Vintage e sofisticato, il tema La Dolce Vita sta conquistando il wedding: come organizzare una cerimonia di questo tipo

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Matrimonio Dolce Vita

Tra i temi di matrimonio più amati dagli sposi nel 2026, un posto speciale spetta sicuramente alla Dolce Vita. Questa estetica, che richiama le atmosfere dell’Italia degli Anni ‘50 e ‘60, incarna un’idea di cerimonia sofisticata e nostalgica, molto apprezzata anche fuori dal Belpaese.

Un matrimonio a tema Dolce Vita potrebbe includere particolari come lunghe tavolate, musica jazz e glamour senza eccessi. Ma come si può organizzare una cerimonia di questo tipo?

Cos’è un matrimonio a tema Dolce Vita

Un matrimonio a tema Dolce Vita ha come ispirazione principale l’omonimo film di Federico Fellini. Col tempo, tuttavia, questa estetica è passata ad identificare in senso lato un immaginario nostalgico legato all’Italia degli Anni 50 e 60.

A caratterizzare eventi di questo tipo sono vespe, abiti vintage e glamour senza eccessi moderni. L’obiettivo degli sposi è quindi quello di costruire un’ambientazione chic ma spontanea, elegante senza tuttavia risultare troppo formale. Via libera, quindi, ad aperitivi al tramonto, candele e lino, e fotografie in bianco e nero in abbondanza.

Come organizzare un matrimonio a tema Dolce Vita

Per organizzare una cerimonia in stile Dolce Vita, è importante porre particolare attenzione a tutti gli aspetti del ricevimento, cercando di non cadere in cliché e stereotipi.

La location

Se volete organizzare un matrimonio ispirato alla Dolce Vita, la soluzione migliore sarebbe ambientare la cerimonia nella città che è la quintessenza di questa estetica: Roma. Con le sue terrazze panoramiche, gli hotel storici e i luoghi d’attrazione a fare da sfondo alle foto, la Città Eterna è sicuramente la scelta più azzeccata.

Funzionano altrettanto bene ville anni ’50, giardini mediterranei e borghi costieri. Soprattutto se il sì è previsto nei mesi estivi. Sono invece meno adatti castelli medievali troppo gotici, agriturismi rustici, sale super moderne e minimaliste e location industrial chic.

La palette

Per un matrimonio Dolce Vita, la palette deve richiamare l’Italia anni ’50-’60: elegante, calda e un po’ cinematografica.

Se cercate un effetto elegante che ricordi le atmosfere del capolavoro di Federico Fellini. scegliete tonalità neutre come avorio caldo o bianco panna e abbinatele a nero, oro spento e verde salvia. Nel caso di una cerimonia estiva potete preferire bianco caldo, beige sabbia, terracotta chiara, verde oliva e piccoli dettagli in blu polvere.

Infine, per i matrimoni più eleganti dalla forte allure cinematografica, via libera a nero, bianco, champagne e rosso vino o nude rosato. Qualunque sia la vostra scelta, cercate sempre di coprire l’80% delle superfici con una base neutra (avorio; bianco caldo; sabbia), il 15% con colori secondari (verde, terracotta, champagne) e il 5% con un accento forte (limone o rosso o nero).

Decorazioni

Un ruolo molto importante nell’allestimento di una cerimonia a tema La Dolce Vita è giocato dalla disposizione dei tavoli: sceglieteli imperiali lunghi oppure rotondi molto semplici. In quanto alla mise en place, la soluzione migliore sono tovaglie in lino avorio o bianco caldo: vietate stampe ed effetti rustici pesanti. Sul fronte dei centrotavola, preferite fiori bassi, ma anche limoni freschi o foglie di ulivo per le cerimonie estive. Candele sottili in vetro o portacandele in ottone sono sempre ben accette.

Inserite nella sala del ricevimento anche dei riferimenti diretti alla vostra epoca di riferimento, come specchi o cornici dorate vintage; giornali finti in stile paparazzi o riviste di cinema anni ’60 e cartellini scritti a mano. Se volete sorprendere i vostri invitati, inoltre, potreste anche aggiungere una Vespa per regalare loro degli splendidi scatti.

Fiori

Non sottovalutate il ruolo importantissimo ricoperto dai fiori: il classico intramontabile sono sempre le rose bianche o crema, ma a seconda della location scelta, anche delle garden rose potrebbero rivelarsi una buona soluzione. Se il sì è previsto nella stagione giusta, peonie, ortensie bianche o verdi e rami di ulivo o alloro potrebbero essere utilizzati come elementi decorativi. Anche i limoni contribuiscono a creare un’atmosfera molto Dolce Vita, ma andrebbero utilizzati con parsimonia solo negli accenti.

Intrattenimento

Nelle notti romane della Dolce Vita la musica giocava un ruolo molto importante, e non può che essere altrimenti anche in un matrimonio ispirato proprio a quelle atmosfere. Per una scelta coerente, potreste puntare su una playlist che fonda jazz italiano, swing e colonne sonore di Nino Rota, tra i collaboratori più prolifici di Federico Fellini.

In alternativa, andranno benissimo anche classici italiani anni ’50-’60, con artisti come Mina, Domenico Modugno o Fred Buscaglione.

Menù

In un matrimonio di questo tipo, il menù sarà caratterizzato da portate italiane tradizionali, con la pasta a fare da protagonista assoluta. Più che una classica cena con portate servite a tavola, sarebbe maggiormente opportuno preferire un aperitivo lungo, così da permettere agli invitati di socializzare più liberamente.

Anche i drink sono chiamati a giocare un ruolo molto importante in questo tipo di celebrazioni. Oltre a fornire a dovere l’angolo bar, potete anche dedicare una stationery ad espressi ed amari, facendo attenzione a inserire anche classici come Negroni, Bellini, Americano e Spritz.

Infine, capitolo torta: allestite un tavolo per i dolci, magari decorandolo con frutti di stagione come limoni o piccole ciliegie. In quanto al dessert principale, scegliete una torta semplice, bianca o color panna, senza decorazioni eccessive. Potete affiancare, se i vostri ospiti sono particolarmente golosi, pasticcini tradizionali come cannoli, sfogliatelle o babà.

Abiti degli sposi

Se state organizzando un matrimonio ispirato alla Dolce Vita, anche i look degli sposi devono in qualche modo ricordare l’estetica elegante e vintage degli Anni ‘60. Le spose possono ad esempio scegliere un abito di lunghezza midi, oppure puntare su scolli morbidi, silhouette a sirena, tessuti in satin e guanti corti con veletta.

Per gli sposi, invece, la soluzione migliore continua ad essere il classico smoking nero, a cui possono abbinare degli occhiali da sole vintage per un’allure più cinematografica.

Errori da evitare nell’organizzare un matrimonio Dolce Vita

Vista la grande popolarità che il tema Dolce Vita sta conoscendo sui social, nell’allestire una cerimonia di questo tipo si può correre il rischio di non riuscire a rendere al meglio l’anima del tema, fermandosi ad una semplice interpretazione estetica del tutto.

Per evitare un effetto troppo “costruito”, quindi, state attenti ad inserire negli ambienti poco bianco “freddo” e zero decorazioni boho o rustiche. Preferite invece pochi elementi ma ben curati, sia in fatto di wedding stationery, con inviti tipografici sobri, che sul versante della fotografia, preferendo macchinari analogici.