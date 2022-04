Frasi per dire “ti amo” ed emozionare

Dire “ti amo” è la cosa più bella e profonda di tutte, perché in quelle due semplici parole è racchiuso un mondo di sentimenti ed emozioni. A volte però si può sentire il bisogno di stupire e di farlo con frasi per dire “ti amo” che sappiano toccare le corde del cuore: avviene soprattutto durante i momenti speciali e preziosi, durante i quali le parole assumono un significanto più profondo e i cuori si parlano.

Raccontare tutto questo significa fare i conti con le proprie emozioni più intense, per questo DiLei ha scelto alcune citazioni e aforismi tra i più belli, frasi di pensatori, scrittori, poeti e artisti famosi che hanno saputo raccontare la profondità del “ti amo” anche con altre parole. E che racchiudono tutto ciò che si prova.

Frasi per dire “ti amo”

Quante volte è capitato di dire “ti amo”? Magari non moltissime, però è normale che a volte però si sia provato il desiderio di cambiare e cercare frasi per trasmetterlo in maniera più completa, affinché il messaggio riesca ad arrivare al destinatario in maniera diversa. Perché ci sono quesi giorni speciali, quei momenti unici, in cui mostrare all’altro il proprio sentimento è anch’esso un gesto d’amore. Quindi ecco alcuni degli aforismi e delle citazioni più belli per dire “ti amo” e fare in modo che sia indimenticabile.

È curioso come ti ami sempre, anche quando non ti amo. (Marguerite Duras)

Amor, ch’a nullo amato amar perdona, Mi prese del costui piacer sì forte, Che, come vedi, ancor non m’abbandona. (Dante Alighieri)

Ti amo. Di questa parola so tutto il peso – l’orrore e la meraviglia – eppure te la dico, quasi con tranquillità. L’ho usata così poco nella mia vita, e così male, che è come nuova per me. (Cesare Pavese)

Forse Dio vuole che tu conosca molte persone sbagliate prima di conoscere la persona giusta, in modo che, quando finalmente la conoscerai, tu sappia esserne grato (Gabriel Garcìa Marquez)

E da allora sono perché tu sei, e da allora sei, sono e siamo, e per amore sarò, sarai, saremo.” (Pablo Neruda)

Gli altri uomini vedono in te una bellezza che dileguerà più veloce dei loro anni. Ma io vedo in te una bellezza che non svanirà, e nell’autunno dei tuoi giorni quella bellezza non avrà timore di guardarsi nello specchio, e non ne riceverà offesa. Solo io amo in te ciò che non si vede.” (Khalil Gibran)

Ti amo, frasi per lui

Come stupirlo e farlo sentire importante? Dedicandogli pensieri dolcissimi, frasi per dire “ti amo” che piacciano anche a lui e che lo rendano un momento profondamente romantico. Si possono anche scegliere aforismi o citazioni da far incidere su un dono speciale che gli ricordi sempre il sentimento profondo che si prova per lui.

Ecco qualche frase bellissima e profonda per dire “ti amo” al proprio lui.

Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore. (William Shakespeare)

“Ti amo” è una frase cortissima che però non finisce mai di parlare. (Fabrizio Caramagna)

Se tu non mi ami, io ti amo abbastanza per tutti e due. (Ernest Hemingway)

E t’amo, t’amo, ed è continuo schianto!… (Giuseppe Ungaretti)

L’amore immaturo dice: ti amo perché ho bisogno di te. L’amore maturo dice: ho bisogno di te perché ti amo. (Erich Fromm)

Io ti amo, coniugato in tutti i tempi e in tutti i modi. (Daniel Pennac)

Venivano dai più lontani estremi della vita, questo è stupefacente, da pensare che mai si sarebbero sfiorati, se non attraversando da capi a piedi l’universo, e invece neanche si erano dovuti cercare, questo è incredibile, e tutto il difficile era stato solo riconoscersi, una cosa di un attimo, il primo sguardo e già lo sapevano, questo è meraviglioso. Questo continuerebbero a raccontare, per sempre, nelle terre di Carewall, perché nessuno possa dimenticare che non si è mai lontani abbastanza per trovarsi, lo erano quei due, lontano più di chiunque altro. (Alessandro Baricco)

Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. (Frida Kahlo)

Ti amo, frasi per lei

Romantiche, toccanti, capaci di racchiudere il sentimento che si prova senza essere banali: le frasi per dire “ti amo” a lei possono essere brevi o lunghe, questo non importa, ma è fondamentale che riescano a sintetizzare il sentimento e a trasmetterlo. Non è sempre facile e – a volte – un semplice “ti amo” non bosta per quanto sia un pensiero profondo e intenso. Ecco le frasi migliore per trasmettere il proprio sentimento a lei.

Tu sei tutto ciò che prima non sono mai riuscito a dire, mai riuscito a vedere, fare, capire. (Fabio Volo)

Quando lei aprì gli occhi lui sentì la propria voce dire piano: “Io ti amerò per sempre”. (Alessandro Baricco)

A me basterebbe essere sicuro che tu e io esistiamo in questo momento.(Gabriel García Márquez)

Non capirà mai nessuno quanto amore ci mettevo anche solo per guardarti negli occhi. (Erri De Luca)

Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo. (Charles Dickens)

Quei giorni perduti a rincorrere il vento, a chiederci un bacio e a volerne altri cento. (Fabrizio De André)

Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa. (Emily Brontë)

Dire ti amo in modo speciale

Volete stupire la persona amata con una dichiarazione in piena regola, ma dicendo “ti amo” in modo speciale? Ecco che in aiuto arrivano le frasi più belle scritte da cantanti, poeti e artisti, che in piccole citazioni o aforismi hanno saputo racchiudere la potenza dell’amore e la vastità di un sentimento altrimenti difficile da raccontare. Ecco una selezione delle frasi più belle per dire “ti amo” in modo speciale.