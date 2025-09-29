Abiti da sposa 2026, i modelli da sogno a cui dire il fatidico “Sì”
Alcune di noi sognano per una vita intera il giorno in cui pronunceranno il fatidico Sì, altre, meno inclini al romanticismo Disney e decisamente più al fashion, sarebbero disposte a dirlo solo e soltanto di fronte al vestito giusto. E, se in merito all’esistenza della fantomatica anima gemella regna ancora il più dilagante scetticismo, un fatto è certo: l’abito da sposa perfetto è una realtà tangibile. È il panorama moda Bridal del 2026 a confermarcelo: unendo in uno solo sentimentalismo e forme contemporanee, i modelli attualmente di tendenza esprimono tutti una spettacolare creatività. Dopotutto il grande giorno dovrebbe venire una volta sola nella vita, no? Proprio come continua ad accadere per i trend in vigore, i fiori occupano un posto speciale anche nella moda sposa, sotto forma di applicazioni 3d, inserti preziosi e veri e propri dipinti: ne è un esempio magnifico questo modello con corsetto firmato Elisabetta Delogu.