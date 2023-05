Piante: come eliminare le formiche in modo naturale

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Le formiche, alacri ed instancabili, sono da sempre il simbolo della laboriosità. Ma di certo non sono molto desiderate dagli appassionati di giardinaggio, perché sono dei veri e propri parassiti per piante e fiori. E a volte, purtroppo, si formano delle colonie molto numerose che infestano il giardino (o persino il balcone, dove sono posizionati i vasi). Per risolvere questo fastidioso imprevisto non è necessario usare prodotti chimici aggressivi, anzi: i rimedi naturali sono semplici ed efficacissimi per dire basta alle formiche e proteggere le piante. Scopriamo quali sono i migliori.

Formiche in giardino: perché sono pericolose

Se avete un giardino, un bell’orto coltivato o anche soltanto qualche pianta in vaso posizionata sul balcone, sicuramente vi sarà capitato di avere a che fare con le formiche. Perché questi insetti, così innocui per l’uomo, possono rappresentare un vero pericolo per alberi, fiori e ortaggi? Innanzitutto, le formiche formano delle colonie sotterranee e – anche se spesso le vediamo passeggiare in fila indiana in superficie – per muoversi scavano dei tunnel che possono arrivare a danneggiare le radici delle piante, provocandone addirittura la morte.

Ma il problema non è solo questo: le formiche trasportano afidi e altri parassiti dannosi per la vegetazione, dal momento che ne succhiano la linfa sino a sottrarre loro le sostanze nutritive di cui hanno bisogno per crescere. Se notate dunque delle formiche che si avvicinano alle vostre piante, dovreste proprio correre ai ripari. Non c’è bisogno di arrivare ad utilizzare metodi chimici per eliminarle: ci sono diversi rimedi naturali che potete provare, sia per combattere un’eventuale infestazione già in corso che per prevenire che ciò accada di nuovo.

Come eliminare le formiche

Abbiamo visto quanto è importante fare attenzione alla presenza di formiche vicino alle piante: oltre a comprometterne le radici, “proteggono” insetti parassiti che si nutrono della linfa e che quindi portano la vegetazione alla morte. Dovreste dunque sbarazzarvene il prima possibile: vediamo quali sono i migliori rimedi naturali che funzionano contro le formiche, sia per le piante in vaso che per quelle sistemate in giardino.

Piante in vaso

Avete un bel balcone rigoglioso e colorato, dove vi siete cimentati nel piantare fiori e qualche ortaggio da consumare a km zero? Non vorrete di certo che il vostro lavoro venga rovinato dalle formiche: uno dei rimedi più efficaci per eliminare questi insetti infestanti è un po’ laborioso, quindi va bene proprio per le piante in vaso, soprattutto se non sono molto numerose. Armatevi di batuffoli di cotone (vanno benissimo anche i classici dischetti struccanti) e di alcool denaturato, strofinando ogni singola foglia con grande delicatezza.

Un altro trucchetto particolarmente utile consiste nello scavare una piccola buca in ogni vaso e interrarvi un bulbo d’aglio: quest’ultimo infastidisce le formiche, allontanandole in maniera del tutto naturale. Ci sono poi molti odori che disturbano questi insetti, e che al contrario sono completamente innocui per le piante. Tra i più famosi ci sono il pepe nero, i chicchi di caffè, la cannella, i chiodi di garofano e le foglie di alloro: scegliete il rimedio che preferite, trituratelo in una polvere fina e cospargete quest’ultima sul terreno, tutt’attorno alla pianta. Noterete subito che le formiche faranno dietrofront.

Anche la menta e la lavanda sono poco gradite dagli insetti, quindi potete piantarne un po’ in qualche piccolo vaso da sistemare vicino alle altre vostre piante, in modo da proteggerle dall’attacco dei parassiti. Se volete invece un rimedio spray da nebulizzare sulle foglie per allontanare le formiche, potete prepararne un paio fai da te davvero efficaci. Il primo è composto da acqua e aceto di mele in parti uguali: spruzzatene un po’ sulla pianta e sul terreno circostante, formando un cerchio attorno al fusto. In alternativa, preparate un insetticida naturale con delle foglie di ortica bollite, alle quali aggiungere – in fase di cottura – un cucchiaio di peperoncino in polvere.

Piante in giardino

Quando si tratta di proteggere dalle formiche solo qualche pianta in vaso che avete sul balcone, basta avere solo un po’ di pazienza. Se invece ad essere preso di mira dagli insetti è il giardino, ci vuole decisamente molto più tempo per riuscire a sbarazzarsi del problema. Ma non si tratta di un’impresa impossibile: alcuni rimedi naturali sono perfetti per dire addio alle formiche. Quelli che abbiamo visto finora, ovviamente, sono efficaci non solo per i vasi ma anche per fiori, ortaggi e piante da frutto che avete in giardino.

Di certo, però, passare le foglie ad una ad una con cotone ed alcool non è la soluzione migliore: vediamo allora delle alternative più rapide per mettere in sicurezza degli spazi coltivati un po’ più ampi di un semplice terrazzino. Se avete in corso un’infestazione, preparate uno spruzzino con acqua e sapone di Marsiglia: nebulizzate il composto direttamente nel punto in cui si concentrano le formiche, per eliminarle in pochi istanti. Fate solamente attenzione a non bagnare fiori e frutti, per evitare di danneggiarli.

Per combattere le infestazioni e prevenirne di nuove, potete anche cospargere il terreno di cenere del camino. In alternativa, provate l’assenzio maggiore (scientificamente chiamato Artemisia Absinthium): grazie ai suoi principi amari – gli stessi che, in ambito farmaceutico, favoriscono la digestione – tiene lontane le formiche senza troppi problemi. Un altro rimedio davvero utile è l’acqua: vi sorprenderà sapere che le formiche, pur abili scalatrici, non sono in grado di nuotare e affogano in fretta. Scavate dunque dei piccoli canali circolari attorno alle vostre piante e riempiteli d’acqua per tenere lontani gli insetti.

Se preferite provare una barriera chimica, il boro è ciò di cui avrete bisogno. Nessun problema per reperirlo, dal momento che è il componente principale del borotalco: cospargetene un po’ attorno alle piante per risolvere l’annosa questione delle formiche. Un ultimo rimedio naturale che può rivelarsi molto efficace consiste nell’introdurre nel proprio giardino degli altri insetti predatori. I ragni sono i più raccomandati perché oltre a non intaccare la vegetazione, catturano abilmente molte specie di formiche. Anche la coccinella è un’ottima alternativa, perché si tratta di un insetto che si ciba di afidi e protegge quindi le piante dalla loro azione.