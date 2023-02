Frasi d’amore da dedicare alla persona del cuore

Fonte: iStock Frasi d’amore. Le migliori citazioni e gli aforismi

C’è chi ritiene che senza amore non si possa vivere. Lo stesso Dante Alighieri, nella sua “Divina Commedia”, descrisse l’amore come quella forza capace di far muovere l’universo (l’amor che move il sol e le altre stelle). Di certo, questa parola indica un legame d’affetto che ci fa quasi tenere più all’altro che a se stessi. L’opinione comune associa il cuore all’amore perché batte più forte in presenza dell’essere amato. Si può provare questo sentimento non solo per un’altra persona, ma anche per un luogo, per il proprio animale, per un momento particolarmente significativo. Si tratta di un’emozione che ci fa sentire pieni, che ci dà uno scopo nella vita e ci dona felicità. Al contrario, quando una relazione intensa finisce, la separazione viene paragonata a un lutto proprio perché senza amore ci sentiamo svuotati, dimezzati, come se avessimo perso una parte di noi stessi. Sin dai tempi più lontani, gli uomini hanno prestato particolare attenzione a questo sentimento. Gli antichi greci, per esempio, hanno individuato quattro forme primarie di amore: quello parentale-familiare (storge), l’amicizia (philia), il desiderio erotico ma anche romantico (eros), infine l’amore più prettamente spirituale. Per chi è alla ricerca delle parole più significative e profonde attraverso le quali arrivare a toccare il cuore di qualcuno che si ama, con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi d’amore, dalle più commoventi a quelle tratte dalle canzoni fino a quelle specifiche per una lei o per un lui.

Frasi e aforismi d’amore

Cosa sarebbe la vita senza amore? Questo è il sentimento più delicato e allo stesso tempo potente che riesce a muovere ogni cosa. Che si tratti di affetto per un amico, per il partner o per il proprio lavoro, essere innamorati dona un senso di appagamento e felicità. Qualche frase e aforisma d’amore.

Ci vuole un minuto per notare una persona speciale, un’ora per apprezzarla, un giorno per volerle bene, tutta una vita per dimenticarla (Charlie Chaplin)

Ma l’amore è cieco e gli amanti non possono vedere le piacevoli follie che essi commettono (William Shakespeare)

Coloro che vivono d’amore vivono d’eterno (Emile Verhaeren)

Solo chi ama senza speranza conosce il vero amore (Pablo Neruda)

Nessuno, neanche un poeta, ha mai misurato la capacità di un cuore (Zelda Fitzgerald)

Le note dell’amore fanno l’amore più grande (John Keats)

Chi ama non conosce morte, perché l’amore fa rinascere la vita nella divinità (Emily Dickinson)

Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere, per cibarsi dei sogni (Alda Merini)

Quando l’amore non è follia, non è amore (Pedro Calderon De La Barca)

L’amore vero è quello che non perdona nulla (Molière)

Non c’è felicità nell’essere amati. Amare gli altri, ecco la vera felicità (Herman Hesse)

Il vero amore ha inizio quando nessuna cosa è richiesta in cambio. (Antoine De Saint-Exupery)

Tutte le cose che si fanno per amore vanno sempre aldila’ del bene e del male. (Friedrich Nietzsche)

L’amore è qualsiasi movimento della nostra anima in cui l’anima sente se stessa e riesce a percepire la sua vita. (Hermann Hesse)

Il vero amore non aspetta di essere invitato, si offre per primo. (Fray Luis de León)

L’amore vero è infinito ed eterno, e non vi è altro modo di estinguerlo che nell’eternità. (Aldous Huxley)

L’amore è il più grande refrigerio nella vita. (Pablo Picasso)

Frasi d’amore per lei

A ogni donna fa piacere ricevere delle parole in cui l’altro esprime quanto sia importante la sua presenza nella propria vita. Far sapere alla propria compagna quanto manca se è lontana o come ha riempito un vuoto nel proprio cuore è uno dei regali più belli che si possa fare a chi si ama. Una serie di frasi d’amore per lei.

Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l’avrai mai. (Gabriel Garcia Marquez)

L’amore non guarda con gli occhi ma con l’anima. (William Shakespeare)

Gli altri uomini vedono in te una bellezza che dileguerà più veloce dei loro anni. Ma io vedo in te una bellezza che non svanirà, e nell’autunno dei tuoi giorni quella bellezza non avrà timore di guardarsi nello specchio, e non ne riceverà offesa. Solo io amo in te ciò che non si vede. (Khalin Gibran)

Non capirà mai nessuno quanto amore ci mettevo anche solo per guardarti negli occhi (Erri de Luca)

Amami, perché senza di te niente posso, niente sono (Paul Verlaine)

Domenica saremo insieme, cinque, sei ore, troppo poche per parlare, abbastanza per tacere, per tenerci per mano, per guardarci negli occhi (Franz Kafka)

Eravamo insieme, tutto il resto del tempo l’ho scordato (Walt Whitman)

Il più prezioso possesso che possa mai arrivare a un uomo è il cuore di una donna. (Josiah G. Holland)

Preferirei passare una vita con te, piuttosto che affrontare tutte le età di questo mondo da solo. (J.R.R. Tolkien)

Giuro che non potrei amarti più di quanto ti ami in questo momento, eppure so che lo farò domani. (Leo Christopher)

Se vivi fino a cento, voglio vivere fino a cento meno un giorno, quindi non dovrò mai vivere senza di te. (A. A. Milne)

Ho visto che eri perfetta e quindi ti ho amato. Poi ho visto che non eri perfetta e ti ho amato ancora di più. (Angelita Lim)

Se so cos’è l’amore, è grazie a te. (Herman Hesse)

Non ami qualcuno per il suo aspetto, o per i suoi vestiti, o per la sua macchina elegante, ma perché canta una canzone che solo tu puoi sentire. (Oscar Wilde)

Ti amo, non solo per quello che sei, ma per quello che sono quando sono con te. (Roy Croft)

Frasi d’amore per lui

Anche se gli uomini si mostrano meno romantici e apparentemente poco interessati a dichiarazioni sdolcinate, apprezzano comunque sapere quanto sono diventati importanti per la propria compagna. Da Frida Kahlo ad Alda Merini, una selezione di citazioni e frasi d’amore per lui.

Amore mio, ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento (Alda Merini)

Amor che nullo amato amor perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che, come vedi, ancor non m’abbandona (Dante)

Per ottenere il pieno valore della gioia devi avere qualcuno con cui condividerla. (Mark Twain)

Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. (Frida Kahlo)

Mi piace guardarti quando nessuno ti vede, mi piace la persona che sei solo con me. (Virginia Woolf)

Chi ti ama c’è sempre, c’è prima di conoscerti, c’è prima di te. (Margaret Mazzantini)

L’amore sopporterà tutto; l’amore andrà oltre la morte; l’amore non teme niente. (Maria Faustina Kowalska)

La coppia felice che si riconosce nell’amore sfida l’universo e il tempo; è sufficiente a sé stessa, realizza l’assoluto. (Simone De Beauvoir)

Ti amo col respiro, i sorrisi e le lacrime di tutta la mia vita. (Elizabeth Barrett Browning)

Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa. (Emily Brontë)

Sono come una stella cadente che ha finalmente trovato il suo posto vicino ad un’altra in una amabile costellazione, dove brilleranno nei cieli per sempre. (Amy Tan)

Il sole abbraccia la terra e i raggi di luna baciano il mare. Ma cosa valgono tutti questi baci, se tu non baci me? (Mary Shelley)

Da quando mi sono innamorata di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza… L’amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia ed io, come la terra, ti ricevo e accolgo. (Frida Kahlo)

Non erano le mie labbra che hai baciato. Ma la mia anima. (Judy Garland)

Se la luna sorridesse, somiglierebbe a te. Tu fai lo stesso effetto di qualcosa di bello, ma annientante. (Sylvia Plath)

Frasi d’amore tratte da canzoni

Le canzoni d’amore sono numerosissime. Nella musica, questo sentimento è spesso il tema principale decantato dai cantautori. Con metafore che arrivano dritte al cuore, alcuni artisti hanno composto brani emozionanti e di estrema bellezza. Alcune frasi d’amore tratte dalle canzoni più note.

Ti scriverei una canzone d’amore per farmi ricordare. Una canzone d’amore per farti addormentare.Che faccia uscire il calore, che non ti so spiegare. Una canzone d’amore solo per te. (Da Una canzone d’amore degli 883)

Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te che da sempre sei per me l’essenziale. (Da L’essenziale di Marco Mengoni)

Il vero amore può nascondersi, confondersi, ma non può perdersi mai. (Da Sempre e per sempre di Francesco De Gregori)

Ti salverò da ogni malinconia. Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì, che avrò cura di te. (Da La cura di Franco Battiato)

Vorrei essere il raggio di sole che ogni giorno ti viene a svegliare per farti respirare e farti vivere di me. Vorrei essere la prima stella che ogni sera vedi brillare perchè ti ricordi che ti guardo e che sono sempre con te. Vorrei essere lo specchio che ti parla e che ad ogni tua domanda ti risponda che al mondo tu sei sempre la più bella. (Da Favola dei Modà)

Solo per te, convinco le stelle. A disegnare nel cielo infinito qualcosa che somiglia a te. Solo per te. Io cambierò pelle. Per non sentir le stagioni passare senza di te. (Da Solo per te dei Negramaro)

Nasce il sentimento. Nasce in mezzo al pianto. E s’innalza altissimo e va. E vola sulle accuse della gente. A tutti i suoi retaggi indifferente. Sorretto da un anelito d’amore. Di vero amore. (Da Il mio canto libero di Lucio Battisti)

Io ci sarò negli occhi di chi ti sorriderà, nel vento tra i capelli ci sarò, nella tua ombra lunghissima e tenera tre passi dietro te. (Da Io ci sarò di Gino Paoli)

Turbini e tempeste, io cavalcherò. Volerò tra il fulmini, per averti. Meravigliosa creatura, sei sola al mondo. Meravigliosa paura, di averti accanto. Occhi di sole. Mi bruciano in mezzo al cuore. Amo la vita meravigliosa. (Da Meravigliosa creatura di Gianna Nannini)

E quando arriva la notte e resto sola con me. La testa parte e va in giro. In cerca dei suoi perchè. Né vincitori né vinti. Si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci. L’amore continuerà. (Da La notte di Arisa)

Frasi d’amore che fanno piangere

L’amore è emozione e desiderio e alcuni autori sono riusciti a dire a parole ciò che provavano in una maniera così perfetta da far arrivare ai lettori tutto ciò che sentivano fino a farli commuovere. Ecco qualche frase e aforisma d’amore che fa piangere.

Ti ho amato prima di saperlo e forse è solo così che si ama. (P. C. Freitas)

E come ogni giorno, ti amo di più oggi più di ieri e meno di domani. (Rosemonde Gerard)

Ti amo e ti amerò fino alla morte, e se c’è una vita dopo che, ti amerò allora. (Cassandra Claire)

Se dovessi scegliere tra respirare e amarti, io userei il mio ultimo respiro per dirti ti amo. (DeAnna Anderson)

Ti amo terribilmente, se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, ogni deserto ne sarebbe pieno. (Khalil Gibran)

Anche se ho detto “Ti amo” a molti e ho avuto appuntamenti e baciato gli altri, in fondo ho amato solo te… (Frida Kahlo)

T’amo senza sapere come, né quando, né da dove, t’amo direttamente senza problemi né orgoglio: così ti amo perché non so amare altrimenti (Pablo Neruda)

Ti amo: non so scrivere altro, non trovo che questa unica frase da scriverla, sei tu che mi hai insegnato a pronunciarla come si deve, con enorme lentezza, staccando ogni parola, con una lentezza di secoli. (Christian Bobin)

Amo come l’amore ama. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Cosa vuoi che ti dica oltre a dirti che ti amo, se ciò che ti voglio dire è che ti amo? (Fernando Pessoa)

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. (Eugenio Montale)

Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia, sarai sempre nel mio cuore. (Mahatma Gandhi)

Frasi d’amore emozionanti e originali

Per chi, invece, vuole essere meno sentimentale ma comunque sta cercando un modo per dichiarare il proprio sentimento alla persona amata, di seguito alcune citazioni e frasi d’amore emozionanti e originali dalle quali prendere spunto.