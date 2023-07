Come realizzare un anti-parassita naturale: prova il trucco del bicarbonato

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte: iStock I migliori antiparassitari naturali per le piante

Chiunque abbia un giardino o un balcone fiorito sa bene quanto sia difficile debellare i parassiti: questi piccoli insetti aggrediscono le piante e ne consumano la linfa vitale, spesso danneggiandole gravemente, quando non addirittura causandone la morte. Esistono tanti tipi di parassiti, alcuni molto comuni – è praticamente impossibile non averci mai avuto a che fare – e altri decisamente più rari. In ogni caso, è necessario ricorrere a qualche rimedio per proteggere le piante dai loro effetti devastanti. Come fare? In commercio ci sono tanti antiparassitari chimici, ma è possibile fare prima un tentativo con delle soluzioni naturali. Scopriamo le migliori.

Parassiti addio: come debellarli

Dalle formiche ai pidocchi delle rose, il vostro giardino è costantemente in pericolo. E se avete solamente un piccolo balcone con qualche piantina qua e là, non siete comunque al sicuro: i parassiti arrivano davvero ovunque, e procurano gravi danni ai fiori e alle coltivazioni. È importante agire in fretta quando si notano i primi segnali, cercando così di prevenire una vera e propria infestazione. Se invece è ormai troppo tardi, non perdete altro tempo: dovrete trovare l’antiparassitario migliore per le vostre esigenze.

Ma gli insetticidi chimici sono la scelta giusta? Stiamo parlando di prodotti che sono sì efficaci contro i parassiti, ma sono anche altamente inquinanti e spesso pericolosi per la salute. Pensare di usarli su frutta e verdura, ma anche sulle vostre erbe aromatiche che poi finiscono in cucina, non è proprio il massimo. Meglio provare con dei rimedi naturali, più rispettosi dell’ambiente e spesso molto più economici, perché preparati con ingredienti disponibili in ogni supermercato. Eccone alcuni molto efficaci.

Antiparassitario naturale con il bicarbonato

Ci sono ingredienti che tutti abbiamo in casa, e che incredibilmente hanno un’azione repellente contro insetti e parassiti. Uno di questi è il bicarbonato di sodio: perfetto alleato per le pulizie domestiche e per un bucato impeccabile, si rivela utile anche per preparare un antiparassitario fai da te economico e super efficace. Senza contare che è innocuo per le piante e soprattutto sicuro per l’uomo. Vediamo i modi migliori per usarlo in modo da proteggere le vostre coltivazioni.

Come prima cosa, cospargete un po’ di bicarbonato tutt’intorno alle vostre piante, sia sul terreno del giardino che sul pavimento del balcone, dove avete sistemato i vasi di fiori. In questo modo, potrete tenere lontani lombrichi, lumache e formiche: per loro, questa comune polverina bianca di solito innocua è un vero pericolo. Per un’efficacia maggiore contro le infestazioni parassitarie, sciogliete 3 cucchiai di bicarbonato in 4 litri d’acqua calda e versate il tutto in un flacone spray, nebulizzando il composto sulle foglie e sul terreno circostante.

Se volete un rimedio ancora più potente, ottimo non solo per combattere i parassiti ma anche contro le infezioni fungine delle piante, allora riempite uno spruzzino con 1 litro d’acqua, aggiungendovi 4 cucchiai di bicarbonato e 60 ml di olio d’oliva. Una volta mescolato bene il tutto, nebulizzate la soluzione sulle foglie e attorno alla pianta, evitando i frutti e i fiori. Meglio ancora se lo fate la mattina presto o la sera dopo il tramonto, per evitare che l’acqua evapori subito al sole.

Tutti i rimedi naturali contro i parassiti

Naturalmente, il trucco del bicarbonato non è l’unico che potete utilizzare per sbarazzarvi dei parassiti. In caso di cocciniglie o afidi, ad esempio, un rimedio molto efficace consiste nel sapone di Marsiglia. Questo prodotto, ancor prima di essere la soluzione migliore per le pulizie domestiche e per fare il bucato, viene ampiamente impiegato in agricoltura proprio per proteggere le piante da alcuni parassiti, soprattutto nelle coltivazioni di erbe aromatiche, verdure e piccole piante da frutto.

Per preparare l’antiparassitario, tagliate a scaglie un panetto di sapone di Marsiglia e scioglietelo in un pentolino pieno d’acqua, scaldandolo a fuoco basso fino a quando non avrete ottenuto un composto omogeneo. Lasciate raffreddare il tutto e trasferitelo in un contenitore spray, utilizzandolo sulle foglie e sui fiori che volete difendere dai parassiti. Se volete renderlo ancora più potente, aggiungete qualche goccia di olio di Neem, che contiene un principio attivo ottimo per tenere lontani insetti come coleotteri e ragni rossi.

Un’altra soluzione naturale è la propoli: questa sostanza prodotta dalle api contiene flavonoidi in gran quantità, che stimolano il metabolismo della pianta e ne rafforzano le difese. Preparare questo antiparassitario è un po’ più complicato, ma ne vale davvero la pena perché è molto efficace e sicuro, sia per l’uomo che per la vegetazione stessa. Iniziate preparando una soluzione acquosa: versate 150 gr di propoli in 1 litro d’acqua, aggiungendo 1 gr di lecitina di soia. Lasciate macerare il tutto per almeno due settimane. Alla fine travasate il composto, filtrandolo attentamente. I residui vi serviranno per la soluzione alcolica.

Quest’ultima si prepara versando il residuo in 1 litro di alcol etilico a 95°, aggiungendo anche in questo caso 1 gr di lecitina di soia. Lasciate macerare ancora per un paio di settimane, mescolando bene almeno una volta al giorno. Al termine, filtrate il composto ottenuto. L’ultimo passaggio consiste nel mescolare 100 gr di soluzione acquosa con 100 gr di soluzione alcolica. Prendete 10 gr del mix così formato e diluiteli in 5 litri d’acqua: ecco il vostro antiparassitario da spruzzare sulle piante del giardino o del balcone, per combattere parassiti e funghi.

Ci sono poi altri macerati più facili da preparare, ma altrettanto efficaci. Il primo è il macerato di ortica, che ha un odore davvero sgradevole per gli insetti (e in realtà è abbastanza spiacevole anche per gli uomini). Raccogliete 1 kg di ortiche senza radici e mettetele a macerare in 10 litri d’acqua per almeno un paio di giorni. Filtrate la soluzione ottenuta e travasatela in uno spruzzino: l’insetticida è pronto, non vi resta che nebulizzarlo sule piante senza bisogno di diluirlo ancora. L’idea in più? Lasciate macerare e ortiche per un paio di settimane, e avrete anche un ottimo fertilizzante.

Infine, vediamo come preparare il macerato di aglio: questo bulbo, che emana un odore non certo gradevole, contiene importanti quantità di allicina, una sostanza antibiotica dalle spiccate proprietà antiparassitarie. Schiacciate 75 gr di aglio e mettete il tutto in un recipiente contenente 10 litri d’acqua calda. Dovrete lasciar macerare il composto per almeno 5 ore, prima di filtrarlo e travasarlo in un flacone spray. Spruzzate il macerato d’aglio sulle piante senza diluirlo, preferibilmente la mattina presto o nelle ore serali.