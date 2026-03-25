Zendaya stupisce ancora, pelliccia rosa e slip dress a Parigi per “The Drama”

"The Drama" è arrivato fino a Parigi, ed anche lì Zendaya ha lasciato tutti senza parole con una delle sue mise d'effetto: tutto sul suo look d'ispirazione vintage

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Zendaya a Parigi per "The Drama"

Manca sempre meno all’uscita nelle sale italiane di The Drama, commedia romantica firmata Kristoffer Borgli, e nel frattempo i due suoi bellissimi protagonisti continuano a spostarsi di città in città per il giro di première europee.

Confermando quell’ormai consolidata tradizione secondo la quale ogni sua apparizione sul red carpet diventa un pezzo di storia, Zendaya, spalleggiata dal fedelissimo Law Roach, ha adottato il buon vecchio method dressing come strategia principale per la promozione del film. Dopo aver snocciolato un abito da sposa dopo l’altro, eccola a Parigi avvolta da una nuvola rosa: parliamo di un look all’insegna dell’eleganza raffinata e del glamour d’ispirazione vintage, che ha come assoluta protagonista la letale combo pelliccia e slip dress. Scopriamola nei dettagli.

Zendaya, slip dress e faux fur: il look dal sapore vintage a Parigi per la première di “The Drama”

Ci siamo, è quasi tempo del matrimonio dell’anno: non quello tra Zendaya e Tom Holland — che si sarebbe già svolto, ben lontano da sguardi indiscreti — bensì quello tra l’attrice e Robert Pattinson sul grande schermo, nella pellicola romantica dalle tinte drammatiche e surreali The Drama.

Dopo Los Angeles è stata la volta di Parigi di ospitarne la première, e per il suo look serale la protagonista ha lasciato ogni presente a bocca aperta indossando un delicato abito sottoveste color cipria completamente trasparente, lo stesso che abbiamo visto sfilare in passerella nella collezione Autunno/Inverno 2026 di Ermanno Scervino.

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Si tratta di un modello in mesh, la cui sobria scollatura a “V”, profilata da del lavoratissimo pizzo bianco, si vede proseguire anche lungo il corpetto fino a culminare in un grazioso fiocco: è forse soprattutto la sua precisa sfumatura di rosa, insieme al taglio fluido, a conferirgli quel romantico tocco vintage che fa innamorare.

Proprio come in passerella, a riparare dal vento ancora troppo tagliente di marzo colei che è identificabile come un’indiscussa icona di stile era poi un vistoso cappotto rosa in pelliccia sintetica, lungo fino ai piedi. Appoggiato morbidamente sulle sue spalle, il soffice capo apportava volume e contrasto alla silhouette altrimenti fin troppo delicata, aggiungendo un pizzico di drammaticità (che dopotutto è in tema) all’intera mise. Delle Louboutin a punta sempre color cipria completavano coerentemente la palette monocromatica, mantenendone intatta l’aura ultra raffinata.

Per quanto riguarda il lato accessori, invece, delle collane di diamanti allacciate l’una sull’altra ricadevano elegantemente sulla scollatura, rischiarando lo strepitoso volto della ventinovenne. Il tutto era ulteriormente amplificato da un paio di orecchini a lobo scintillanti.

Il caschetto corto dalle onde morbide, come una moderna Marilyn

Ad elevare all’ennesima potenza l’estetica già fortemente vintage della tenuta parigina di Zendaya, ancora, erano di sicuro i suoi capelli. Da vera trasformista quale è, forse proprio per il film l’attrice ha accettato di tagliare la propria chioma in un caschetto corto dalle onde morbide: una pettinatura che la proietta immediatamente nella vecchia Hollywood, nella sua Golden Age, e che fa scattare altrettanto velocemente il paragone con la mitica Marilyn Monroe.

Un effetto molto probabilmente voluto, come ci conferma il trucco elegante e luminoso, con occhi delicatamente definiti, guance rosate e labbra lucide, e di cui la star è assolutamente degna.