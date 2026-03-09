Addio a Luigi Nativi, tiktoker sardo di 18 anni. Alice Mordenti, il padre della ragazza e il sindaco de La Maddalena ne ricordano generosità e sorriso

La comunità social e quella de La Maddalena, in Sardegna, piangono Luigi Nativi, giovane tiktoker sardo venuto a mancare a soli 18 anni. Il ragazzo, molto attivo sui web e noto anche per il suo legame con la collega lombarda Alice Mordenti, aveva conquistato chi lo conosceva con la sua energia e generosità.

È morto il tiktoker Luigi Nativi, le parole di Alice Mordenti

Alice Mordenti ha espresso il suo dolore su Instagram, dedicando una commovente story a Luigi Nativi: “Questa mattina mi sono svegliata con la notizia più brutta che potesse capitare. Ho perso un amico, un fratello, solo a sentire queste parole ho un nodo alla gola. In questo momento ti sarei voluta stare accanto e soprattutto avrei voluto sapere come stavi”.

E poi: “Sei sempre stato al mio fianco, mi hai insegnato tante cose, mi hai sostenuta, hai creduto in me, eri sempre pronto lì a fare il tifo. Sorridi da lassù e ti prometto che dedicherò tutte le mie vittorie a te. Piccolo mio riposa in pace”.

Anche il padre di Alice, Umberto Mordenti, ha condiviso il proprio cordoglio sui social, sottolineando la personalità altruista e positiva del giovane che aveva avuto modo di conoscere:

“Un ragazzo a dir poco meraviglioso. Sempre pronto ad aiutare gli altri e mai timoroso di affrontare le difficoltà con un sorriso. Avevamo appena iniziato un percorso social insieme, e per me era come un figlio…Voglio ricordarlo come una persona generosa e altruista. Non ho parole per descrivere il nostro dolore”

Nel suo messaggio toccante ha aggiunto: “Sei l’ultima persona che avrei voluto perdere. Addio, piccolo uomo. Ci stringiamo al dolore della tua famiglia e dei tuoi amici. Questo bacio è da parte nostra e accompagnerà il tuo ricordo per sempre. Manchi”.

Il rapporto tra Luigi Nativi e Alice Mordenti, altra nota content creator, era emerso circa sette mesi fa, quando i due erano apparsi insieme in alcuni reel sui social. L’attenzione dei follower aveva subito fatto nascere ipotesi su un possibile legame sentimentale tra i due, mai confermato (o smentito) dai diretti interessati.

In passato, Luigi aveva lasciato un like a una fan che chiedeva: «Ma siete fidanzati?», senza fornire ulteriori chiarimenti. La scomparsa improvvisa del giovane tiktoker ha colpito profondamente Alice Mordenti, lasciandola nello sconforto a causa della forte vicinanza che li legava.

Il sindaco de La Maddalena, Fabio Lai, ha pubblicamente espresso vicinanza alla famiglia:

“In momenti come questo le parole sono difficili e forse insufficienti. Il pensiero di tutta l’amministrazione comunale va alla famiglia, ai suoi cari e agli amici che stanno vivendo un dolore immenso. In questo momento serve rispetto, discrezione e silenzio. Evitando ricostruzioni, commenti o giudizi che non aiutano. La nostra comunità sa essere unita, stringiamoci, con rispetto e umanità, attorno a chi oggi sta soffrendo come tutti noi”

Chi era Luigi Nativi e come è morto

Bello e spigliato, Luigi Nativi era diventato noto sui social network, ed in particolare su TikTok, per i video in cui cantava e mostrava la sua quotidianità di studente. Filmati in cui la Gen Z ma anche la Generazione Alpha si è sempre identificata con estrema facilità. Ad oggi le cause della sua morte sono avvolte nel mistero.