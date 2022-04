Aforismi e frasi d’amore brevi da far incidere

Ci sono parole talmente importanti che si vorrebbe farle durare in eterno, per questo si sceglie di farle incidere. Succede quando si ama e si sceglie di raccontarlo attraverso aforismi e frasi d’amore brevi, che possano occupare poco spazio, ma la cui importanza e profondità non abbia fine. Si possono far imprimere sulle fedi che ci si scambia nel giorno delle nozze o su altri gioielli preziosi, orologi o delle targhe. Il loro scopo è raccontare e suggellare un sentimento unico e raro.

Per esprimere l’amore vero, infatti, non servono tante parole, ma quelle giuste. Ecco perché un messaggio può durare per sempre, ma farlo incidere diventa ancora più bello: affinché la persona amata possa avere sempre vicino a sé quel sentimento così potente.

Poche ma buone, quindi, e che sappiano arrivare al cuore. Ecco una selezione di aforismi e frasi d’amore brevi, selezionati da DiLei, che si possono far incidere.

Frasi corte da incidere

Frasi corte, ma colme di tutto quel sentimento talmente importante da restare per sempre, da incidere su un oggetto carico d’amore. In base a quello che sarà il gioiello su cui verrà effettuata l’incisione, si possono scegliere pensieri più brevi o più lunghi. Tra le frasi più corte da incidere ve ne sono moltissime che sono nate dalla penna di scrittori, poeti e pensatori che ci hanno lasciato in eredità alcuni aforismi bellissimi e capaci di toccare il cuore.

Ecco una selezione di frasi ricche di sentimento, brevi e indimenticabili.

In un bacio, saprai tutto quello che è stato taciuto. (Pablo Neruda)

Ovunque tu sia, è la mia casa, la mia unica casa. (Charlotte Brontë)

Baciami e vedrai quanto sono importante. (Sylvia Plath)

Partiamo, in un bacio, per un mondo sconosciuto. (Alfred de Musset)

Fu un amore a prima vista, a ultima vista, a eterna vista. (Vladimir Nabokov)

Il primo bacio non è baciato dalle labbra, ma dagli occhi. (Thomas Bernhardt)

Non conosco altra ragione di amarti che amarti. (Fernando Pessoa)

E t’amo, t’amo, ed è continuo schianto! (Giuseppe Ungaretti)

Il mio cuore è e sarà sempre tuo. (Jane Austen)

Ogni bacio è un terremoto. (Lord Byron)

Per sempre e un giorno. (William Shakespeare)

Se so cos’è l’amore, è grazie a te. (Hermann Hesse)

Stare con te o non stare con te è la misura del mio tempo. (Jorge Luis Borges)

Perduto è tutto il tempo, che in amar non si spende. (Torquato Tasso)

Sei insieme la quiete e la confusione del mio cuore. (Frank Kafka)

Non c’è amore sprecato. (Miguel De Cervantes)

Fu il tuo bacio, amore, a rendermi immortale. (Margaret Fuller)

Come ti vidi mi innamorai. E tu sorridi perché lo sai. (Arrigo Boito)

Non si vive se non il tempo che si ama. (Claude-Adrien Helvétius)

Nulla è difficile per chi ama. (Marco Tullio Cicerone)

Rendimi immortale con un bacio. (Christopher Marlowe)

Da quando ti amo la mia solitudine inizia a due passi da te. (Jean Giraudoux)

Frasi d’amore brevi ma significative

Non servono molte parole per dichiarare un sentimento, anzi la verità è che spesso ne servono solamente due: “Ti amo”. Essere essenziali non significa amare di meno, o avere meno fantasia, ma che ci sono emozioni che riescono a valicare il confine delle parole e a diventare tutto. Quindi perché non scegliere frasi d’amore brevi ma significative che sappiano esprimere totalmente l’importanza del sentimento che si prova?

Ci sono piccoli pensieri, di una sola riga, ma ugualmente potentissimi, capaci in poche parole di raccontare quanto si ama. Ecco alcuni brevi aforismi, scritti da personaggi famosi, che sono riusciti a sintetizzare la vastità di un’emozione unica e potente.

La amavo come si ama per la prima volta, con idolatria, con passione. (Voltaire)

La amo e questo è l’inizio e la fine di tutto. (Francis Scott Fitzgerald)

Ti amo più della mia stessa pelle. (Frida Kahlo)

La misura dell’amore è amare senza misura. (Agostino d’Ippona)

Eravamo insieme, tutto il resto del tempo l’ho scordato. (Walt Whitman)

Se non ci metti troppo, ti aspetterò tutta la vita. (Oscar Wilde)

L’amore ha l’amore come solo argomento” (Fabrizio De André)

Tutto si riduce all’ultima persona a cui pensi la notte, è lì che si trova il cuore. (Charles Bukowski)

Sento vibrare la tua voce in tutti i suoni del mondo. (Paul Éluard)

Ti meriti un amore che ti voglia spettinata. (Frida Kahlo)

Non assomigli più a nessuna da quando ti amo. (Pablo Neruda)

Frasi d’amore per lui

Tutti hanno un animo romantico, magari celato per bene, ma questo non significa che non ci sia. Se si vuole stupire con un pensiero che parli d’amore, allora si può scegliere di far incidere frasi d’amore per il proprio lui (o la propria lei). Esistono molti aforismi che parlano della persona più importante, di innamoramento e passione. Brevi frasi in cui i loro autori sono stati in grado di racchiudere la vastità e l’importanza del sentimento. E che al tempo stesso sono abbastanza brevi da poter essere impresse su un oggetto.