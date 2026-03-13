Wedding signature drink, idee per i cocktail di nozze personalizzati

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Un drink personalizzato di nozze

La personalizzazione di una cerimonia di nozze non si limita a decorazioni e inviti, ma passa anche dal menù dei cocktail. Tra idee di signature drink, bevande analcoliche e liquori in grandi quantità, ci sono opzioni per ogni tipo di matrimonio.

Se state valutando la possibilità di includere dei cocktail personalizzati nel vostro menù di nozze, rivolgetevi ad un bartender esperto e cercate insieme la soluzione più adatta al tipo di cerimonia allestita. Dalla scelta del nome al mix di ingredienti, i dettagli da curare sono infatti moltissimi.

Perché servire un wedding signature drink

Allestire un angolo bar in una cerimonia nuziale è un piacere a cui sempre più sposi non sembrano poter rinunciare. Tuttavia, per evitare problemi di budget, sarebbe meglio non puntare su un’opzione open bar, che preveda quindi la possibilità di usufruire di drink e bevande illimitate. Gli esperti consigliano invece di prediligere la qualità sulla quantità, offrendo ad amici e parenti uno o due drink personalizzati a testa.

Servire un cocktail signature permette agli ospiti di gustare qualcosa di ricercato e gustoso, e agli sposi di esprimere la propria personalità. In molti casi, infatti, questi drink richiamano la bevanda preferita, un hobby amato o qualcosa che abbia un significato speciale nel rapporto dei festeggiati.

Quanti signature drink servire

Non dovreste servire più di due o tre signature drink durante il grande giorno. Ricordate che si tratta di cocktail personalizzati: devono riflettere i vostri gusti di coppia, e potrebbero non incontrare il favore di tutti gli invitati nella guestlist.

Se volete offrire qualche opzione in più, potete pensare di servire un cocktail creato da voi, uno creato dal vostro partner e un terzo che preparerete insieme.

Come scegliere il cocktail signature del matrimonio

Quando si è chiamati a comporre un drink personalizzato, è sempre bene confrontarsi con il servizio catering o con il bartender. In ogni caso, ci sono alcuni passaggi semplici per restringere le opzioni.

Valorizzate il territorio

Un’idea semplice per comporre il vostro drink è rendere omaggio alla location del matrimonio usando ingredienti o sapori locali. Ad esempio, per una cerimonia nel Sud Italia, potete scegliere un cocktail a base di limoncello, mentre per una location in spiaggia potete puntare su sapori fruttati.

Rendetelo personale

Per un cocktail memorabile, usate la vostra storia d’amore come ispirazione. Modellate il drink sulla vostra prima serata insieme, ma anche film, hobbies o luoghi particolari sono tutte opportunità per personalizzare un cocktail. Potete anche incorporare elementi legati alle vostre città d’origine o alle vostre famiglie, come il limoncello della costiera amalfitana.

Servite i vostri drink preferiti

Se siete conosciuti per ordinare sempre lo stesso drink quando uscite, perché non servirne una versione durante il matrimonio? Scegliete il vostro drink preferito (che sia un Moscow mule, un whiskey sour o una margarita) e condividetelo con i vostri cari. Un bartender o mixologist professionista può aiutarvi a personalizzare un po’ la ricetta, rendendola davvero speciale per l’occasione.

Come scegliere i nomi per i drink

Per scegliere un nome al vostro drink matrimoniale, avete diverse opzioni. L’ispirazione potrebbe arrivare dal colore o dagli ingredienti che compongono il cocktail, ad esempio nel caso di un mix a base di petali di rosa potreste puntare su “pink passion” oppure “rosa passione”.

Se avete inserito nel menù più cocktail, potete scegliere un tema che faccia da collante. Qualche suggerimento? Citazioni d’amore, luoghi visitati o poeti e scrittori preferiti. Per i vostri ospiti sarà molto divertente sorseggiare un “Dove c’è amore c’è vita” oppure un “Sei il mio oggi e tutti i miei domani” al tramonto.

In ogni caso, ricordate assolutamente di inserire il nome e la ricetta di ciascun drink sul menù, così che gli ospiti possano vivere pienamente la loro esperienza personalizzata e non rischiare in termini di allergie e intolleranze.

Idee di drink personalizzati

Se volete creare un signature drink che racconti la vostra storia, vi basterà pensare ai vostri gusti e alle vostre preferenze. In primis, fate attenzione al colore: scegliete un ingrediente naturale che richiami la vostra nuance preferita, ad esempio i mirtilli per il blu, la fragola per il rosa o l’anguria per il rosso.

Chiaramente, oltre a mixare frutti e liquori che amate, non dimenticate l’aroma: menta, lavanda, vaniglia e agrumi regaleranno al vostro drink un retrogusto particolare, oltre che un profumo inconfondibile.

Infine, siate creativi con i nomi: potete scegliere soluzioni romantiche, come “Primo bacio”, “Amore a prima vista” e “Il bacio di Cupido”, ma anche formule più simpatiche come

“Mr & Mrs Spritz”. Di seguito, ecco alcune idee da servire sul bancone del vostro ricevimento.

Drink ispirati alla vostra storia d’amore

Bollicine in love : cocktail frizzante allo champagne con un tocco di limone e sciroppo di lampone. Perfetto per un brindisi romantico.

: cocktail frizzante allo champagne con un tocco di limone e sciroppo di lampone. Perfetto per un brindisi romantico. Primo bacio Bellini: peach Bellini delicato, ideale per l’aperitivo.

peach Bellini delicato, ideale per l’aperitivo. Margarita del primo appuntamento: Margarita classica con lime fresco, perfetta per cerimonie estive.

Margarita classica con lime fresco, perfetta per cerimonie estive. E vissero felici Spritz: Aperol spritz “matrimoniale” con ribes rosa o sciroppo di frutti rossi.

Drink degli sposi

Rossetto della sposa : cocktail rosa leggero al ginepro con fragole o lamponi.

: cocktail rosa leggero al ginepro con fragole o lamponi. Old‑Fashioned dello sposo : Old‑fashioned classico con un nome che omaggia il futuro marito.

: Old‑fashioned classico con un nome che omaggia il futuro marito. Il Signor e la Signora drink: due varianti dello stesso drink base, basta cambiare ingredienti o guarnizione.

Drink ispirati a passioni e interessi degli sposi