Trasforma succhi, caffè e cocktail in granite e frappé cremosi senza ghiaccio aggiunto. Un must per le amanti delle bevande fresche e creative.

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

Negli ultimi anni, le macchine per bevande ghiacciate stanno entrando nelle nostre case, diventando il must-have dell’estate. Non si tratta più solo di frullatori: parliamo di veri e propri dispositivi intelligenti in grado di trasformare qualsiasi bevanda in granite dense, frappé cremosi o cocktail ghiacciati, senza ghiaccio aggiunto né sforzi.

Ninja Slushi è la macchina per granite e frozen drink che congela le bevande direttamente, senza ghiaccio. Versatile, capiente e facilissima da usare, è perfetta per preparare granite, frappé e cocktail come al bar, con gusto intenso e consistenza perfetta.

Ninja SLUSHi Macchina per Bevande Ghiacciate Macchina per Bevande Ghiacciate, per Granite, Cocktail, Frappé, Milkshake e Succhi, Senza Bisogno di Ghiaccio, Technologia WhisperChill, Capacità 1,9 L, Blu e Grigio

VOTO TOTALE 8.7 Ninja Slushi Se sogni granite, frappè e frozen cocktail cremosi come al bar ma senza uscire di casa, la nuova macchina per granite e bevande ghiacciate Ninja Slushi è pensata proprio per te. Compatta ma potente, colorata, silenziosa e soprattutto facilissima da usare, trasforma le bevande del quotidiano in autentiche delizie ghiacciate, pronte in mezz’ora. Ecco tutto quello che devi sapere. PRO Non serve aggiungere ghiaccio

Congelamento rapido

Mantiene la bevanda fredda per 12 ore

Pulizia semplice e veloce CONTRO Prezzo medio-alto

Dimensioni da considerare Come è fatta VOTO: 8 Ninja Slushi è una macchina compatta ma capiente, pensata per le giornate più calde e per chi ama stupire amici e famiglia con drink creativi e rinfrescanti. Ha un recipiente removibile da 2,5 L (1,9 L di capacità effettiva di riempimento), adatto a preparare oltre 7-8 porzioni di granita o cocktail freschi in un solo utilizzo. Alla base troviamo il compressore WhisperChill, un cuore tecnologico silenzioso che mantiene la temperatura perfetta senza disturbare conversazioni o relax. Nella confezione, oltre all’unità principale, troviamo il recipiente con impugnatura, un sistema per la mescolazione, il vassoio raccogli-condensa, un vassoio per eventuali eccessi dai bicchieri e un ricettario con 10 idee da provare subito e la spiegazione della gestione delle bevande alcoliche. Sulla parte frontale abbiamo a portata di mano 5 impostazioni preimpostate da scegliere a seconda di ciò che vogliamo preparare e diversi livelli di freddo, per personalizzare la preparazione. Come funziona VOTO: 10 Ninja Slushi si usa con un solo pulsante, ma nasconde dentro una tecnologia che lavora in modo preciso e automatico. La vera protagonista è la tecnologia Rapid Chill, che raffredda le bevande e le trasforma in delizie ghiacciate dense e cremose in un tempo che va di solito da 30 minuti a un’ora, senza bisogno di ghiaccio o lame. Inoltre, può mantenerle alla temperatura ideale fino al giorno dopo la preparazione, grazie al compressore WhisperChill, evitando gli sprechi e lo scioglimento. Uno dei fattori che spesso scoraggia l’utilizzo di questi dispositivi è la difficoltà di pulizia. Ma non è il caso di Ninja Slushi: tutti i componenti a contatto con le bevande sono removibili e lavabili in pochi minuti. Il vassoio raccogli-condensa e quello per i residui evitano disordine e sporcizia sul piano cucina e rendono ogni preparazione a prova di goccia. Si tratta di un dispositivo semplice e divertente, adatto a tutta la famiglia e a diversi livelli di capacità in cucina: si può semplicemente versare una bottiglia di tè freddo o scegliere una ricetta più complessa per una bevanda frozen al cappuccino. A cosa serve VOTO: 8 La versatilità è sicuramente uno dei punti di forza di Ninja Slushi. Non consente solo di creare granite, ma è pensata per trasformare ingredienti semplici in bevande da vera mixologist. Infatti, le 5 impostazioni predefinite coprono ogni gusto e diverse occasioni: Slush (granita): modalità che trasforma una semplice bevanda, come Coca-Cola o tè freddo, in una granita densa e perfetta.



Frozen Cocktail: ideale per Margarita, Daiquiri e Rosé ghiacciati per un aperitivo o una serata con le amiche.



Frappè: per caffè freddi cremosi e intensi, come al bar.



Milkshake: da latte vaccino o vegetale, per milkshake dolci, al cioccolato o al caramello.

Frozen Juice: per creare smoothie, per creare smoothie, sorbetti o granite alla frutta con succhi naturali, anche senza zucchero. Perfetta per feste, cene estive, giornate afose o semplicemente per coccolarsi sul divano, Ninja Slushi è il gadget che non pensavi ti servisse… finché non lo provi. Sommario Ninja Slushi Come è fatta 8 Come funziona 10 A cosa serve 8

Conclusioni Ninja SLUSHi Macchina per Bevande Ghiacciate Macchina per Bevande Ghiacciate, per Granite, Cocktail, Frappé, Milkshake e Succhi, Senza Bisogno di Ghiaccio, Technologia WhisperChill, Capacità 1,9 L, Blu e Grigio Ninja Slushi è un dispositivo versatile, facile da usare, adatto a tutta la famiglia e pensato per portare a casa la freschezza e il divertimento delle bevande estive. Con un prezzo di circa 350 euro, si colloca nella fascia alta degli elettrodomestici da cucina, ma lo fa con ottimi argomenti: 5 programmi di preparazione, tecnologia di raffreddamento interno, facilità d’uso e una versatilità che va oltre la semplice granita… e soprattutto, regalando momenti divertenti in cucina. Se sei alla ricerca di un modo per rendere speciali i tuoi momenti in casa, dalle pause pomeridiane agli aperitivi con gli amici, potrebbe essere l’alleata perfetta per l’estate (ma non solo).

