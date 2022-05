Mi sono innamorata di un uomo che frequento online

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Come si fa a gestire un rapporto con un amico completamente online? È da anni ormai che non ci vediamo ma ci sentiamo sempre, e io mi sento completamente coinvolta. Lui si confida con me e io mi sento completamente presa… Ma devo pensare che mi sono innamorata di un amico e per giunta online? A volte penso pure “per fortuna non ci vediamo”… Aiuto!

Se c’è una cosa per cui non smetterò mai di ringraziare la tecnologia, i social network e il web, è proprio la possibilità che questi ci danno di annullare tutte le distanze geografiche, di coltivare i rapporti e le relazioni, di vederli nascere.

Purtroppo, però, ogni cosa bella ha un rovescio della medaglia che rischia di allontanarci da quello che più assomiglia a una relazione. E questo possiamo vederlo in tutti quei rapporti che nascono online e che nella rete restano, come se fosse una trappola gettata in mare aperto. Perché lo facciamo? I motivi sono tanti ed elencarli non servirà ad avere un quadro più completo della situazione perché la verità è che solo noi sappiamo quello che abbiamo dentro e quali sentimenti ed emozioni ci spingono ad agire ogni giorno.

Quindi, torniamo a te. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo nella tua vita ora che i pensieri, e forse i tuoi sentimenti, sono tutti rivolti a lui.

Il vostro rapporto è ormai solo virtuale, una sorta di scambio epistolare in versione 2.0 che profuma di romanticismo. Mi pare evidente che sei molto presente per lui, come lui lo è per te, nonostante le distanze geografiche. E i grandi amori, quelli folli e iconici, ci insegnano che le parole scritte spesso possono bastare a tenere viva la fiamma del fuoco che arde, o ad accenderla come nel tuo caso.

Ed è tutto così meravigliosamente romantico e magico che mi sembra quasi un peccato dover tornare alla realtà, con i piedi per terra. Ma è doveroso che io lo faccia, perché se c’è una cosa che ho imparato sull’amore è che questo è impegno, dedizione, ma soprattutto presenza.

Con questo non voglio affatto sminuire quello che provi per il tuo amico, non potrei mai. Perché anche se vi frequentate soltanto online, i tuoi sentimenti sono reali e per questo motivo necessitano di essere accolti e compresi.

Se ti senti presa da lui, probabilmente, è perché lo sei. Perché ti sei affezionata alla sua presenza e questa si è trasformata in una dolce e confortevole abitudine alla quale non vuoi rinunciare. E non devi per forza farlo, intendiamoci, quanto più ridefinirla con le forme che sono a te conosciute per imparare a gestire il rapporto e i tuoi sentimenti.

La sua presenza, nella tua vita, occupa uno spazio molto ingombrante. Puoi definire i limi, o non farlo affatto. Puoi dare un nome a tutto questo, oppure no. La scelta è solo tua.

Ma se questa situazione ti confonde e senti il bisogno di definire tutto ciò che sta succedendo, allora è arrivato il momento di interrogare il tuo cuore. Cosa provi davvero per lui? E come ti fa sentire l’eventualità di non averlo più nella tua vita? E poi ti chiedo: vuoi che quella con lui rimanda un’amicizia virtuale o può esserci la possibilità di incontrarvi, vedervi e frequentarvi?

Cerca le risposte dentro di te: cosa vorresti da lui, cosa ti aspetti da voi? A volte quando non conosciamo qualcosa iniziamo a idealizzarla, a fantasticare con tutta una serie di domande che non avranno una risposta. Ma l’idealizzazione sa essere davvero una grande bugiarda. L’amore, invece, non mente mai.