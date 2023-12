Frasi sul brindisi, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno

Per Capodanno, ma anche per tante altre occasioni di festa: scopriamo alcune delle più belle frasi sul brindisi, da sfoggiare con gli amici

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Fonte: iStock Le migliori frasi e gli aforismi sul brindisi

L’arrivo del nuovo anno è solo uno dei tanti motivi per festeggiare, e non c’è occasione migliore per un buon brindisi: questo semplice gesto è diventato un vero e proprio rito, che nasconde una lunghissima tradizione ed è ampiamente radicato in tutta la cultura occidentale. Sapevate che, secondo una leggenda, l’atto di fare “cin cin” nasce con l’intento di salvarsi la vita?

In passato, infatti, non era raro che qualche importante personaggio venisse ucciso mediante il veleno, e uno dei modi più semplici per farlo consisteva nel mettere questa sostanza nel cibo o nelle bevande della vittima. Sbattendo insieme i calici, ciascun commensale si assicurava così che nessuno avesse avvelenato il proprio vino: visto che alcune goccioline si sarebbero sicuramente trasferite da un bicchiere all’altro, chi avrebbe avuto mai il coraggio di rischiare di star male a propria volta?

Insomma, il brindisi ha una storia lunghissima e ancora oggi è un gesto irrinunciabile per moltissime persone. Su DiLei abbiamo raccolto alcune curiose e divertenti frasi sul brindisi, perfette da pronunciare proprio in occasione di qualche celebrazione per sfoggiare un pizzico di cultura con i propri amici e parenti. Leggiamole insieme.

Frasi brindisi per Capodanno

Uno dei momenti migliori per brindare è sicuramente Capodanno: a mezzanotte, è tradizione stappare una bottiglia di spumante e alzare in alto i calici, per festeggiare l’inizio del nuovo anno. Perché non accompagnare questo momento con una bella frase adatta all’occorrenza? Eccone alcune delle più simpatiche.

Mescola lo zabaione, solleva il cocktail, buon anno nuovo a tutti! (Phyllis McGinley)

Un brindisi all’anno passato e agli amici che ci hanno lasciato. Brindiamo al presente e agli amici che sono qui. (Emily Post)

Non importa quanto sia stato difficile il passato, puoi sempre ricominciare da capo. (Buddha)

Ogni epoca ha ritenuto l’anno nuovo il momento più adatto per l’allegria festosa. (Walter Scott)

Un pizzico di attesa, una mescolata di sorrisi, un calice da levare in alto, parole di auguri da condividere, il tempo che scorre nell’anno nuovo: ecco gli ingredienti per la perfetta gioia di mezzanotte. (Fabrizio Caramagna)

Sii in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore. (Benjamin Franklin)

Il primo bicchiere è per la sete, il secondo per la gioia, il terzo per il piacere, il quarto per la follia. (Apuleio)

Scrivilo nel tuo cuore che ogni giorno è il giorno più bello dell’anno. (Ralph Waldo Emerson)

Augurarsi e augurare che l’anno nuovo risulti migliore del precedente è consuetudine antica. E significativa. Ci dice come in tutta la storia dell’umanità non ci sia mai stato un anno così ben riuscito da chiedergli il bis. (Pino Caruso)

Agli amici assenti, agli amori perduti, agli antichi dei e alla stagione delle nebbie. E ognuno di noi dia sempre al diavolo ciò che gli è dovuto. (Neil Gaiman)

Perché si sa, in quel brindisi ci berremo tutti i ricordi di quest’anno e verseremo tutti i sogni per il prossimo. (Oriella Beretta)

Il mio brindisi di Capodanno: a tutti i demoni, le lussurie, le passioni, le avidità, le invidie, gli amori, gli odi, gli strani desideri, i nemici fantasmatici e reali, l’esercito di ricordi, con cui lotto. Possano non darmi mai pace. (Patricia Highsmith)

Alziamo il calice per brindare al nuovo anno, dedicando cordiali saluti agli amici e ai familiari che ci stanno a cuore. Buone vibrazioni pioveranno illuminando i cieli con esplosioni di bagliore stellato. A braccia aperte offriamo all’anno nuovo un saluto di benvenuto. (S.R. Chappell)

Agli anziani, lunga vita e ricchezza; ai giovani, tanta salute e piacere. (Ben Jonson)

Saluti al nuovo anno e ad un’altra possibilità per noi di viverlo bene. (Oprah Winfrey)

Frasi brindisi alla vita

Sei alla ricerca di qualcosa di più “profondo” da declamare ad alta voce per un brindisi importante? Queste splendide frasi ti potranno regalare la giusta ispirazione, per fare il tuo brindisi alla vita e a tutto ciò che di bello ti aspetterà in futuro.

Non dobbiamo limitarci a sopravvivere. Brindiamo all’amore, ai sogni, alla realizzazione, al desiderio, al gioco, al dire no quando ne avevi bisogno, al dire sì quando volevi, alla vita. Cin cin a te, incredibile umano. (Darnell Lamont)

Conoscevo un brindisi intelligente, ma non me lo ricordo. Quindi riempite il vostro bicchiere con qualsiasi cosa e, benedette le vostre anime, berrò! (Wallace Irwin)

Brindo all’essere ciò che sono, brindo a me! A tutte le volte che sono inciampato, ma ho avuto il coraggio di rialzarmi. Brindo alle cicatrici che mi hanno reso più forte e coraggioso, brindo ai sorrisi che ho deciso di fare nonostante tutto. Brindo all’amore che ho deciso di donare, senza aspettarmi nulla in cambio, brindo agli occhi che mi hanno visto, non solo guardato. Brindo alle mani che mi hanno dato sostegno e una pacca sulla spalla, brindo alle conquiste, quelle già acquisite e quelle che sono lì pronte per me. Brindo a me, brindo alla vita! (Stephen Littleword)

Alziamo il calice per brindare alle stelle, perché sono l’unico conforto durante la notte. Immaginiamo con uno sguardo il percorso oltre il dolore, perché aspettavamo di incontrarci. (Himanshi Sharma)

Brindo a voi e a questa vita: pace, amore e gioia infinita. (Negrita)

Brindo agli amici e ai nemici. Alle persone che mi hanno fatto del male rendendomi più forte, formando il mio carattere. Brindo agli amici che hanno riso con me, ma che hanno anche condiviso le lacrime, mi hanno teso la mano quando ne ho avuto bisogno e non sono scomparsi come molti fanno, nel momento del buio. Brindo ai miei genitori che mi hanno dato la vita, e alle mie sorelle che l’hanno arricchita costruendo con me quelle basi solide di un rispetto familiare che a nulla si può paragonare. Brindo alla scrittura, che da sempre è stata la mia via di fuga quando la vita diventava insopportabilmente pesante. Brindo a un nuovo anno che si appresta ad arrivare, alle speranze riposte in esso, e al ricordo di tutti gli anni trascorsi fino ad oggi. Brindo allo specchio, questo sconosciuto da cui fuggo, impaurito dal suo saper parlare senza voce, dal suo dir tutto senza impiegare le parole. Brindo a questa meravigliosa vita, a questo viaggio bellissimo che ci è stato concesso d’iniziare. E alla mia valigia d’esperienza, che mai smetterò d’aver voglia di riempire. (Anton Vanligt)

Frasi brindisi divertenti

Una serata un po’ più alcolica del solito merita un brindisi divertente: ecco allora alcune frasi spiritose e ironiche per non rischiare di “appesantire” un momento di pura allegria con qualche discorso troppo formale. Scegli la tua battuta preferita e preparati ad alzare il calice.

All’alcool: la causa e la soluzione a tutti i problemi della vita. (Homer Simpson)

Non ho idea di cosa dirò quando mi alzerò per fare un brindisi. Ma so che tutto ciò che dico lo trovo divertente. (Don Rickles)

Fai sempre da sobrio ciò che hai detto che avresti fatto da ubriaco. Così imparerai a tenere la bocca chiusa. (Ernest Hemingway)

Quando beviamo, ci ubriachiamo. Quando ci ubriachiamo, ci addormentiamo. Quando ci addormentiamo, non commettiamo peccato. Quando non commettiamo alcun peccato, andiamo in paradiso. Allora ubriachiamoci tutti e andiamo in paradiso! (Brian O’Rourke)

Possano tutti i tuoi problemi durare quanto i tuoi propositi per il nuovo anno. (Joey Lauren Adams)

Chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere. (Charles Baudelaire)

Il primo brindisi lo voglio dedicare a mia moglie: moglie mie, io non so dove sei, ma ovunque tu sia, io faccio un brindisi alla facciaccia tua! E alla salute mia! (Totò)

Un ottimista resta alzato fino a mezzanotte per veder entrare il nuovo anno. Un pessimista resta alzato per assicurarsi che l’anno vecchio se ne vada. (Bill Vaughan)

La giovinezza è quando ti è permesso stare alzato fino a tardi a Capodanno. La mezza età è quando sei costretto a farlo. (Bill Vaughan)

Il comportamento giusto per tutto il periodo delle feste è quello di essere ubriaco. Tale stato culmina nel Capodanno, quando sei così ubriaco da baciare la donna che hai sposato. (P.J. O’Rourke)

Quando ho letto dei mali del bere, ho smesso di leggere. (Henny Youngman)

Il medico non brinda mai alla salute di nessuno. (Fulvio Fiori)

E ora, amici miei, il brindisi del drago! Ecco le piccole benedizioni della vita: guerre, pestilenze e tutte le forme del male. La loro presenza ci mantiene vigili, e la loro assenza ci rende grati. (T.A. Barron)

Frasi brindisi per gli innamorati

Questa splendida raccolta di frasi per brindisi è dedicata agli innamorati: non c’è niente di più dolce che celebrare in compagnia del proprio partner, augurandosi a vicenda un amore lungo e sereno. Puoi farlo con una di queste citazioni famose ad alto tasso di romanticismo.

Abbiamo alzato i calici per un brindisi, tu hai amato lo champagne, ma io ho amato di più te. (Dos Corazone)

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. (Eleanor Roosevelt)

Dove c’è amore, c’è vita. (Mahatma Gandhi)

Al vero amore, in qualunque forma o dimensione si presenti a voi. Con l’augurio che un giorno possiate dire con orgoglio: “Anch’io una volta sono stato amato follemente”. (Simon Callow)

In tutto il mondo, non c’è cuore per me come il tuo. In tutto il mondo, non c’è amore per te come il mio. (Maya Angelou)

L’amore non consiste nel guardarsi l’un l’altro, ma nel guardare insieme nella stessa direzione. (Antoine de Saint-Exupéry)

Viva Bacco, e viva Amore: l’uno e l’altro ci consola. Uno passa per la gola, l’altro va dagli occhi al cuore. Bevo il vin, cogli occhi poi… faccio quel che fate voi. (Carlo Goldoni)

Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali (Emily Brontë)

Brinda a me solo con gli occhi e io lo farò con la mia promessa, o lascia un bacio nella coppa e non chiederò vino. (Ben Jonson)

Invecchia con me, il meglio deve ancora venire! (Robert Browning)

La persona che ami davvero non invecchierà mai per te. Attraverso le rughe del tempo, attraverso la cornice piegata degli anni, vedrai sempre il caro volto e sentirai la calda unione del cuore del tuo amore eterno. (Alfred Armand Montapert)

È impossibile non amare qualcuno che fa un brindisi per te. (Nigel Slater)

Frasi brindisi per gli amici

Se invece stai festeggiando con i tuoi amici, il brindisi non può che essere dedicato proprio all’amicizia: sarà un bel messaggio d’auguri per tutte le persone a cui sei più legato, e che stanno condividendo con te questo momento di allegria.

Possano i tuoi giorni essere pieni di avventure, le tue notti di buona compagnia e romanticismo, e che tu non smetta mai di inseguire le meraviglie dell’illuminazione e della conoscenza. Cin cin! (Bradley Lilly)

Possa tu bere così tanto da perdere la paura, ma non così tanto da perdere la testa. Possa tu mangiare così tanto da acquisire forza, ma non così tanto da perdere la tua forma. (Shon Mehta)

Che tu possa vivere per sempre, e che io non muoia mai. (Elaine Viets)

Che il tuo cuore sia leggero e felice, che il tuo sorriso sia grande e ampio, che le tue tasche abbiano sempre una o due monete dentro. (Proverbio irlandese)

Champagne per i nostri veri e amici e vero dolore per i nostri falsi amici. (Mardy Grothe)

Dio ci dà i genitori, ma grazie a Dio possiamo scegliere i nostri amici. (Addison Mizner)

Amico mio, ti auguro salute, ti auguro anche ricchezza, ti auguro il meglio che la vita possa darti e che i tuoi sogni diventino sempre realtà. Possa la fortuna essere gentile con te, e la felicità esserti fedele. E l’amore sia dolce con te, e la vita sia lunga e buona. E in questo brindisi ti diamo tutto l’amore che abbiamo da offrirti. (Willie Jolley)

Possa la nostra casa essere sempre troppo piccola per contenere tutti i nostri amici. (Myrtle Reed)

Frasi brindisi per tutte le occasioni

Infine, ecco alcune frasi sul brindisi che vanno bene in tutte le occasioni: per un matrimonio, un compleanno, una laurea… ogni festa è buona per sollevare in alto i calici e bere un buon sorso di vino in compagnia. Con questi bellissimi aforismi sorprenderai i tuoi amici.