I drink per l'aperitivo o per un dopo-cena fanno parte delle abitudini di moltissime persone. Per scoprire a quale di queste bevande somigli, gioca con il test che ti svela il cocktail più simile alla tua personalità

Laureata in Lettere, è stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ha lavorato nella produzione musicale. Scrive per diverse testate e per DiLei si occupa di test sulla personalità, della rubrica #segretidelcuore e scrive articoli per la sezione DiLei GirlZ.

Fonte: 123RF Test: Quale cocktail sei?

Un drink in compagnia? È un gesto sociale che si compie da secoli. Stare insieme, incontrarsi, parlare, divertirsi ha un twist in più se si aggiunge qualcosa da bere, sia alcolico che analcolico. Il semplice gesto di bere qualcosa con gli altri e magari anche di mangiare semplici stuzzichini, ci avvicina facendoci superare la barriera delle convenzioni e della diffidenza reciproca.

Il drink che crea l’atmosfera

Che si tratti di un aperitivo al tramonto o di un after dinner con gli amici, il cocktail è spesso un elemento essenziale per creare un’atmosfera rilassata e piacevole.

I colori vivaci della bibita, le decorazioni e l’aspetto elegante contribuiscono al clima spensierato degli incontri. Non a caso, alzare i bicchieri per un brindisi è un gesto universale che invita alla condivisione di atteggiamenti festosi.

Le tendenze per l’estate 2025

La mixology, ovvero l’arte di preparare i cocktail, è una disciplina vera e propria e i bartender più abili e creativi sono delle star. Per la bella stagione stanno adottando pratiche più eco-friendly, utilizzando ingredienti locali e stagionali per ridurre l’impatto ambientale. Largo quindi a erbe biologiche, botaniche autoctone e frutti raccolti a chilometro zero. Ma anche a cannucce biodegradabili e decorazioni sempre compostabili.

L’estate vede la mixology sperimentare sempre più con i sapori del mondo. Si guarda a quelli asiatici, come le spezie (zenzero, galanga, citronella), ai frutti tropicali (mango, guava, passion fruit) e ai superfood (matcha, curcuma, bacche di Goji). La tendenza è quella di trarre ispirazione dalle cucine internazionali per creare ricette inedite. Ma anche il vino entra da protagonista nella mixology estiva 2025.

Alcol? Anche no

Niente alcol, o poco, è il must della nuova stagione. “Bere meno, ma meglio” è il trend che porta a offrire drink dai sapori sorprendenti. Si può partire da soluzioni a zero contenuto alcolico come lo shrub (sciroppo a base di frutta o verdura, zucchero e aceto) o con un tasso alcolico vicino allo zero come la kombucha (acidula e frizzante, ottenuta dalla fermentazione del tè zuccherato) aggiungendo piante, aromi, erbe, radici per creare drink particolari.

Largo ai mocktail

La crescente popolarità dei cocktail analcolici, ovvero i mocktail (mock+tail, finto cocktail), sempre più sofisticati e versatili, è una tendenza sana ma anche inclusiva perché garantisce che, indipendentemente dalle preferenze, nessuno si senta escluso dalla convivialità.

Un mocktail, insomma, è furbo e buono: permette di evitare il consumo di alcol senza rinunciare al piacere di un drink insieme agli amici.

I grandi classici, anche light

Rimangono comunque in voga i cocktail classici: in testa alla classifica dei più amati ci sono il Negroni, lo Spritz, l’Americano, il Margharita, ma anche il Mojito, il Bellini, il Mimosa, il Gin Tonic, spesso con una lunga storia alle spalle che parte da territori e tempi lontanissimi.

Quasi tutti i cocktail più noti hanno una versione “zero alcol”, ugualmente gustosa e intrigante ma più sana. I drink analcolici sono molto amati dalla Gen Z, che li scelgono per il gusto piacevole, l’originalità e la sicurezza. E non sbagliano.

Il test ti svela quale ti somiglia

Ogni tipo di cocktail – che va sempre consumato responsabilmente e con moderazione – ha un “mood” particolare che lo fa somigliare a chi lo consuma.

E tu, sai quale cocktail sei? Gioca con il test che ti svela quale famosissima bevanda è più vicina alla tua personalità, sia nella versione originale che in quella analcolica.