Matrimonio in un castello, come e perché organizzarne uno

I castelli sono da sempre una delle location più amate per i matrimoni: ecco come scegliere quello ideale per il vostro sì

Fonte: iStock Un matrimonio in un castello

Se siete alla ricerca di una location nuziale che lasci il segno, perché non puntare su un suggestivo castello? Pronunciare il fatidico sì in un’antica dimora nobiliare, circondati da sontuosi arredamenti e lussureggianti giardini, per molti sposi rappresenta infatti la realizzazione di un vero e proprio sogno.

Se state valutando la possibilità di scegliere una location di questo tipo, ci sono comunque diversi fattori da tenere in considerazione: ecco qualche consiglio per organizzare un matrimonio in un castello.

Come funziona un matrimonio in un castello

I castelli sono location o proprietà a cui è attribuito un certo valore artistico e culturale. In Italia esistono moltissime ville storiche m, strutture antiche e proprietà situate su colline o alture con viste mozzafiato che possono trasformarsi in location dal sapore magico per i fiori d’arancio.

Se in passato queste strutture erano riservate ad eventi organizzati da famiglie reali o nobiliari, oggi sono invece aperte a persone con background molto diversi. Sono infatti gli stessi proprietari ad aprire le porte di ville e castelli, anche grazie al lavoro di fornitori ed esperti del settore, che li mettono direttamente in contatto con i potenziali clienti. Sebbene tutte le coppie potrebbero valutare la possibilità di un matrimonio in castello, queste dimore restano maggiormente consigliate agli sposi amanti dell’estetica delle location d’epoca.

La maggior parte presenta infatti molti elementi scuri nel design, sia per le finiture in legno e le travi, sia per i mattoni e il cemento utilizzati in tutta la struttura. Per questo motivo, le coppie che amano atmosfere cupe e fiabesche si sentiranno naturalmente attratte dallo stile e dall’atmosfera dei castelli, mentre chi sogna un matrimonio luminoso e arioso potrebbe trovarli meno adatti, a meno che non si decida di spostare le celebrazioni nei giardini esterni.

Perché scegliere un castello per il sì

Scegliere un castello come location per un matrimonio, vuol dire spesso regalare alla cerimonia un’atmosfera ancora più romantica. C’è sicuramente qualcosa di maestoso in queste imponenti strutture, che in molti casi portano alla mente le fiabe con cui si è cresciuti. Oltre all’atmosfera suggestiva, tra i principali vantaggi di questa scelta c’è anche la possibilità di svolgere in un unico luogo sia il rito che il ricevimento: molte strutture, infatti, sono dotate di bellissime cappelle, con affreschi e decorazioni anche molto antiche.

Impossibile, infine, non citare gli spazi esterni: le coppie che hanno scelto di sposarsi in primavera o estate, potranno sicuramente sfruttare gli splendidi giardini che nella quasi totalità dei casi circondano i castelli. Roseti, giardini all’inglese, ma anche boschi e siepi possono fungere da splendida cornice non solo per la cerimonia, ma anche per il vostro album di nozze.

Come organizzare un matrimonio in un castello

Se siete decisi a celebrare il vostro matrimonio in un castello, ci sono comunque dei passaggi fondamentali per assicurarvi di puntare sulla location più adatta alle vostre esigenze.

La location

Prima di scegliere un castello qualsiasi, è fondamentale informarsi sulla sua storia e assicurarsi che sia in linea con lo stile della cerimonia. Un’antica fortezza arroccata, in cui si siano consumate misteriose sparizioni, sarebbe perfetta per un matrimonio gotico, mentre una dimora immersa nel verde è l’ideale per una festa dal sapore fiabesco.

Visitate di persona le location che state considerando e valutatene capienza, servizi e logistica. Moltissime strutture, infatti, avendo scopo difensivo e militare, sono state costruite in luoghi difficilmente accessibili. Per questo motivo, potrebbero non essere tra le location più comode da raggiungere.

Gli spazi

Prima di firmare il contratto, assicuratevi che la disposizione e l’ampiezza degli spazi siano adatti alle vostre esigenze. Non tutti i castelli, infatti, sono stati progettati per ospitare eventi ricorrenti, ed esibiscono la planimetria tipica di residenze private. Nel caso in cui abbiate previsto un ampio numero di invitati, quindi, potreste doverli ubicare in sale differenti o disgiunte.

I costi

Non sottovalutate il costo della location. Sebbene in media una coppia spenda circa … euro per il luogo del matrimonio, i prezzi per i castelli variano in base a molti fattori. Oltre alla stagione del sì e alla località in cui è posizionata la struttura, che potrebbero far lievitare i costi, sono da considerare nel budget gli eventuali servizi offerti.

È importante capire se si tratta di una location all-inclusive (cioè se include catering e altro) oppure se sarà necessario ingaggiare fornitori esterni. Nel secondo caso, infatti, i costi potrebbero rivelarsi molto più alti di quelli previsti per una location tradizionale. Verificate infine se il prezzo è calcolato per singolo ospite o se si tratta di una tariffa fissa per l’affitto della struttura, così da evitare sorprese stilando il vostro consuntivo.

Il numero degli invitati

Se prenotando ristoranti ed agriturismi non si incontrano solitamente problemi di capienza, nel caso in cui scegliate di celebrare la cerimonia di nozze in un castello stilare con esattezza il numero degli invitati è fondamentale: se avete deciso di utilizzare gli spazi interni, infatti, sappiate che le sale non possono superare la capienza massima dichiarata.

Per questo motivo, cerimonie di questo tipo sono maggiormente indicate per eventi in cui non si raggiungano i 100 invitati. Nel caso in cui il sì sia invece previsto nella stagione primaverile o estiva, e abbiate la possibilità di utilizzare gli spazi esterni, il problema potrebbe non presentarsi.

Le decorazioni

Molti castelli non richiedono grandi aggiunte decorative, poiché sono naturalmente dotati di un’atmosfera fiabesca. Tuttavia, nulla vi impedisce di aggiungere degli addobbi che riflettano il tema della cerimonia da voi scelto. Nel caso di un matrimonio a tema gotico, ad esempio, puntate su candele scure e tessuti con pizzi e merletti, per valorizzare l’atmosfera onirica della location.

Per un matrimonio fairytale, a contrario, colori pastello e fiori in gran quantità saranno i vostri migliori alleati. Predisponete quindi vasi di grandi dimensioni negli angoli più in vista delle sale, riflettendo quindi la maestosità del luogo.

I fiori possono essere degli ottimi alleati anche per gli spazi esterni: archi floreali, ghirlande e composizioni renderanno ancor più magico l’outdoor del castello.

E se piove?

Se state organizzando un matrimonio all’aperto in un castello, assicuratevi di avere un piano di riserva in caso di pioggia. Molte location dispongono anche di ampi spazi interni, e le sale da ballo possono diventare splendidi scenari per la cerimonia, oltre a essere perfette per il ricevimento.

Se avete organizzato il rito e la cerimonia nello stesso castello, potete sfruttare il momento dedicato all’aperitivo per dare tempo sufficiente allo staff di allestire la sala da destinare al banchetto, aggiungendo i tavoli per trasformare l’ambiente per la cena.