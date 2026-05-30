Elena D’Amario e Marracash insieme: gli indizi e cosa c’è di vero

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Elena D'Amario e Marracash

Cosa sta succedendo fra Elena D’Amario e Marracash? Secondo le ultime indiscrezioni la ballerina e il cantante avrebbero iniziato a frequentarsi e fra i due sarebbe nato un sentimento, tenuto segreto sino ad ora.

Elena D’Amario e Marracash innamorati?

Gli indizi su una storia d’amore segreta fra Elena D’Amario e Marracash continuano ad accumularsi. Tanti sono convinti che il rapper e la giudice di Amici stiano vivendo un amore tenuto lontano dai riflettori per preservare la privacy. Qualche mese fa entrambi erano partiti per una vacanza alle Maldive, soggiornando nello stesso resort, come svelato dalle rispettive Stories di Instagram.

Poco dopo erano arrivati Like reciproci e brevi commenti. Sino ad una foto pubblicata, pochi giorni fa, da Elena D’Amario nelle Stories di Instagram. La ballerina infatti ha svelato di essere andata al cinema per vedere King Marracash, il nuovo docu-film che racconta la vita di Marracash.

Elena ha postato nelle Stories uno scatto realizzato al cinema, taggando non solo il profilo ufficiale di Marracash, ma anche il suo profilo privato che condivide solo con gli affetti più cari. Un segno che fra i due esiste, come ipotizzato dai fan, una conoscenza approfondita e un legame che va oltre le telecamere.

L’amore (finito) di Marracash per Elodie

Nel suo docu-film King Marracash, il rapper racconta la sua vita, svelando anche un lato più privato e nascosto. Fra i momenti chiave del racconto ci sono senza dubbio quelli legati alla storia d’amore con Elodie. Una relazione importante, durata dal 2019 al 2021, con un colpo di fulmine arrivato durante le registrazioni per il videoclip di Margarita, singolo realizzato insieme.

“Per me è stato un momento molto rilassato e felice – spiega lui nel docu-film -. Era nata sul set di Margarita. Io ho cominciato a fare l’idiota con lei e lì è nato tutto. Quello in cui ci siamo conosciuti è stato un momento di cambiamento per entrambi, la mia carriera sbocciava e la sua nasceva”.

Poi la crisi, scoppiata durante la realizzazione dell’album di Marracash. “Ho cominciato a mettere in dubbio la nostra storia – svela ancora -. E quindi affrontiamo questo dramma, cominciamo a parlare della possibilità di lasciarci. Ci stavamo provando, in realtà, non eravamo decisi a chiudere, stavamo provando a cercare di salvare qualcosa. Poi abbiamo scattato questa copertina, tra l’altro eravamo a casa del compagno di sua mamma, che ci aveva messo a disposizione questa villa dove abbiamo fatto la copertina e poi la storia è finita”.

Oggi Elodie e Marracash sono legati da un sentimento profondo di amicizia. Il rapper ha conosciuto Franceska, nuova compagna della cantante romana, e ha sempre fatto il tifo per il loro amore. Un equilibrio a cui sono arrivati, però, dopo tanto tempo. Come raccontato dallo stesso Marracash: “Lei non mi ha rivolto la parola per quasi quattro anni e mi chiedevo cosa fosse l’amore. Credo che sia importante amarsi e possa anche durare per sempre. Ho meno fiducia nella coppia e nel possesso, che poi distrugge il sentimento. Però vedi, il fatto che poi dopo tanti anni ci siamo riuniti vuol dire che era una cosa vera, un amore vero”.