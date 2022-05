Frasi per dire “ascolta il tuo cuore” in ogni occasione

Capita in varie occasioni di essere in bilico tra il seguire la razionalità e ciò che dice la testa oppure lasciarsi andare alle emozioni e ascoltare il proprio cuore. Le sensazioni riempiono l’anima e ci rendono più leggeri. Alle volte possono trarci in inganno facendoci travisare una situazione, ma nella maggior parte dei casi, l’istinto e ciò che viene da dentro non sbagliano e possono portarci a fare le scelte migliori e a vivere momenti felici e ricchi di cose positive. Se si sta cercando una formula particolare e brillante per suggerire a qualcuno o convincere se stessi ad ascoltare le ragioni del proprio cuore, con DiLei, trovate una selezione di frasi con gli aforismi e le citazioni più efficaci da usare in ogni occasione.

Aforismi e frasi per dire “ascolta il tuo cuore”

Spesso, quando si è in bilico sul prendere una decisione e si chiede un consiglio, la replica del confidente è di “agire come ti senti di fare”. Infatti, seguire la vocina interiore che invita a compiere azioni irrazionali piuttosto che dare retta alla propria ragione, non è quasi mai sbagliato. Si tratta della parte inconscia, più sincera e libera di noi stessi. Di seguito alcuni aforismi e citazioni sull’ascoltare il cuore.

Ascolta il tuo cuore. Esso conosce tutte le cose. (Paulo Coelho)

Stai ferma, in silenzio, e ascolta il tuo cuore. Quando poi ti parla, alzati e va’ dove lui ti porta. (Susanna Tamaro)

Dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare. Tutto il resto è secondario. (Steve Jobs)

Se la testa vi dice una cosa e il cuore ve ne dice un’altra, prima di agire dovreste decidere se intendete avere più cervello o più cuore. (Marilyn vos Savant)

Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce. (Blaise Pascal)

Non importa quanto lontano possa andare lo spirito, non andrà mai più lontano del cuore. (Confucio)

Si vede bene solo con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi. (Antoine de Saint-Exupéry)

Ciò che il cuore conosce oggi, la testa comprenderà domani. (Lucio Anneo Seneca)

La vera bellezza, dopotutto, consiste nella purezza del cuore. (Mahatma Gandhi)

C’è un cuore di riserva, anche nei giorni più stanchi e desolati. La riconosci quando sorride e ti dice di andare avanti. (Fabrizio Caramagna)

Frasi sulle emozioni del cuore

Un proverbio arabo dice “lancia il tuo cuore davanti a te, e corri a raggiungerlo”. Si tratta di un chiaro invito a vivere le emozioni e a lasciarsi guidare da queste per godere a pieno dei momenti di felicità e per vivere una vita appagante seguendo i propri sogni. Sulle emozioni del cuore c’è una vasta serie di aforismi e citazioni.

Un cuore è una ricchezza che non si vende e non si compra: si dona. (Gustave Flaubert)

Era uno di quei momenti che non si possono misurare con l’orologio, ma solo con i battiti del cuore. (David Grossman)

Poteva sentire il suo cuore tremare e battere di felicità. Finalmente il cuore non serviva soltanto per sopravvivere in quelle giornate tutte uguali. (Margaret Mazzantini)

Quando il cuore ama, ama a qualsiasi ora del giorno e della notte, il cuore non ti dice mai “oggi non posso”. E quando il cuore ama, tutto il sangue e i pensieri servono solo a dar vita ai suoi battiti. (Fabrizio Caramagna)

Il cuore è la regione dell’inatteso. (Antonio Machado)

Il cuore vola dove la mente non sa neppure camminare. (Colette Haddad)

L’uomo è dove è il suo cuore, non dove è il suo corpo. (Mahatma Gandhi)

Ah, quello che io sono, tutti lo possono sapere… ma il mio cuore lo possiedo io solo. (Goethe)

Solo dal cuore puoi toccare il cielo. (Rumi)

La mente si arricchisce di quel che riceve, il cuore di quel che dà. (Victor Hugo)

Frasi sul cuore tratte da canzoni

La musica ha tra i suoi temi principali l’amore. Numerosi cantautori hanno scritto testi su ciò che prova il cuore, dedicando al pubblico frasi che sono rimaste impresse nella memoria. Da Irene Grandi a Luca Carboni, le citazioni più note delle più belle canzoni su un cuore che batte.

Ho bisogno di vederti di vederti e di toccarti Ho già fretta di infilarmi nel tuo cuore. (Da L’amore che cos’è di Luca Carboni)

E sarò con te ovunque sarai. Senza parole, parlami con il cuore. (Da Con il cuore di Massimo Di Cataldo)

Fuggo da questa città perché non possa guardarmi. Perché non possa fotografare la condizione del mio cuore. Che ora danza lento e immobile tra gli scogli dei ricordi. (Da Amore puro di Alessandra Amoroso)

Ma lasciati andare. Segui il tuo cuore e arrivando alle stelle. Prova a prendere quelle. (Da La tua ragazza sempre di Irene Grandi)

In questa strada. Ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire. (Da Il ragazzo della via Gluck di Adriano Celentano)

Con il cuore che batte più forte, la vita che va e non va, con quello che non si prende, con quello che non si da. (Da Eh…già di Vasco Rossi)

Meravigliosa creatura, sei sola al mondo, meravigliosa paura di averti accanto, occhi di sole bruciano in mezzo al cuore amo la vita, meravigliosa. (da Meravigliosa creatura di Gianna Nannini)

Se hai creduto in me, se hai capito il mio cuore, mi troverai in ogni strada del mondo, in ogni angolo del tempo. (Da Un’ancora nel vento di Eros Ramazzotti)

Ho guardato dentro un’emozione e ci ho visto dentro tanto amore che ho capito perché non si comanda al cuore. (Da Senza Parole di Vasco Rossi)

Che colpa ne ho, se il cuore è uno zingaro e va. Catene non ha, il cuor è uno zingaro e va. (Da Il cuor è uno zingaro di Nada)

Frasi sul cuore

Il cuore è un organo perno della circolazione sanguigna e motore del nostro corpo. Nell’uso comune, questa parola è associata alle emozioni e all’innamoramento. Un cuore può essere pieno di gioia o spezzato e va seguito e protetto. Qui, alcune tra le più belle frasi e citazioni sul cuore.