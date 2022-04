Frasi d’amore per lui, per fargli sapere che è speciale

Spesso, anche agli uomini piace ricevere parole di stima e affetto dalla propria compagna. Ricordare alla persona amata quanto sia importante averla nella nostra vita, è sempre un regalo particolarmente gradito. Se alle donne è stata dedicata un’ampia parte della letteratura e della poesia, già dai tempi dell’antica Grecia, l’arte non ha tralasciato neanche di elogiare la componente maschile del mondo con versi romantici e dolci. Se vuoi dedicare qualche parola efficace all’uomo della tua vita per fargli sapere quanto l’apprezzi e come rappresenti un appoggio sul quale puoi sempre contare, con DiLei, trovi una selezione di frasi d’amore per lui, con gli aforismi e le citazioni più belle da usare in ogni occasione.

Aforismi e frasi d’amore per lui

È sempre il momento giusto per dimostrare al proprio compagno tutto l’amore che proviamo per lui. Non solo i gesti, ma anche le parole possono essere un eccellente veicolo per comunicare al proprio compagno i propri sentimenti. La produzione letteraria d’amore ha una vasta scelta di frasi e aforismi d’amore per lui, dai quali puoi prendere spunto per una dedica speciale.

Chi ti ama c’è sempre, c’è prima di conoscerti, c’è prima di te. (Margaret Mazzantini)

L’amore sopporterà tutto; l’amore andrà oltre la morte; l’amore non teme niente. (Maria Faustina Kowalska)

La coppia felice che si riconosce nell’amore sfida l’universo e il tempo; è sufficiente a sé stessa, realizza l’assoluto. (Simone De Beauvoir)

Avere qualcuno a cui poter dire “A domani” tutte le notti non è una cosa da poco. È mettersi a letto e sapere che anche se ci si sente soli, non si è mai soli. (Marilyn Monroe)

Ti amo col respiro, i sorrisi e le lacrime di tutta la mia vita. (Elizabeth Barrett Browning)

Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa. (Emily Brontë)

Amare non significa trovare la perfezione, ma perdonare terribili difetti. (Rosamunde Pilcher)

Non erano le mie labbra che hai baciato. Ma la mia anima. (Judy Garland)

Forse sono le nostre imperfezioni che ci rendono così perfetti l’uno per l’altra. (Jane Austen)

Se la luna sorridesse, somiglierebbe a te. Tu fai lo stesso effetto di qualcosa di bello, ma annientante. (Sylvia Plath)

Se la luna sorridesse, somiglierebbe a te. Tu fai lo stesso effetto di qualcosa di bello, ma annientante. (Sylvia Plath) “Disarmato” era l’unica parola che poteva descrivere il mio cuore mentre era accanto al suo. (Sylvia Plath)

Ti amo non solo per quello che sei, ma per quello che sono io quando sto con te. (Elizabeth Barrett Browning)

Chi l’avrebbe mai detto che baciando gli occhi di un uomo si possa vedere così lontano. (Alessandro Baricco)

Frasi d’amore per lui da far piangere

Da Frida Khalo ad Alda Merini, passando anche per William Shakespeare, agli uomini e all’amore sono state dedicate frasi talmente delicate, innamorate e dolci, da far scendere le lacrime e sciogliere anche l’animo più duro. Se vuoi far commuovere il tuo compagno con delle parole che puntano dritte al suo cuore, di seguito una serie di toccanti aforismi e citazioni per far piangere il tuo lui.

Sono come una stella cadente che ha finalmente trovato il suo posto vicino ad un’altra in una amabile costellazione, dove brilleranno nei cieli per sempre. (Amy Tan)

Da quando mi sono innamorata di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza… L’amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia ed io, come la terra, ti ricevo e accolgo. (Frida Kahlo)

Non posso tenerti legato, anche se tu sei mio. Perciò tienimi legata tu, così che la terra e il cielo capiscano che io sono tua. (Christina Rossetti)

Amarti è stato come conficcare una stella nel vetro di una finestra. (Alda Merini)

Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto, e se così fosse… mille volte vorrei nascere per mille volte ancor morire. (William Shakespeare)

Amo come l’amore ama. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Cosa vuoi che ti dica oltre a dirti che ti amo, se ciò che ti voglio dire è che ti amo? (Fernando Pessoa)

Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai. Ti volterai senza vedermi ma io sarò lì. (Pablo Neruda)

Se tu vivessi fino a cent’anni, vorrei vivere fino a cento meno uno così non dovrei mai vivere senza di te. (A. A. Milne)

Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo. (Charles Dickens)

Ti amo per tutto ciò che sei, tutto ciò che sei stato, tutto ciò che devi ancora essere. (Ernest Hemingway)

Non voglio mancarti quando sei solo, ma quando hai tutto e, nonostante tutto senti che ti manco ancora. (Huga Flame)

Hai un posto nel mio cuore che nessun altro potrebbe avere. (Francis Scott Fitzgerald)

Frasi d’amore per lui originali

Scrittori, ma anche attori e registi, hanno trovato anche metodi originali, alle volte meno romantici e ironici, per comunicare il proprio amore alla persona più importante per loro. Se stai cercando un’espressione insolita e diversa dalle formule più classiche, ecco qualche suggerimento sugli aforismi e le citazioni più originali da dedicare al tuo lui.

Il sole abbraccia la terra e i raggi di luna baciano il mare. Ma cosa valgono tutti questi baci, se tu non baci me? (Mary Shelley)

La mia notte è diventata un’alba soleggiata grazie a te. (Ibn Abbad)

Lui era la mia crema, e io ero il suo caffè. E quando ci mettevi insieme, era davvero qualcosa. (Josephine Baker)

L’amore è la risposta, ma mentre aspettate la risposta, il sesso può suggerire delle ottime domande. (Woody Allen)

Come fai a dire che ami una persona, quando al mondo ci sono migliaia di persone che potresti amare di più, se solo le incontrassi? Il fatto è che non le incontri. (Charles Bukowski)

Tu che entri nel mio cuore, non far caso al disordine. (Jean Rochefort)

Forse per il mondo sei solo una persona, ma per una persona sei tutto il mondo. (Dr. Seuss)

E t’amo, t’amo, ed è continuo schianto! (Giuseppe Ungaretti)

Come ti vidi mi innamorai. E tu sorridi perché lo sai. (Arrigo Boito)

Dammi mille baci, poi cento, poi ancora mille, poi di nuovo cento, poi senza smettere altri mille, poi cento. (Gaio Valerio Catullo)

Se non ci metti troppo, ti aspetterò tutta la vita. (Oscar Wilde)

Frasi d’amore per lui famose

Ci sono frasi che, invece sono diventate talmente note da essere entrate di diritto tra le più celebri dichiarazioni d’amore della storia. Emozionanti ed estremamente chiare, sono mezzi perfetti per far sapere al tuo compagno quanto tu sia grata di averlo nella tua vita e quanto lui sia speciale per te. Ecco le citazioni e gli aforismi d’amore per lui più famosi.