con la sua bellezza e un inaspettato italiano dall’accento squisitamente british, Dua Lipa ha subito catturato l’attenzione di tutti conquistando complimenti da ogni parte. Ma la cantante non si ferma qui, visto che da poco ha anche debuttato nel mondo del beauty, trasformando il suo stile impeccabile in qualcosa di più concreto, ovvero una linea skincare che sta già facendo impazzire fan e addetti ai lavori.

Dua Lipa parla in italiano, lo spot per le Olimpiadi Invernali 2026 diventa virale

“Ciao ragazzi, ci vediamo dopo ok? Baci”: inizia così il video che vede Dua Lipa in forma smagliante camminare con quel mix di eleganza e grinta che la contraddistingue sotto la neve finta della spettacolare Galleria Vittorio Emanuele II, incoronando Milano come palcoscenico di moda, stile e sport. Per l’occasione la popstar passa da un look total black arricchito da originali frange in tessuto divenuto già iconico, a un miniabito ghiaccio ad effetto sparkling, scaldato da una lunga pelliccia nera.

Nel video la star di Houdini prosegue in inglese citando alcune delle campionesse di sport invernali e definendo le Olimpiadi come decisamente “cool”. Un messaggio che non ha lasciato indifferenti i fan italiani ed internazionali, richiamando grande attenzione mediatica sull’evento.

Dua Lipa infatti è stata scelta da NBCUniversal come testimonial per i Giochi Olimpici Invernali Milano‑Cortina 2026 che inizieranno il prossimo 6 febbraio e il suo video promozionale ha già fatto impazzire i social.

Ciò che rende questo spot davvero irresistibile non è solo l’estetica curata nei minimi dettagli, con una Dua Lipa raffinata come non mai in pelliccia, una Milano innevata e un’atmosfera super glamour, ma anche il messaggio che la popstar comunica. La campagna infatti punta molto sulle donne, sul talento femminile e sulla potenza delle ragazze divenute campionesse olimpiche. Un girls power che la cantante condivide e promuove.

Dua Lipa debutta nel mondo beauty lanciando la sua collezione di skincare

Da Hailey Bieber con Rhode a Kylie Janner con Kylie Cosmetics, da Selena Gomez con Rare Beauty a…Dua Lipa! Quando si parla di beauty è difficile trovare una star che non si è buttata a capofitto nel mondo della bellezza al femminile, conquistando le fan a colpi di lipgloss e blush. E anche Dua Lipa non poteva mancare nell’elenco delle celebrità che hanno voluto cimentarsi nel settore: proprio pochi giorni fa la popstar ha lanciato la sua linea di skincare, si chiama DUA ed è pensata per chi vuole un rituale di bellezza semplice e raffinato.

La linea debutta giusto in tempo per i regali di Natale e comprende tre must-have: un detergente cremoso e delicato, un concentrato multi-vitaminico per illuminare la pelle, e una crema idratante Alla base di tutto c’è il complesso TFC5, una versione studiata appositamente per pelli giovani, più leggera e meno strong rispetto alle versioni da trattamento anti-età.

Sulla sua linea di bellezza Dua Lipa ha dichiarato: “Ho voluto una skincare clean, semplice ed efficace, con ingredienti di alta qualità” scegliendo di affidarsi a chi già conosceva e stimava, ovvero il marchio Augustinus Bader, portando avanti una strategia smart che unisce minimalismo estetico e ingredienti efficaci. Il risultato? Una proposta beauty credibile che non promette miracoli ma suggerisce l’idea di una pelle più sana e bella, ogni giorno.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!