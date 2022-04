Frasi sull’amore vero, per stupire in tutte le circostanze

Quando si ama questo sentimento è dirompente, tanto che si vorrebbe riuscire a trasmettere all’altra persona la potenza di ciò che si prova. Lo si può fare con i gesti, attenzioni speciali che dedicate solo a lui, oppure con le parole.

A volte, però, può capitare di non trovare quelle più giuste: frasi sull’amore vero, citazioni e aforismi che sappiano stupire, sintetizzare il sentimento nel modo migliore e toccare il cuore in ogni occasione.

Perché non è detto che serva un evento particolare per dire ti amo o un momento speciale per trasmettere ciò che si sente: ogni giorno è quello giusto se ciò che si prova è forte e sincero.

Frasi sull’amore vero, che trovi su DiLei, e che si possono utilizzare ogni giorno, per ricordare all’altra persona quanto sia speciale e quanto sia importante, vero e solido ciò che si prova per lei.

Frasi sull’amore vero

Le farfalle nello stomaco, il cuore che batte all’impazzata, il pensiero dell’altra persona che fa sorridere e sospirare: sono questi alcuni segnali dell’amore, quello vero. Ma non sempre è facile raccontarlo, dirlo all’altra persona, a volte – infatti – un ti amo non basta a esprimere il sentimento che si prova. Ecco che allora vengono in aiuto i grandi pensatori: artisti, poeti, cantanti, che hanno saputo racchiudere in poche frasi, nei termini giusti, quel profondo senso si calore, tenerezza e cura.

Il vero amore non si riconosce per ciò che chiede, ma per ciò che offre. (Jacinto Benavente)

Non so cosa significhi amare le persone a metà, non è nella mia natura. I miei affetti sono sempre eccessivi. (Jane Austen)

Il vero amore non è né fisico né romantico. Il vero amore è l’accettazione di tutto ciò che è, è stato, sarà e non sarà. (Khalil Gibran)

L’amore vero si dispera o va in estasi per un guanto perduto o per un fazzoletto trovato, e ha bisogno dell’eternità per la sua devozione e le sue speranze. Si compone insieme dell’infinitamente grande e dell’infinitamente piccolo. (Victor Hugo)

È in questo che consiste il vero amore: lasciare che una persona sia ciò che davvero è. La maggior parte delle persone ti ama per quello che pretendono tu sia. (Jim Morrison)

Non voglio un amore a metà, lacerato, spaccato in due. Ho lottato e sofferto così tanto che mi merito qualcosa di complesso, intenso, indistruttibile. (Frida Kahlo)

Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore.(William Shakespeare)

Ma l’amore, l’amore vero, l’amore intero, vuole una cosa e l’altra; vuole la fusione perfetta della sensualità e della tenerezza: anche per questo è raro. (Umberto Saba)

Ci terremo semplicemente per mano e andremo con passo leggero, dicendo cose insensate, stupide e care. (Dino Buzzati)

Così fu quell’amore dal mancato finale, così splendido e vero da potervi ingannare. (Fabrizio De André)

Frasi sull’amore puro

L’amore puro è la forma più vera e sincera di questo sentimento: non chiede, ma dà. Quando si prova un’emozione così le parole a volte non servono, basta guardarsi negli occhi per comprendere la vastità dell’affetto. L’amore puro è anche quello che si esprime con i gesti. Con quelle piccole attenzioni quotidiane che non devono mai essere date per scontate, ma anche con quei momenti speciali, talmente unici da restare tra i ricordi più belli. Ma se, invece, si desidera raccontarlo a parole, ecco le frasi sull’amore puro più profonde ed emozionanti da dedicare all’altra persona.

Con il tempo, però, ho capito l’amore non è qualche parolina mormorata a fior di labbra prima di addormentarsi. L’amore si nutre con gesti concreti, di dimostrazioni, di devozione nelle cose che facciamo giorno per giorno. (Nicholas Spark)

Il mio slancio è infinito come il mare, e non meno profondo è il mio amore; più te ne dono più ne posseggo, perché entrambi sono infiniti. (William Shakespeare)

Sei nell’anima e lì ti lascio per sempre. Sei in ogni parte di me. Ti sento scendere fra respiro e battito. (Gianna Nannini)

E ho guardato dentro a un’emozione e ci ho visto dentro tanto Amore che ho capito perché non si comanda al cuore. (Vasco Rossi)

Amare per essere amati è umano, ma amare per amare è quasi angelico. (Alphonse de Lamartine)

Il vero amore è eterno, infinito, ed è sempre lo stesso. È uguale e puro, senza dimostrazioni violente; viene visto coi capelli bianchi ed è sempre giovane nel cuore. (Honoré De Balzac)

Frasi sull’amore vero per lui

Se si desidera esprimere il proprio sentimento a lui, allora ecco una selezione di frasi sull’amore vero da cui attingere per dedicargli un pensiero speciale. Anche in questo caso vengono in aiuto aforismi e citazioni celebri da dire a voce, oppure da scrivere su un biglietto. Se si desidera qualcosa che lasci il segno perché non inserire una di queste frasi in una lettera? Si tratta di un gesto molto romantico che ha il sapore di un altro tempo. Oppure si può scegliere una di queste frasi per mandarle tramite messaggio e ricordargli che si sta pensando a lui.