Idee per un matrimonio dal sapore Nerd

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Matrimonio dal sapore Nerd

Sempre più spesso, le cerimonie nuziali riflettono personalità e gusti degli sposi. Se la passione per i viaggi o per la letteratura si sposa bene con eventi eleganti e raffinati, la fantascienza e la tecnologia potrebbero invece adattarsi ad una festa dal sapore più originale e vivace.

Organizzare un matrimonio a tema Nerd, per quanto singolare, potrebbe rivelarsi molto divertente e d’impatto: tra spade laser, richiami a film e fumetti e location iper-tecnologiche non avrete che l’imbarazzo della scelta.

Come organizzare un matrimonio dal tocco Nerd

Quando si è chiamati ad inserire dei tocchi Nerd in una cornice nuziale, bisogna prestare particolare attenzione a ciascun dettaglio, per evitare che l’effetto finale possa risultare troppo grottesco: bilanciare sapientemente eleganza e qualche sprazzo di ilarità è il segreto per una cerimonia indimenticabile.

Se state pensando di organizzare una cerimonia di questo tipo, quindi, assicuratevi che la tradizionale nuziale resti in primo piano, e che i vostri riferimenti geek non finiscano per trasformare i fiori d’arancio in una festa di compleanno. Via libera, quindi, a piccoli dettagli come segnaposto, inviti e photobooth a tema, ma cercate di evitare, ad esempio, gigantografie di Harry Potter o Han Solo tra i tavoli del ricevimento.

Quali aspetti curare per un sì Nerd

Proprio come per i matrimoni in stile fairytale oppure quelli ispirati allo stile Old Money, anche in una cerimonia di nozze dal sapore geek ci sono diversi fattori da curare per ottenere un effetto d’insieme coerente.

Il tema

L’universo Nerd è molto ampio, e senza affidarsi ad un tema particolare tutto potrebbe risultare eccessivamente dispersivo. Il primo step da portare a termine, quindi, è la scelta di un filone specifico o di un mix.

Le ispirazioni potrebbero arrivare dal mondo del cinema e del piccolo schermo, con franchise come Star Wars, Avengers, Harry Potter, Star Trek o Il Signore degli Anelli. Appassionati di videogiochi? Potreste puntare su cult come Zelda, Pokémon, Final Fantasy e Super Mario. Infine, fumetti e manga come quelli di DC, Marvel o Studio Ghibli vi aiuteranno a concretizzare il vostro sì dei sogni.

Decidere in tempi rapidi il tema principale del matrimonio vi aiuterà a coordinare inviti, decorazioni e forme di intrattenimento.

La location

Le opzioni di location per un matrimonio a tema Nerd sono essenzialmente due: puntare su un luogo che richiami galassie lontane o scenari fantasi; oppure scegliere una cornice neutra e impreziosirla successivamente con decorazioni e installazioni ad hoc.

Nel primo caso, la soluzione migliore è rappresentata sicuramente da castelli o manieri, se il vostro riferimento sono Il Signore degli Anelli e la Terra di Mezzo; ma anche musei di scienze e tecnologia o sale giochi. Nel secondo caso, invece, vi basterà prenotare loft o spazi industriali da trasformare con luci, proiezioni e oggetti Nerd.

Wedding stationery

Per realizzare le vostre partecipazioni di nozze dal sapore Nerd, avete diverse opzioni. Potete puntare su inviti originali che richiamino il tema dell’evento, trasformandoli in carte Pokemon, mappe fantasy o lettere Hogwarts. Se preferite delle card più tradizionali, invece, potrete limitarvi ad inserire citazioni o riferimenti “geek” su uno sfondo chiaro con grafia elegante. Infine, per appassionare i vostri invitati, potete pensare a QR code interattivi con trailer, gif o mini quiz.

Decorazioni

Anche le decorazioni della location del ricevimento possono giocare un ruolo molto importante per creare un’atmosfera Nerd. Sicuramente non possono mancare dettagli d’ispirazione fantascientifica, come luci a LED o banner fluo. In quanto alla sala del banchetto, potete rinominare i tavoli in base al tema scelto per la cerimonia, ispirandovi ad esempio alle Case della Scuola di Magia di Harry Potter o alla geografia della Terra di Mezzo.

Anche i segnaposto possono regalare un tocco geek alle sedute: pensate a miniature di personaggi, dadi da gioco o piccoli gadget nerd da posizionare davanti a ciascun coperto. Insomma, in un breve: date libero sfogo alla vostra fantasia.

Abbigliamento

L’abbigliamento è probabilmente il terreno potenzialmente più rischioso quando si è chiamati ad organizzare un matrimonio dal sapore geek. Attenzione, quindi, a non esagerare: cercate di restare fedeli alla tradizione, arricchendo magari l’outfit con piccoli dettagli Nerd discreti come calzini, cravatte, spille o bouquet a tema. Per il corteo nuziale potete pensare ad accessori tematici come collane, spille ed occhiali.

E gli ospiti? Assicuratevi che possano entrare pienamente nell’atmosfera del vostro “sì” specificando sulle partecipazioni la richiesta di un dress code nerd-chic o cosplay leggero. Non dimenticate di ricordare loro il tema dell’evento, così che possano organizzare il proprio look con maggior cura.

Intrattenimento

La pista da ballo può trasformarsi nella perfetta cornice per una festa nerd: potete infatti chiedere al vostro dj di mettere in playlist colonne sonore di film o videogiochi famosi, oppure rivolgervi ad una band cosplay.

Il photobooth dorvà necessariamente replicare l’ambientazione del tema: a seconda dell’universo scelto come riferimento, potete predisporre spade laser, mantelli o maschere con cui amici e invitati potranno realizzare scatti ironici e divertenti.

Per rendere il tutto ancora più interattivo, potete infine allestiro un angolo con dei giochi da tavolo: quiz, escape room portatili o mini tornei di scacchi si inseriranno come una piacevole parentesi tra una portata e l’altra.

Il menù

Per regalare un tocco Nerd anche al vostro menù di nozze, potete giocare con i nomi di grandi classici della tradizione culinaria con riferimenti a videogiochi, film o serie tv: potete ad esempio serivire come appetizer delle Mini Pokéballs (mini polpette), oppure delle Patate di Pac-Man che ricordino con la loro forma il classico videogioco.

Il buffet dei dolci così come la carta dei drink offriranno infine moltissime soluzioni: potete creare insieme al vostro bartender dei signature cocktail ispirati a film e libri, oppure utilizzare dei topper con le sagome di personaggi Marvel su torte e pasticcini.

Ricordi e bomboniere

Non può assolutamente mancare in un matrimonio a tema nerd una welcome bag piena di gadget tecnologici o sci-fi: pin, portachiavi, miniature, piccoli fumetti caleranno i vostri invitati in una sorta di realtà parallela. Potete pensare anche ad un ricordo da consegnare al termine della cerimonia: mappe, poster o stampe ispirate al tema andranno sicuramente benissimo.